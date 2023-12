NYT: Izrael znal plán útoku Hamásu ze 7. října rok předem

2. 12. 2023

Plán, který má k dispozici deník New York Times, útok podrobně popisuje. Izraelští představitelé jej odmítli jako příliš ambiciózní a konkrétní varování ignorovali



Izraelští představitelé získali bojový plán Hamásu na teroristický útok ze 7. října více než rok před jeho uskutečněním, jak vyplývá z četných dokumentů, e-mailů a rozhovorů. Izraelští vojenští a zpravodajští představitelé však plán odmítli jako ambiciózní a považovali ho za příliš složitý na to, aby ho Hamás mohl uskutečnit.

Přibližně čtyřicetistránkový dokument, který izraelské úřady označily kódovým názvem "Zeď Jericho", bod po bodu přesně popisuje ničivou invazi, která vedla 7. října 2023 ke smrti přibližně 1 200 lidí.







Bojovníci Hamásu pak měli prolomit zeď na 60 místech a vtrhnout přes hranici do Izraele. Dokument začíná citátem z Koránu: "Překvapte je bránou. Pokud to uděláte, jistě zvítězíte."



Stejnou větu Hamás hojně používá ve svých videích a prohlášeních od 7. října.



Jedním z nejdůležitějších cílů uvedených v dokumentu bylo obsazení izraelské vojenské základny v Re'imu, kde sídlí divize zodpovědná za ochranu Gazy. Uvedeny byly i další základny, které spadají pod velení této divize.



Hamás tento cíl splnil 7. října, kdy se prohnal Re'imem a obsadil část základny.



Drzost plánu, jak uvedli úředníci, umožnila jeho podcenění. Všechny armády píší plány, které nikdy nepoužijí, a izraelští představitelé odhadovali, že i kdyby Hamás zaútočil, mohl by shromáždit síly o síle několika desítek, nikoli stovek lidí, kteří nakonec zaútočili.



Izrael si také špatně vyložil akce Hamásu. Skupina vyjednávala o povoleních, která by Palestincům umožnila pracovat v Izraeli, což izraelští představitelé považovali za známku toho, že Hamás nechce válčit.



Hamas však připravoval plány útoku již mnoho let a izraelští představitelé měli k dispozici jejich předchozí verze. To, co mohlo být zpravodajským převratem, se změnilo v jeden z nejhorších omylů v 75leté historii Izraele.



V září 2016 sestavil úřad ministra obrany přísně tajné memorandum založené na mnohem starší iteraci plánu útoku Hamásu. V memorandu, které podepsal tehdejší ministr obrany Avigdor Lieberman, se uvádělo, že invaze a braní rukojmí by "vedly k vážnému poškození vědomí a morálky občanů Izraele".



V memorandu se uvádí, že Hamás nakoupil sofistikované zbraně, rušičky GPS a bezpilotní letouny. Rovněž se v něm uvádí, že Hamás zvýšil své bojové síly na 27 000 osob - během dvou let jich do svých řad přidal 6 000. Hamás doufal, že do roku 2020 dosáhne počtu 40 000 osob, uvádí se ve zprávě.



V loňském roce, poté co Izrael získal dokument o zdi Jericho, vypracovala vojenská divize pro Gazu vlastní zpravodajské hodnocení tohoto nejnovějšího plánu invaze.



Hamás se "rozhodl naplánovat nový nájezd, který svým rozsahem nemá obdoby", napsali analytici v hodnocení.. Uvádělo se v něm, že Hamás má v úmyslu provést klamnou operaci, po níž by následoval "rozsáhlý manévr" s cílem divizi přemoci.



Divize v Gaze však plán označila za "kompas".



Dne 6. července 2023 napsala veteránka a analytička jednotky 8200 skupině dalších zpravodajských expertů, že desítky komand Hamásu nedávno prováděly cvičení, kterému přihlíželi vysocí velitelé Hamásu.



Součástí výcviku byl i nácvik sestřelení izraelského letadla a obsazení kibucu a vojenské výcvikové základny, při němž byli zabiti všichni kadeti. Během cvičení bojovníci Hamásu použili stejnou větu z Koránu, která se objevila v horní části plánu útoku na zeď v Jerichu, napsala analytička v e-mailové výměně.



Analytička upozornila, že cvičení úzce navazujena plán útoku na zeď Jericho a že Hamás si buduje kapacity k jeho provedení.



Plukovník z divize v Gaze si analýzu pochvaloval, ale uvedl, že cvičení je součástí "naprosto nápaditého" scénáře, nikoli ukazatelem schopnosti Hamásu jej provést.



"Stručně řečeno, trpělivě vyčkejme," napsal plukovník.



Vzájemná výměna názorů pokračovala, přičemž někteří kolegové podpořili původní závěr analytičky. Záhy se odvolala na poučení z války v roce 1973, v níž syrská a egyptská armáda překonaly izraelskou obranu. Izraelské síly se přeskupily a invazi odrazily, ale selhání zpravodajských služeb dlouho sloužilo jako poučení pro izraelské bezpečnostní činitele.



"Podobnou zkušeností jsme si prošli již před 50 lety na jižní frontě v souvislosti se scénářem, který se zdál být imaginární, a historie se může opakovat, pokud si nedáme pozor," napsala analytička svým kolegům.



