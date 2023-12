Rusko-ukrajinská válka: Kyjev obvinil Rusko z popravy vzdávajících se ukrajinských vojáků

3. 12. 2023

Ukrajina konstatuje, že se ruští vojáci dopustili válečného zločinu. Objevilo se video, na němž jsou zachyceni dva muži, kteří se vzdali a hned pak byli zastřeleni



Poprava vzdávajících se vojáků je "válečným zločinem", konstatuje Ukrajina



Kyjev v sobotu obvinil Rusko ze spáchání válečného zločinu, když popravilo ukrajinské vojáky, kteří dali najevo svůj úmysl vzdát se.



Krátké video zveřejněné na Telegramu ukazuje dva muže vycházející z krytu, z nichž jeden má ruce nad hlavou, a poté leží na zemi před další skupinou vojáků.



Následuje něco, co vypadá jako střelba, a objevuje se kouř, než se video náhle přeruší.



Tyto nedatované záběry byly rozšířeny na sociálních sítích jako natočené poblíž Avdijivky, města na východě Ukrajiny, kde zuří boje.



Jejich umístění ani pravost se však nepodařilo potvrdit.



Ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec odsoudil tyto události jako "válečný zločin".



"Dnes se na internetu objevilo video, na kterém ruští vojáci popravili ukrajinské vojáky, kteří se vzdali jako zajatci! Jedná se o další porušení Ženevských konvencí a nerespektování mezinárodního humanitárního práva!" napsal na Telegramu.



"Ruská strana znovu a znovu ukazuje svou teroristickou tvář!" dodal.



Lubinec uvedl, že ukrajinští vojáci "byli odzbrojeni a měli zvednuté ruce... Nepředstavovali žádnou hrozbu! Ruská strana je měla povinnost je zajmout a dát jim status válečných zajatců".







- Rusko odpálilo na Ukrajinu 12 bezpilotních letounů a řízenou střelu



Rusko v noci na neděli odpálilo na Ukrajinu 12 bezpilotních letounů a řízenou střelu, přičemž ukrajinské systémy protivzdušné obrany zničily 10 bezpilotních letounů dříve, než dosáhly svých cílů, uvedlo v neděli ukrajinské letectvo.



Střela s plochou dráhou letu nebyla zničena, ale nedosáhla svého cíle, uvedlo letectvo bez dalších podrobností. Neuvedlo, co se stalo se dvěma drony, které nebyly zničeny.



Drony Shahed íránské výroby směřovaly na severozápad Ukrajiny, uvedlo letectvo. Většina z nich byla sestřelena v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny.





Bezprostředně nebyly hlášeny žádné škody způsobené padajícími troskami ani drony, které nebyly zničeny.





- Rusko zmírnilo útoky na Avdijivku



Ruské síly zmírnily útoky na obléhané východoukrajinské město Avdijivka a neoficiální zprávy z regionu naznačují, že se jim nepodařilo dobýt zdevastované město Maryinka na jihozápadě.



Ruská armáda se od poloviny října zaměřila na dobytí Avdijivky a její rozsáhlé koksovny.



Páteční ruské zprávy naznačovaly, že moskevské jednotky převzaly kontrolu nad 40 km jihozápadně ležícím městem Maryinka, které je již více než rok zmítáno boji. Neoficiální ukrajinské zprávy však v sobotu uváděly, že její síly drží některé okresy.



Mluvčí ukrajinské armády Oleksandr Štupun řekl státní televizi, že ruské útoky na Avdijivku se za posledních 24 hodin snížily na polovinu, a to především v důsledku velkých ztrát.



"Koksovna je pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil," řekl Štupun. "Nepřátelské síly se snaží proniknout dovnitř, ale utrpěly ztráty na pěchotě a technice."



Podle jeho slov se stále intenzivně bojuje v přilehlé oblasti mimo centrum města, známé jako "průmyslová zóna". Ruský populární válečný blog Rybar uvedl, že tato zóna se dostala pod ruskou kontrolu.



Vitalij Barabaš, šéf vojenské správy města, řekl televizi Channel 24, že Avdijivka "začíná vypadat jako Maryinka, osada, která už v podstatě neexistuje. Byla srovnána se zemí."



O Maryince neexistovaly žádné oficiální ukrajinské zprávy, ale vojenský analytik Oleh Ždanov uvedl, že zprávy o jejím obsazení ruskými jednotkami jsou nepravdivé.



"Uznáváme, že tam došlo k postupu ruské armády," uvedl Ždanov v internetové prezentaci. "Ale jihozápadní a severozápadní část města je pod kontrolou ukrajinských sil."



