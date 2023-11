Saúdská Arábie se chystá realizovat rozsáhlý plán jak učinit chudé země závislé na stále rostoucí spotřebě ropy

28. 11. 2023

Klimatologové tvrdí, že spotřeba fosilních paliv musí rychle klesnout, ale Saúdská Arábie začala realizovat rozsáhlý plán, zaměřený především na Afriku, jak tam radikálně zvýšit poptávku po ropě



Saúdská Arábie řídí obrovský globální investiční plán, jehož cílem je vytvořit poptávku po její ropě a plynu v rozvojových zemích, odhalilo tajné vyšetřování. Kritici uvedli, že tento plán je navržen tak, aby země "byly závislé na jejích škodlivých produktech".



O saúdském programu udržitelnosti poptávky po ropě (ODSP) se toho vědělo málo, ale vyšetřování získalo podrobné informace o plánech na zvýšení využívání automobilů, autobusů a letadel poháněných fosilními palivy v Africe i jinde, zatímco bohaté země stále více přecházejí na čistou energii.

Saúdský plán ODSP chce urychlit vývoj nadzvukové letecké dopravy, která podle jeho údajů spotřebuje třikrát více leteckého paliva než běžná letadla, a navázat spolupráci s automobilkou na masovou výrobu levného vozidla se spalovacím motorem. Dále plánuje podporovat energetické lodě, které budou využívat znečišťující těžký topný olej nebo plyn k zásobování pobřežních obcí elektřinou.



Na ODSP dohlíží faktický vládce Saúdské Arábie, korunní princ Mohammed bin Salmán, a podílejí se na něm její největší saúdské organizace, jako je Veřejný investiční fond v hodnotě 700 miliard dolarů, největší ropná společnost na světě Aramco, petrochemická firma Sabic a nejdůležitější saúdská ministerstva.



Ve veřejně dostupných informacích je program z velké části prezentován jako "odstraňování překážek" v oblasti energetiky a dopravy v chudších zemích a "zvyšování udržitelnosti", například poskytováním plynových sporáků na vaření, které nahradí spalování dřeva.



Všechny plánované projekty, které odhalilo šetření Centra pro klimatické zpravodajství a zpravodajského kanálu Channel 4 News, však zahrnují radikální zvýšení využívání ropy a plynu. Jeden z úředníků uvedl, že je to "jeden z hlavních cílů".



Šéf Světové banky nedávno prohlásil, že bohaté země a společnosti musí pomoci rozvojovým zemím překonat minulý hospodářský růst založený na fosilních palivech a zavést obnovitelné zdroje energie. Pokud tak neučiní, nemáme podle Ajaye Bangy naději, že do roku 2050 ukončíme vypouštění emisí uhlíku, což světoví vědci opakovaně zdůraznili jako nutnost, abychom se vyhnuli klimatické katastrofě.



Saúdská Arábie prohlásila, že se zavázala k plnění klimatických cílů Pařížské dohody, které spočívají v omezení globálního oteplování výrazně pod 2C, přičemž se snaží dosáhnout maximálně 1,5C. K dosažení tohoto cíle je třeba rychle snížit emise fosilních paliv a udržet většinu zásob ropy a zemního plynu v zemi, což znamená, že klimatická politika, jako je podpora elektromobilů, představuje pro příjmy státu bohatého na ropu značnou hrozbu.



Významnou otázkou na summitu OSN o klimatu COP28, který začne ve čtvrtek, je, zda se země mohou zavázat k postupnému snižování - nebo postupnému vyřazování - fosilních paliv. Klimatická krize letos překonala teplotní rekordy a extrémní počasí si vyžádalo životy a ohrozilo obživu po celém světě.



Mohamed Adow, ředitel thinktanku Power Shift Africa, řekl: "Saúdská vláda se chová jako drogový dealer, který se snaží Afriku přimět k tomu, aby se stala závislou na jeho škodlivém produktu.







Ostatní svět se zbavuje špinavých a znečišťujících fosilních paliv, ale Saúdská Arábie zoufale hledá další zákazníky a obrací svůj zrak na Afriku. Je to odpudivé.

Podrobnosti o projektech ODSP byly odhaleny poté, co se reportéři v utajení vydávali za potenciální investory a setkali se s činiteli saúdské vlády. To odhalilo, že plánovanými projekty se táhne strategie vytváření rostoucí poptávky po ropě a plynu v rozvojových zemích.



V prezentaci, kterou úředníci použili, se uvádí, že cílem strategie je "uvolnit poptávku na rozvíjejících se trzích odstraněním překážek v přístupu k energii prostřednictvím investic do infrastruktury".



Na otázku novinářů, zda je cílem uměle stimulovat poptávku na některých klíčových trzích, jeden z úředníků odpověděl: "Ano, je to jeden z hlavních cílů, kterých se snažíme dosáhnout.



"Nevěříme, že je možné, aby [rozvojové země] tuto fázi [fosilních paliv] přeskočily, protože k plnému zavedení elektromobilů potřebujete připravenou infrastrukturu.



