Gaza: Vojenská strategie Izraele hrozí, že ze zoufalé situace vznikne naprostá katastrofa

2. 12. 2023

IDF tvrdí, že se vyhýbají plošnému bombardování jihu pásma Gazy, kde jsou natlačeny asi 2 miliony lidí, ale jejich nový přístup nevypadá o moc jiný než dosud





Podle jednoho z obyvatel Chán Júnisu čekaly izraelské obranné síly pouhé čtyři minuty po vypršení příměří v 7 hodin ráno, než znovu zahájily bombardování. O hodinu později jeho armáda představila svůj plán pro "další fázi války": rozdělení Gazy na desítky očíslovaných "evakuačních oblastí", což je hlavní část vojenského plánu na postupné ovládnutí jižní části pásma. Podle jednoho z obyvatel Chán Júnisu čekaly izraelské obranné síly pouhé čtyři minuty po vypršení příměří v 7 hodin ráno, než znovu zahájily bombardování. O hodinu později jeho armáda představila svůj plán pro "další fázi války": rozdělení Gazy na desítky očíslovaných "evakuačních oblastí", což je hlavní část vojenského plánu na postupné ovládnutí jižní části pásma.





Plán armády, který byl tento týden soukromě avizován, má zabránit opakování plošného bombardování severní části Gazy na přeplněném jihu postupnými, cílenými bombardovacími kampaněmi. Podle plánu budou lidé v určitých očíslovaných čtvrtích Gazy vyzváni k evakuaci před zahájením bombardování, i když není jasné, kolik času dostanou; domy v Chán Júnisu byly mezi cíli zasaženými v pátek několik hodin po vypršení příměří a obyvatelé dostali jen málo času na útěk, pokud vůbec nějaký.



Izraelská armáda shodila v pátek ráno na Chán Júnis letáky, které varovaly obyvatele některých čtvrtí, aby se evakuovali, a sdělily jim, že město je nyní "nebezpečnou bojovou zónou" a že by se lidé měli ukrýt v Rafáhu dále na jihu. Byl na nich také uveden QR kód odkazující na internetovou stránku mapující všechny očíslované čtvrti a žádající obyvatele o sdělení polohy jejich zařízení. (V Gaze v podstatě nejde internet.)



Izraelská armáda je i nadále odhodlána zaměřit se na Chán Júnis, protože se domnívá, že vedení Hamásu v čele s Jahjou Sinwarem sídlí v tunelech pod městem. "Cílem fáze, ve které se právě nacházíme, je zničení vojenského potenciálu Hamásu," řekl Tamir Hayman, bývalý generálmajor IDF, který se vrátil, aby poskytoval rady svým bývalým kolegům. V určitém okamžiku, po dosažení určité úrovně bombardování, se předpokládá pozemní operace.



Nový vojenský přístup však hrozí, že již tak zoufalou humanitární situaci na přelidněném jihu změní v naprostou katastrofu. Na jihu jsou nyní odhadem 2 miliony lidí, z nichž polovina byla evakuována ze severu. Jason Lee, ředitel palestinské pobočky organizace Save the Children, uvedl, že před dvěma dny navštívil útulek v Chán Júnisu: "Byl navržen pro 1 000 lidí, ale je v něm 35 000 lidí. Na každý záchod připadá 600 lidí."



Izraelské obranné zdroje uvádějí, že očekávají, že jižní kampaň bude trvat déle než severní, že potrvá do ledna nebo déle, ačkoli časový harmonogram ve válce lze těžko předvídat. Ale i když může probíhat postupně a vyhnout se určitému počtu civilních obětí, pokud evakuace proběhne podle plánu, nevyhnutelně bude stále více lidí vytlačováno na jih kolem Rafáhu. "Kam se mohou lidé přestěhovat?" zeptal se Lee. "Skončí vytlačeni vedle Středozemního moře a v moři?" "Ne," odpověděl.



Vyvstává chmurná vyhlídka, že boje budou probíhat až do prosince, možná přerušované přestávkami, které umožní další propuštění rukojmích, a hrozí zvýšení napětí mezi Izraelem a mezinárodním společenstvím, zejména s USA. Antony Blinken, americký ministr zahraničí, ve čtvrtek prohlásil, že Izrael musí při budoucích vojenských operacích "minimalizovat další ztráty na životech nevinných Palestinců" a "zabránit dalšímu výraznému vysídlování civilistů uvnitř Gazy".





Je však těžké si představit, jak lze obou cílů dosáhnout, a to i na základě izraelské revidované strategie pro jednotlivé oblasti, vzhledem k tomu, že hlavním cílem Izraele je zlikvidovat Hamás jako vojenskou a politickou sílu v pásmu Gazy. A přes veškerý důraz na evakuaci civilistů Izrael uvedl, že v pátek zasáhl 200 cílů, včetně Chán Júnisu a Rafáhu. V praxi se jeho nová vojenská strategie zatím příliš neliší.