Ačkoli to bylo zlověstné, žádný z e-mailů nepředpovídal, že by válka byla na spadnutí. Analytička také nezpochybňovala konvenční názor izraelských zpravodajských pracovníků, že vůdce Hamásu Jahjá Sinvár nemá zájem o válku s Izraelem. Správně však odhadla, že schopnosti Hamásu se výrazně zlepšily. Rozdíl mezi možným a aspiračním se výrazně zmenšil.



Neschopnost spojit si souvislosti byla ozvěnou jiného analytického selhání před více než dvaceti lety, kdy americké úřady rovněž disponovaly četnými indiciemi, že teroristická skupina Al-Káida připravuje útok. Vládní komise dospěla k závěru, že útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon z 11. září 2001 byly z velké části selháním analýzy a představivosti.



"Selhání izraelských zpravodajských služeb 7. října zní stále více jako naše 11. září," řekl Ted Singer, nedávno penzionovaný vysoký úředník CIA, který intenzivně pracoval na Blízkém východě. "Selháním bude mezera v analýze, která vojenskému a politickému vedení nedokáže vytvořit přesvědčivý obraz toho, že Hamás měl v úmyslu provést útok v době, kdy se tak stalo."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Dokument nestanovil datum útoku, ale popisoval metodicky vojenské akce, jeichž cílem bylo překonat opevnění kolem pásma Gazy, obsadit izraelská města a zaútočit na klíčové vojenské základny včetně velitelství divize.Hamás postupoval podle plánu s šokující přesností. Dokument předpokládal, že na začátku útoku bude zahájena palba raket, bezpilotní letouny vyřadí bezpečnostní kamery a automatické kulomety podél hranic a ozbrojenci budou hromadně vstupovat do Izraele na paraglidech, motocyklech a pěšky - to vše se stalo 7. října.Plán obsahuje také podrobnosti o rozmístění a velikosti izraelských vojenských sil, o izraelských komunikačních uzlech a další citlivé informace, což vyvolalo otázky, jak Hamás shromažďuje své zpravodajské informace a zda nedošlo k úniku informací uvnitř izraelského bezpečnostního orgánu.Dokument široce koloval mezi izraelskými vojenskými a zpravodajskými představiteli, ale podle dokumentů a úředníků izraelští odborníci usoudili, že útok takového rozsahu a ambicí je mimo možnosti Hamásu. Není jasné, zda dokument viděl i premiér Benjamin Netanjahu nebo další vrcholní političtí představitelé.V loňském roce, krátce po získání dokumentu, představitelé izraelské vojenské divize v Gaze, která je zodpovědná za obranu hranic s Gazou, uvedli, že záměry Hamásu jsou nejasné."Zatím není možné určit, zda byl plán plně přijat a jak se projeví," stálo ve vojenském hodnocení.V červenci, pouhé tři měsíce před útoky, pak zkušená analytička jednotky 8200, izraelské signální zpravodajské agentury, varoval, že Hamás provedl intenzivní, celodenní cvičení, které se zdálo být podobné tomu, co bylo nastíněno v plánu.Podle šifrovaných e-mailů však plukovník z divize v Gaze její obavy smetl ze stolu."Naprosto vyvracím, že by tento scénář byl vymyšlený," napsala analytička ve výměně e-mailů. Cvičení Hamásu podle ní plně odpovídalo "obsahu zdi Jericho"."Je to plán určený k rozpoutání války," dodala. "Není to jen nájezd na vesnici."Úředníci v soukromí připouštějí, že kdyby armáda vzala tato varování vážně a přesměrovala významné posily na jih, kde Hamás útočil, mohl Izrael útoky otupit nebo jim možná i zabránit.Místo toho byla izraelská armáda nepřipravená. Byl to nejsmrtonosnější den v historii Izraele.Izraelští bezpečnostní činitelé již přiznali, že selhali při ochraně země, a očekává se, že vláda sestaví komisi, která bude zkoumat události, jež vedly k útokům Hamásu. Dokument o zdi v Jerichu odhaluje roky trvající kaskádu chybných kroků, které vyvrcholily tím, co nyní izraelští činitelé považují za nejhorší selhání izraelských zpravodajských služeb od překvapivého útoku, který vedl k arabsko-izraelské válce v roce 1973.Základem všech těchto selhání bylo jediné, fatálně nepřesné přesvědčení, že Hamás nemá schopnost zaútočit a že se toho neodváží. Toto přesvědčení bylo v izraelské vládě natolik zakořeněné, že podle činitelů přehlížela rostoucí počet důkazů o opaku.Izraelská armáda a izraelská bezpečnostní agentura, která má na starosti boj proti terorismu v Gaze, se odmítly vyjádřit.Činitelé nechtěli říci, jak získali dokument o zdi Jericho, ale patřil mezi několik verzí plánů útoku shromážděných v průběhu let. V memorandu ministerstva obrany z roku 2016, se například píše: "Hamás má v úmyslu přesunout další konfrontaci na izraelské území."Takový útok by s největší pravděpodobností zahrnoval braní rukojmích a "obsazení izraelské obce (a možná i několika obcí)", uvádí se v memorandu.Dokument Jericho Wall, pojmenovaný podle starověkého opevnění na dnešním Západním břehu Jordánu, byl ještě explicitnější. Podrobně popisoval raketové útoky, které měly odlákat pozornost izraelských vojáků a poslat je spěšně do bunkrů, a drony, které měly vyřadit z provozu důmyslná bezpečnostní opatření podél hraničního plotu oddělujícího Izrael a Gazu.