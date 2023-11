Válka mezi Izraelem a Hamásem: Po návratu 12 rukojmích z Gazy bylo v úterý podle Izraele propuštěno 30 Palestinců

29. 11. 2023

čas čtení 9 minut





Izrael sděluje, že Palestinci byli propuštěni poté, co bylo devět žen, jedno dítě a dva cizinci předáni Červenému kříži.



- Izrael propustil 30 palestinských vězňů



Izraelská vězeňská služba oznámila, že v úterý pozdě večer propustila z izraelských věznic 30 Palestinců v rámci páté výměny v rámci dohody o příměří s ozbrojenci Hamásu v Gaze.



Vězeňská služba ve svém prohlášení uvedla, že 30 Palestinců bylo propuštěno z věznice Ofer poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a z vazební věznice v Jeruzalémě.



Katar již dříve uvedl, že propuštěno bude 15 žen a 15 dětí.



- V Kataru se mezitím scházejí zprostředkovatelé, aby se pokusili zajistit prodloužení pětidenního příměří mezi Izraelem a Hamásem, které má vypršet ve středu





- Ministři zahraničí zemí skupiny sedmi států ve společném prohlášení uvedli, že podporují další prodloužení pauzy a budoucí pauzy s cílem zvýšit pomoc a usnadnit propuštění všech rukojmích.



"Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zajištění humanitární podpory pro civilisty, včetně potravin, vody, pohonných hmot a zdravotnického materiálu. Podporujeme další prodloužení této pauzy a budoucí pauzy podle potřeby, aby bylo možné rozšířit pomoc a usnadnit propuštění všech rukojmích," uvádí se ve společném prohlášení skupiny G7.









Izraelská vězeňská služba oznámila, že v úterý pozdě večer propustila z izraelských věznic 30 Palestinců v rámci páté výměny v rámci dohody o příměří s ozbrojenci Hamásu v Gaze.Vězeňská služba ve svém prohlášení uvedla, že 30 Palestinců bylo propuštěno z věznice Ofer poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a z vazební věznice v Jeruzalémě.Katar již dříve uvedl, že propuštěno bude 15 žen a 15 dětí."Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zajištění humanitární podpory pro civilisty, včetně potravin, vody, pohonných hmot a zdravotnického materiálu. Podporujeme další prodloužení této pauzy a budoucí pauzy podle potřeby, aby bylo možné rozšířit pomoc a usnadnit propuštění všech rukojmích," uvádí se ve společném prohlášení skupiny G7.

- V Bílém domě vystoupil mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby



Podle Kirbyho Bidenova administrativa usiluje o prodloužení současné přestávky v bojích a doufá, že Hamás osvobodí další americké rukojmí.



USA se domnívají, že Hamás drží osm až devět amerických rukojmích poté, co byla při dřívější výměně propuštěna čtyřletá dívka. Kirby tvrdí, že USA nevidí žádné známky toho, že by bojovníci Hamásu odmítali propustit další americké rukojmí, aby je využili jako páku.



- Pentagon v úterý uvedl, že téměř každodenní útoky na americké síly v Iráku a Sýrii ustaly poté, co minulý týden vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Hamásem.



Od poloviny října byly americké síly v těchto dvou zemích více než sedmdesátkrát napadeny raketami a bezpilotními letouny. USA z nárůstu násilí obviňují síly podporované Íránem.



"Od 23. listopadu, kdy začala operační pauza, nedošlo k žádným útokům na americké síly v Iráku a Sýrii," řekl novinářům mluvčí Pentagonu brigádní generál Pat Ryder.



Útoky způsobily zranění desítkám amerických příslušníků - kteří jsou v Iráku a Sýrii v rámci snahy zabránit obnovení džihádistické skupiny Islámský stát -, ale všichni se od té doby vrátili do služby.



- Poslední výměna rukojmích v Gaze za palestinské vězně v izraelských věznicích se uskutečnila v úterý večer. V Izraeli se nyní nachází 12 rukojmích, včetně 10 Izraelců a dvou thajských státních příslušníků. Mezinárodní výbor Červeného kříže potvrdil, že 12 rukojmích bylo úspěšně propuštěno. Mezi 30 Palestinci, kteří budou v úterý propuštěni z izraelských věznic, je 15 dětí a 15 žen. Izraelská vězeňská služba ve svém prohlášení uvedla, že 30 Palestinců bylo propuštěno z věznice Ofer poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu a z vazební věznice v Jeruzalémě.



Poté, co byla výměna rukojmích a dohoda o příměří s Hamásem v pásmu Gazy prodloužena o další dva dny, bylo jako kandidáti na propuštění navrženo dalších 50 palestinských vězňů a zadržených v izraelských věznicích - včetně vysoce postavené aktivistky Ahed Tamimi.



