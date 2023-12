Gaza v sobotu: Další zabíjení dětí a civilistů. Není, kde se ukrýt před izraelským bombardováním

2. 12. 2023

Moderátor, Channel 4 News, sobota 2. prosince 2023, 19 hodin: Po celý den padají izraelské bomby na jihu Gazy, je tam ještě někde bezpečno pro civilisty? V sobotu večer si izraelští vyjednavači balí kufry na cestu domů. Mírová jednání s Hamásem jsou podle nich ve slepé uličce. Obě strany se navzájem obviňují z krachu, zatímco izraelská mise s cílem zničit Hamás míří na jih pásma Gazy. Klíčový spojenec Izraele, USA, chce, aby Izrael chránil civilisty. Kam však mohou nevinní lidé odejít? Od pátečního rána, kdy skončila přestávka v bojích, zemřely podle zpráv další stovky Palestinců.



Reportér: Jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem, který je zde ve Velké Británii označen za teroristickou organizaci, se podle izraelské zpravodajské agentury dostala do slepé uličky. Mossad uvedl, že stahuje svůj tým právě ve chvíli, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nasedá do letadla do Kataru, aby se pokusil vdechnout rozhovorům znovu život. Hamasem kontrolované ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od pátečního rána, kdy skončilo týdenní příměří, bylo zabito dalších 193 lidí.







Po týdnu relativního klidu se v Násirově nemocnici v Chán Unisu odehrává další smutek, další loučení. Nedaleko nemocnice se hledají přeživší po bombardování, které je podle obyvatel nejtěžší od začátku války.





Muž: "Obědvali jsme a najednou můj dům zasáhl nálet. Je to obytná čtvrť domova pro děti. Většina obětí byly děti. S konfliktem neměly nic společného."





Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od pátečního obnovení bojů zabito nejméně 193 lidí. Hrozivá bilance mrtvých, která nyní značně přesahuje 15 000. Izrael uvádí, že za posledních 24 hodin zasáhl 400 cílů a zabil blíže neurčený počet bojovníků Hamásu. Jedním z cílů byl tento obytný blok v západní části města. Jeho obyvatelé, kteří byli údajně před úderem předem varováni, se nyní připojili k řadám přibližně 1,8 milionu vysídlených obyvatel Gazy.





Stařec: "Při prvních úderech nám řekli, abychom se evakuovali na jih, protože tam je bezpečno. Řekli nám, abychom šli dál na jih na Sinaj. Je to nesmysl. My nikam nepůjdeme. Zůstaneme tady. Mohou si dělat, co se jim zlíbí."





Zintenzivnění bombardování jižní části Gazy, které je pravděpodobně předzvěstí pozemní ofenzivy, kterou IDF provádějí na severu pásma. Místa jako Chán Júnis jsou místa, kde Izrael lidem řekl, aby hledali úkryt. Co se však stane, až budou pozemní operace IDF dnes dokončeny? Přinejmenším náznakem toho jsou zprávy o izraelském plánu na vytvoření takzvaného nárazníkového pásma v pásmu Gazy, který se v očích Palestinců rovná záboru půdy a který byl dnes předložen mluvčímu vlády.





Mark Regev: "V realitě po skončení konfliktu, v realitě po nástupu Hamásu, si Izrael v dohledné době zachová celkovou bezpečnostní kontrolu. Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně. V budoucnu nedojde k situaci, kdy budete moci mít teroristy Hamásu na hranicích přímo na pohraniční pozici jen proto, aby přešli a znovu zabíjeli naše lidi. Budou muset existovat bezpečnostní opatření na místě."





A náznak dlouhodobé přítomnosti IDF uvnitř Gazy by mohl přispět k rostoucímu znepokojení amerických spojenců Izraele a v projevu z vrcholného summitu v Dubaji viceprezidentka Kamala Harrisová uvedla, že USA chtějí, aby se udělalo více pro to, aby se zabránilo civilním obětem.





Kamala Harrisová: "Bylo zabito příliš mnoho nevinných Palestinců. Upřímně řečeno, rozsah utrpení civilistů a záběry a videa přicházející z Gazy jsou zničující."





Izrael v sobotu odvolal tým zpravodajských důstojníků z jednání v Kataru s tvrzením, že jednání se dostala do slepé uličky. Pokud sedmidenní příměří představuje střípek diplomatického světla, začíná se stmívat.





Izraelské vojenské cíle zde spočívají ve zničení Hamásu, aby se útok jako 7. října už neopakoval. A chce dostat všechna svá rukojmí domů a v sobotu večer se v Tel Avivu konala obrovská demonstrace, na místě, které se stalo známé jako Náměstí rukojmích, tisíce lidí vyšly na podporu rodin těch rukojmích, kteří jsou stále drženi uvnitř Gazy.











Izraelci tvrdí, že Hamás stále zadržuje 17 civilních žen a dvě děti. Hamás tvrdí, že tomu tak není. Částečně by to mohl být spor o to, co je civilista a co voják, protože nezapomeňte, že mnoho lidí tady v Izraeli sloužilo v armádě, ačkoli víme, že Hamás stále zadržuje řadové armádní důstojníky, zástupce vůdce Hamásu dnes také řekl, že dokud boje neskončí, tak se zdá, že na obou stranách se linie utužují.