"Mnoho afrických zemí nyní nemá dostatek rozvodné sítě [elektřiny] pro svůj každodenní život. Věříme, že si zaslouží šanci získat potřebnou energii pro svůj rozvoj již nyní. V budoucnu pak mohou pracovat na zlepšení nebo přechodu na efektivnější zdroje energie."



Jedním z kritérií pro výběr 46 projektů ODSP byl "potenciál přírůstku poptávky", uvedli úředníci, přičemž program usnadňuje financování potřebné pro projekty.



Projekty jsou rozděleny do tří kategorií: doprava, veřejné služby a materiály, přičemž třetí kategorie podporuje nahrazení některých druhů cementu, oceli a dřeva používaných ve stavebnictví plasty získanými z ropy.



"Cílem sektoru dopravy je zvýšit dlouhodobou udržitelnost pohonných hmot v dopravě. Mluvíme o naftě, benzínu a leteckém palivu," uvedl jeden z úředníků s tím, že součástí plánu je i financování silnic.



"Naším cílem je urychlit a posílit dopad a zavádění technologií spalovacích motorů [ICE] a jejich optimalizaci.



"Máme také příležitost pro zvýšení dostupnosti a přijetí levných automobilů, zejména na rozvíjejících se trzích. V Africe vlastní automobil pouze 3 % lidí."



Podle prezentace je v plánu "partnerství s [výrobcem] automobilů při ... vývoji a výrobě vysoce konkurenceschopného levného automobilu", který přinese "ropný vzestup pro Saúdskou Arábii".



ODSP se podle prezentace dále zaměřuje na autobusovou dopravu, sdílení jízd a doručovací služby: "Cílem je podpořit zavádění vozových parků s ICE v rozvojových zemích, aby se zachytila rostoucí poptávka po benzinu/naftě."



V oblasti letectví plánuje ODSP zvýšit počet letů usnadněním investic do "získání nebo spuštění" nízkonákladové letecké společnosti. Úředníci uvedli, že byly zahájeny práce na "urychleném rozvoji komerčního nadzvukového letectví", které "spotřebovává více ropné energie na 1 km sedadla - 3x více než podzvuková komerční letadla".



Plány na výrobu elektřiny zahrnují "minisítě poháněné ropou", které by spalovaly naftu nebo těžký topný olej, uvedl jeden z úředníků. Investice by byly umožněny také do lodí, které by byly "plovoucími elektrárnami" poháněnými těžkým topným olejem nebo plynem.



Saúdská Arábie v listopadu podepsala dohody se Rwandou o "rozvoji poptávky po zdrojích uhlovodanů", s Nigérií o "podpoře spolupráce a posílení našeho partnerství v odvětví ropy a zemního plynu" a s Etiopií o "spolupráci v oblasti dodávek ropy".



"Skutečnost, že africké země jsou tak zoufalé, že naletěly na tento trik, spočívá v tom, že historické znečišťující země nedodržují své závazky týkající se financování ochrany klimatu," řekl Adow. "Potřebujeme však investice od bohatých zemí, které o sobě tvrdí, že jsou klimatickými lídry. Jinak můžeme očekávat další pochybné dohody, jako je tato, která ohrožuje nejen Afričany, ale i celosvětové úsilí o zajištění bezpečného a prosperujícího klimatu pro všechny."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Afrika nemůže dohnat zbytek světa tím, že se bude plahočit ve stopách znečišťujících zemí. Znamenalo by to, že přijdeme o výhody moderních energetických řešení, které Afrika může využít díky svému obrovskému potenciálu obnovitelných zdrojů energie. My v Africe máme výhodu opozdilce, což znamená, že můžeme přeskočit skutečnou energetickou transformaci."António Guterres, generální tajemník OSN, v roce 2021 řekl: "Potřebujeme vidět odpovídající mezinárodní podporu, aby ekonomiky afrických a dalších rozvojových zemí mohly přeskočit znečišťující vývoj a přejít na cestu čisté a udržitelné energie."Saúdskoarabské ministerstvo energetiky na žádost o komentář nereagovalo.Stručná informace na anglicky psaných webových stránkách programu jej nazývá programem udržitelnosti ropy, zatímco na arabské verzi je popsán jako program udržitelnosti poptávky po ropě.Jeho deklarovaným cílem je podle arabských stránek "udržet a rozvíjet poptávku po uhlovodanech jako konkurenceschopném zdroji energie zvýšením jeho ekonomické a environmentální účinnosti a zároveň zajistit, aby přechod v energetickém mixu [byl] pro saúdskoarabské království udržitelný".V červnovém oznámení na saúdské burze cenných papírů o memorandu o porozumění, které podepsaly společnosti ODSP a Saudi Industrial Export Company, se původně uvádělo, že umožní "aktivity v oblastech udržení poptávky po ropě". Oprava následujícího dne nahradila tuto frázi slovy umožňující "aktivity pro zvýšení přístupu k energii".