- Šéfové amerických a izraelských špionážních služeb odletěli do Kataru na jednání o tom, jak prodloužit současné příměří v Gaze výměnou za propuštění dalších rukojmích ze strany Hamásu. Očekává se, že jednání ředitele CIA Williama Burnse a šéfa Mosadu Davida Barnea s katarským vedením se zaměří na přesvědčení Hamásu, aby začal propouštět muže mezi zbývajícími rukojmími.



- Jednání o možném druhém prodloužení přestávky v bojích v Gaze a propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem nyní podle zprávy zahrnují muže a vojáky. Izrael by nesouhlasil s žádnou diskusí o nové dohodě o rukojmích, dokud nebude plně realizována ta současná a dokud nebudou propuštěny všechny ženy a děti, které jsou drženy jako rukojmí, uvedla zpráva.



-Původní čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem bylo prodlouženo o dva dny, ale ráno se objevily zprávy o střelbě izraelských tanků ve čtvrti Šejch Radván ve městě Gaza. Byl také hlášen dopad izraelského granátu na území Libanonu. Ačkoli Libanon a Hizballáh nejsou formálními stranami příměří, po utišení bojů v Gaze tam došlo k utišení konfliktu.





- Izrael uvedl, že několik vojáků bylo v Gaze lehce zraněno poté, co "tři výbušná zařízení explodovala v blízkosti jednotek IDF na dvou různých místech". Ve zprávě na Telegramu v úterý IDF uvedly: "Na jednom z míst teroristé rovněž zahájili palbu na vojáky, kteří odpověděli střelbou."



- Hamás obvinil Izrael z "hrubého porušení příměří" v severním pásmu Gazy, ale uvedl, že je "stále oddán příměří, dokud je k němu oddán nepřítel". V úterním prohlášení Hamás vyzval zprostředkovatele, aby zasáhli a posílili příměří, a dodal, že akce Izraele vedly k odvetným opatřením jeho bojovníků.



- Izraelský krajně pravicový ministr bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyzval Benjamina Netanjahua, aby po těchto incidentech ukončil dohodu o příměří. V úterním prohlášení Ben-Gvir naléhal na izraelského premiéra, aby "nařídil IDF pokračovat v silovém potlačování Hamásu", a dodal: "Nemůžeme čekat, až budou zabíjet naše bojovníky."



- Izraelská armáda využívá příměří k "posílení připravenosti" a "připravuje se na pokračování boje za likvidaci Hamásu", uvedl náčelník izraelského generálního štábu Herzi Halevi.



- Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths zítra odcestuje do Jordánska na jednání o možnosti otevření druhého přechodu Kerem Šalom, který by umožnil vstup humanitární pomoci z Izraele do Gazy. Od doby, kdy minulý týden vstoupilo v platnost dočasné příměří mezi Hamásem a Izraelem, vjíždí do Gazy denně asi 200 nákladních aut s pomocí, ale toto množství zdaleka nestačí potřebám obyvatel.



- Palestinský Červený půlměsíc (PRCS) uvedl, že izraelské síly brání vjezdu kamionu s pohonnými hmotami na sever Gazy. Kamion, který projížděl kontrolním stanovištěm, jež odděluje sever pásma od jihu, vezl palivo na podporu činnosti sedmi sanitek PRCS působících na severu Gazy, uvedl v úterý. V pozdějším příspěvku uvedla, že izraelské síly zabránily jejímu týmu záchranářů v převozu zraněného pacienta do nemocnice v Jeninu na okupovaném Západním břehu Jordánu.



- Obyvatelstvo Gazy, zejména ženy a děti, jsou vystaveny "vysokému riziku hladomoru", pokud dodávky humanitárních potravin nebudou pokračovat i po skončení dočasného příměří mezi Izraelem a Hamásem, varoval Světový potravinový program OSN (WFP). V úterní aktualizaci WFP uvedl, že od pátku, kdy začalo platit příměří, dodal potraviny 121 161 lidem v Gaze. "Šest dní jednoduše nestačí na poskytnutí veškeré potřebné pomoci," uvedl WFP.



- Pokud se zdravotnický systém na tomto území rychle nepostaví na nohy, hrozí, že v Gaze zemře více lidí na nemoci než na následky bombardování, uvedl v úterý mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO). "Nakonec budeme svědky toho, že zemře více lidí na nemoci než na bombardování, pokud se nám nepodaří dát zdravotnický systém znovu dohromady," uvedla Margaret Harrisová z WHO.



- Podle zpráv v izraelských médiích dostali izraelští vojenští a zpravodajští představitelé velmi podrobné varování, že Hamás aktivně trénuje obsazování kibuců na hranicích s Gazou a obsazování vojenských stanovišť s cílem způsobit značné ztráty na životech.



- Hamás pozval Elona Muska do Gazy, aby se podíval na devastaci palestinského území pod izraelským útokem. Pozvání přišlo v úterý poté, co hi-tech miliardář - obviněný skupinami na ochranu občanských práv z posilování protižidovské nenávisti na své sociální síti Twitter - doprovodil Benjamina Netanjahua na inspekci kibucu, který se stal terčem útoku Hamásu.





Zdroj v angličtině ZDE



0