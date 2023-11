Slunce, seno a fialové krávy

29. 11. 2023 / Petr Haraším

Premiéři Minulý týden se vládě korupce, hniloby a useknutých grafů obzvlášť dařilo. Není proto, není divu, že se na pondělní stávku nespokojených zaměstnanců vláda a premiéři, vedlejší Fiala a hlavní Blažek ohromně těšili. Takovou šanci spláchnout s oprávněnou stávkou horu vládních neúspěchů a svalit vinu na ty ony, no, to se jen tak někomu nepoštěstí. Musí rychle metat smetákem a zvedat koberce, musí si zahlazením stop umravnit své velmi naivní voliče, protože za chvíli bude i ODS nenávratně pod deseti procenty. A pak ta koalice s ANO bude prozrazena. Inu, co se tedy zametalo? Hlavní premiér Blažek přinutil vedlejšího premiéra a většinu zbylé nepříčetné vlády k vyhazovu pana Benýška, který si dovolil ukázat prstem odvahy na zkorumpované svině pod ochranou ministra spravedlnosti.





Kmotři zakvičeli, zachrochtali a pan Benýšek s nadšeným kýváním protikorupční vlády a se smíchem budoucího premiéra Babiše šel z kola ven. Koryta si přeci rozvracet nedáme! Každý soud v demokratické právní zemi následně pošle ministra spravedlnosti coby hlavního premiéra s celou vládou na chuj, ale to již bude navařeno i upečeno dle zadání insolvenční mafie. Ministr Kupka postupoval zcela obdobně a také nechal vládou ztracených příležitostí vyhodit pana Kodyma, k čemuž mu dopomáhej kmotří bůh. Zde již soud tupcům z ODS a potažmo horlivým kývačům v koalici soudně vzkázal, že si vymýšlejí víc než přistižený lupič rohlíků v sámošce. Rovněž zde zazněl smích z Čapího hnízda. S výrokem soudu si ovšem vláda hodlá vytřít pozadí, což jasně signalizoval bývalý mluvčí ve funkci ministra dopravy. To už se smějí i všechna zvířátka v Babišově zoo.

Stávka překryla i velký dovoz plynu z Ruska, který se dle mnohých zpráv z vlády neděje, ale čísla nelžou. Prý to nevadí, protože již nejsme závislí, a tak si každý může dovážet třeba plyn a třeba ropu z třeba Ruska, jak mu libo, leč pro jistotu informace o dovozcích jsou tajné. Nejvíce se schoval před stávkou samotný vedlejší premiér Fiala. Na úspěchy jeho vlády už nevěří ani soudruh Šafr se soudružkou Hovorkovou, pročež na Fórum 24 rozpoutali žurnalistickou nezávislou zběsilost, kterou tato země zažila naposledy u nadšených komunistických novinářů pěnících vzteky při procesech se škůdci státu. Naštěstí nezávislý web nevlastní vrtulník, aby chytal odboráře a házel je za nadšeného potlesku neoliberální pravice z výšky do Vltavy.

Jurečkovy dotační Hoštice

Vedlejší premiér Fiala v době důležité stávky zavítal do Hoštic do slavného dotačního JZD bří Jurečků v doprovodu ministra nejvyšších cen potravin Výborného. Soudruzi si prohlédli fialové krávy a lidové voly a prý nezapomněli ani na bratry z Lidové strany. Hromadně hoši pak okusili kvalitu dovezené nakoupené Nutelly a zdejšího hnoje. Srovnali konzistenci, vůni a chuť i vyjádřili uspokojení. Pak se kolektivně vydali za Tlustým Jiřím, aby jim do kravích sluchátek pustil pořádné vypalovačky, aby i vládní voli dosahovali pěkných ministerských výkonů jako zdejší Jurečkovy dotační krávy. Jen velká škoda, že před vraty kravína nečekala soudružka Škopková a nefackovala jednoho vládního vola za druhým, aby se jim alespoň trochu v neoliberálních kedlubnách rozsvítilo.

Rudá záře nad Šafrem

Detailnější rozbor pravicových hlášek na fóru ohledně stávky si nechám na jiný článek. Jen krátce.

Že je veliké zle, jde poznat z vysoce agresivního stylu, který opanoval většinu článků na ODS Fórum 24. Už se to line z pravicové rudé záře, kýble špíny, vědra hnusu. Učitelé naletěli, učitelé a školy budou u prověrek vysvětlovat, že neslouží nepřátelskému Rusku. Kuchařky a kuchaři si plat nezaslouží, protože prodávají obědy žáčkům velmi lacino. Ohodnocení mnohdy pod hranicí minimálního platu si tudíž oprávněně zaslouží. Odborové učitelské vydírání nebohé neoliberální vlády navíc v permanentní krizi je nestoudné. Vláda nesmí ustoupit. Je to ohrožení demokracie. Odbory drží jako rukojmí celou zemi a skvělou budoucnost. Snaha přirovnat odbory, stávkující a učitele k teroristům je čistě náhodná. Objevují se dehonestace jako ruská úderka, dezoláti či dezinformátoři. Snaha připodobnit odbory, stávkující a učitele k proruské scéně je očividná a nechutná. Odbory a učitelé jdou na ruku Babišovi, Okamurovi, komunistům, sociálním demokratům a vlastně všem, kterým se nelíbí tato velmi úspěšná vláda.

Podobné vytváření veřejného nepřítele známe z Ruska a z ryze totalitních diktatur. Kde se však tohle zlé vzalo v demokracii uprostřed Evropy pod vládou tolik vzývané morální a slušné pravice? No, kde?

„Chcistávkaři“

Jako u velice odpudivých „chcimírů“ se objevila i zde sekta „chcistávkařů“. Podobně jako „první i druzí jsou dle svého mínění obdařeni jedinou pravdou a obrovským moudrem všech věků. Proto hlásají. Stávka pochopitelně ano, ale milion důvodů, proč to není vhodné a proč za chyby vlády může někdo jiný. Je to podobné jako u války Ruska proti Ukrajině. Rusko válku rozpoutalo, ale je milion důvodů, proč za to může někdo jiný.

Doufám, že se neoliberální pravici za pomoci fanatických provládních novinářů nepodaří rozeštvat odborové organizace a že stávky proti obludně neschopné vládě korupčních příležitostí, poklesu ekonomiky a narůstající chudobě budou pokračovat, dokud koaliční vláda nepochopí, dokud je čas, dokud ODS nepřivodí zkázu celé republice





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do vládního kravína

Nejsměšnější byl opět Stanjura, který mával grafy a čísly, které mu následně rozmetal ekonom Münich.