Ruské ministerstvo obrany se o Maryince nezmínilo.



- Další ukrajinský mluvčí, Volodymyr Fitio, řekl státní televizi, že kyjevské síly odrazily 21 ruských útoků v oblastech kolem Bachmutu. Toto město, rovněž rozvrácené několikaměsíčními boji, bylo v květnu dobyto ruskými silami, ale ukrajinské jednotky od té doby dobyly zpět okolní vesnice.



- Ukrajinská pohraniční stráž zabránila exprezidentovi Petru Porošenkovi opustit zemi, protože se plánoval setkat s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, uvedly kyjevské bezpečnostní služby.



Porošenko, který byl u moci v letech 2014 až 2019, plánoval řadu zahraničních setkání na vysoké úrovni, ale v pátek uvedl, že jeho cesta musela být zrušena, protože nebyl puštěn přes hranice.



V sobotním prohlášení ukrajinská bezpečnostní služba SBU uvedla, že bývalý vůdce byl vrácen zpět kvůli plánovanému setkání s Orbánem, lídrem EU, kterému Kyjev vytýká jeho proruský postoj.



SBU uvedla, že Orbán "systematicky vyjadřuje protiukrajinský postoj", a tvrdila, že Moskva plánuje využít schůzku "v rámci svých informačních a psychologických operací proti Ukrajině".



V reakci na prohlášení SBU mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács napsal na Twitteru, že Maďarsko "si nepřeje hrát žádnou roli ve vnitropolitických bojích prezidenta Zelenského".



"Zprávy jako tato a tyto politické čistky jsou dalším důkazem toho, že Ukrajina ještě není připravena na členství v Evropské unii," dodal.



V pátek Orbán prohlásil, že EU by měla navrhnout "dohodu o strategickém partnerství" s Ukrajinou namísto zahájení rozhovorů o členství s touto válkou zmítanou zemí.



Porošenkovi bylo již dříve bráněno ve vycestování ze země, mimo jiné v květnu loňského roku, kdy měl v plánu odcestovat na zasedání parlamentního shromáždění NATO v Litvě.



Po odchodu z funkce byl Porošenko vyšetřován na základě obvinění z velezrady a korupce, které podle něj zorganizoval jeho nástupce a politický rival, současný prezident Volodymyr Zelenskyj.



Oba se utkali v ukrajinských prezidentských volbách v roce 2019 a Porošenkova strana Evropská solidarita je druhou největší stranou v parlamentu po Zelenského straně.



- Ruské ostřelování v sobotu zabilo jednoho civilistu a zničilo dva domy ve východoukrajinském městě Chasiv Jar, uvedlo ministerstvo vnitra.



Chasiv Jar leží necelých 5 km západně od frontového města Bachmut, o němž Rusko prohlásilo, že jej v květnu dobylo po ničivém, několikaměsíčním útoku.



"Při nepřátelském ostřelování byl v Chasiv Jaru zabit jeden civilista a zničeny dva domy," uvedlo ukrajinské ministerstvo vnitra na sociálních sítích.



- Ukrajinská rozvědka uvedla, že "hnutí odporu" v okupovaném městě Melitopol v pátek poškodilo nepřátelskou cisternu s palivem a "zabilo několik ruských okupantů".



- Ruské úřady se snaží potlačit nesouhlas manželek vojáků nasazených na Ukrajině, uvedlo britské ministerstvo obrany. MO ve svém každodenním zpravodajském brífinku uvedlo, že některé z nich byly podplaceny, zatímco jiné byly zdiskreditovány na internetu.





- Ukrajina v posledním roce postupně sílí a brzy bude moci znovu otevřít kyjevské mezinárodní letiště, uvedl náčelník generálního štábu Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.



- Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna přišla o dodávky elektřiny poté, co k ní bylo přerušeno poslední zbývající vedení z území kontrolovaného Ukrajinou, ale od té doby bylo opraveno. Uvedlo to ukrajinské ministerstvo energetiky.



Účastníci konference OBSE obvinili Moskvu z podkopávání organizace se sídlem ve Vídni. Zástupkyně Lotyšska Katrina Kaktina obvinila Rusko z maření agendy OBSE a z páchání válečných zločinů na Ukrajině.





- Ukrajina připravuje plány, jak umožnit divákům vstup na sportovní stadiony. Její ministerstvo sportu vyvíjí systém, který umožní fanouškům navštěvovat stadiony a sledovat zápasy, které jsou od února 2022, kdy Rusko zahájilo plnou invazi, veřejnosti nepřístupné.







