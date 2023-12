Gaza: Spojené státy varují Izrael, že touto metodou dosáhnou strategické porážky. Zřejmě marně

4. 12. 2023

Moderátor, Channel 4 News, neděle 3. prosince 2023, 19 hodin: Na jihu, jak USA varují Izrael, by další takovéto scény mohly znamenat, že jeho válka skončí strategickou porážkou. Přestávka v bojích je už jen vzdálenou vzpomínkou. Izrael tvrdí, že odhalil další tunely Hamásu na severu Gazy, a jeho bombardování na jihu zesílilo. Více mrtvých Palestinců, více lidí v pohybu, více zoufalých rodin, které nemají kam jít. A Amerika varuje Izrael, že tímto způsobem tlačí civilisty do náruče svého nepřítele.





Reportér: Izraelská armáda přesunula těžiště své ofenzivy do přeplněné jižní poloviny Gazy. Vůdci Hamásu se tam skrývají mezi většinou 2,3 milionu obyvatel pásma Gazy. Obyvatelé tvrdí, že bombardování se soustředilo na Khan Junis a Raffah. Armáda shazuje letáky označující Junis jako nebezpečnou bojovou zónu. Izrael vyzval obyvatele, aby se z několika oblastí evakuovali a přesunuli se na jih do Raffah nebo na západ do nedaleké pobřežní oblasti. Spojené státy mezitím zintenzivnily své výzvy, aby se Izrael v boji za zničení Hamásu vyhnul civilním obětem.

















Dočasné příměří skončilo teprve před třemi dny. Pokud žijete v Gaze, musí vám to připadat jako celá věčnost. Z aut se stávají sanitky. Každý se stává jakýmsi záchranářem. Zranění jsou odváženi do nemocnice Násir v Chán Júnisu, která nyní pracuje na 300 % své kapacity. Zranění jsou ošetřováni na podlaze, pokud vůbec mohou být ošetřeni. Jak se infrastruktura v Gaze hroutí, všechny hranice se stírají. Děti ošetřují mrtvé. Saíd, stále pokrytý prachem ze svého domu, říká, že byl jeho dům zničen leteckým úderem. Ze sutin vyhrabal svého bratra Mohammeda. Teď ho pohřbívá.





Když se ho dospělí snaží odtáhnout, křičí, že by ho měli pohřbít vedle jeho bratra. Nejvěrnější spojenec USA a Izraele si je dobře vědom dopadu takových scén.













Lloyd Austin, americký ministr obrany: "V takovéto boji je těžištěm civilní obyvatelstvo. A pokud je zaženete do náruče nepřítele, nahradíte taktické vítězství strategickou porážkou. Protoizraelským představitelům opakovaně zdůrazňuji, že ochrana palestinských civilistů v Gaze je jednak morální povinností a zároveň strategickým imperativem."





Izraelští vojáci postupující v terénu opět tvrdí, že našli 800 tunelů, které Hamás používá ke koordinaci svých bojů a k zadržování rukojmích. Zde vidíme bojový tunel Hamásu.





"Hloubka 15 metrů. Přímo před školou."





Izraelský vládní mluvčí: "Po politováníhodném rozhodnutí Hamásu ukončit propouštění rukojmích, přerušit a obnovit bojové akce, IDF obnovily útoky na teroristické cíle Hamásu a během víkendu jich zasáhly více než 400, včetně rozsáhlých leteckých útoků v oblasti Chán Júnis a likvidace teroristů a infrastruktury jejich teroristické armády."





Reportér: Mezi osobami, které se po útoku Hamásu v Izraeli stále pohřešují, je i pět britských občanů, v neděli britská vláda oznámila, že nasadí neozbrojené bezpilotní letouny, které budou létat nad Gazou ve snaze je najít.





OSN nyní odhaduje, že 80 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy je nyní vysídleno. Většina z nich přišla na jih Gazy, do míst, která jsou nyní dějištěm pohřbů a devastace.





Mnozí z nich už prostě nemají kam jít.









V následujících týdnech budeme pravděpodobně svědky toho, jak budou z trosek v Gaze vytahováni další a další lidé, kteří budou ukládáni do pytlů na mrtvoly, a na Izrael bude vyvíjen mezinárodní tlak, aby změnil svůj postup.





Nejsem si však jistý, jak velký vliv to nakonec bude mít, protože v Izraeli má tato válka stále obrovskou podporu, a to z toho důvodu, že se jedná o traumatizovanou zemi. Je to země, která se cítí velmi, velmi zranitelná.





Mohl bych vás teď vzít do ulic Tel Avivu a viděli bychom mnoho a mnoho lidí, kteří chodí po ulici s útočnými puškami. Částečně je to způsobeno tím, že celý stát Izrael byl navržen jako místo, kde se židé nebudou cítit zranitelní, ale oni se tak cítí.





Co by tedy mohlo změnit zdejší politický ciferník? Jednou z věcí, která stojí za pozornost, je samotné hnutí za osvobození rukojmích. Má obrovskou podporu, dokáže mobilizovat tisíce lidí v ulicích. Zatím zůstává relativně apolitické. Pokud však bude válka pokračovat a rukojmí zůstanou uvnitř Gazy a tato organizace začne nabírat politický směr, může to být v následujících měsících rozhodující faktor.