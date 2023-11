Mluvčí izraelské vlády: Palestinci v Gaze musejí odejít tam, kam nařídíme

28. 11. 2023

čas čtení 6 minut



Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 27. 11. 2023, 19 hodin: Nyní se ke mně z Tel Avivu připojuje Mark Regev, který je vysokým poradcem izraelského premiéra. Pane Regeve, děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojil. Izraelci slíbili, že pokud Hamás bude pokračovat v propouštění rukojmích, budou příměří prodlužovat. Takže pokud bude situace pokračovat tak, jak se vyvíjela v posledních dnech, mohlo by být toto příměří prodlouženo o mnoho dní. To je to, co říkáte?





Mark Regev: Pokud se nám podaří dostávat naše rukojmí ven. Samozřejmě. Samozřejmě. V to doufám. Dohoda byla vyjednána s pomocí Američanů a dalších. A jde o to, že během prvních čtyř dnů musí být propuštěno 50 rukojmích, žen a dětí. A pak během každého dalšího dne, jak jste informovali, dáme další den této humanitární pauzy, pokud bude propuštěno každý den dalších deset lidí, a to je, jak jsem pochopil, teď na stole a a. Izrael to podporuje.

Nyní se ke mně z Tel Avivu připojuje Mark Regev, který je vysokým poradcem izraelského premiéra. Pane Regeve, děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojil. Izraelci slíbili, že pokud Hamás bude pokračovat v propouštění rukojmích, budou příměří prodlužovat. Takže pokud bude situace pokračovat tak, jak se vyvíjela v posledních dnech, mohlo by být toto příměří prodlouženo o mnoho dní. To je to, co říkáte?Pokud se nám podaří dostávat naše rukojmí ven. Samozřejmě. Samozřejmě. V to doufám. Dohoda byla vyjednána s pomocí Američanů a dalších. A jde o to, že během prvních čtyř dnů musí být propuštěno 50 rukojmích, žen a dětí. A pak během každého dalšího dne, jak jste informovali, dáme další den této humanitární pauzy, pokud bude propuštěno každý den dalších deset lidí, a to je, jak jsem pochopil, teď na stole a a. Izrael to podporuje.

Moderátorka: Takže teoreticky by toto příměří mohlo trvat několik dní. Víte, že izraelský odpor proti jakémukoli druhu pauzy, jakémukoli druhu příměří, i krátkému, byl vždycky takový, že by to dalo Hamásu čas na přeskupení. Pravděpodobně je to riziko, které nyní považujete za vhodné podstoupit.



Mark Regev: Správně. Teď říkáme, že protože chceme dostat rukojmí ven, dáváme tomu přednost před rizikem, že si Hamás odpočine a znovu se vyzbrojí. Je to velmi reálné riziko. Bylo to projednáno v našem kabinetu. Samozřejmě podstupujeme, jak říkám, naše kalkulované riziko, ale máme z toho hmatatelný prospěch. Zachraňujeme životy 50 lidí a nyní možná i více. To bylo riziko, které stálo za to podstoupit, ale nepochybuji o tom, že Hamás využívá této pauzy k tomu, aby si odpočinul, přezbrojil a připravil se na budoucí boj proti nám.



Moderátorka: Ale současně s tímto příměřím dal premiér Benjamin Netanjahu velmi jasně najevo, že boje neskončí, že se Izraelci vrátí, jak on říká, s plnou silou. Jak přesně vypadá plná síla?



Mark Regev: Znamená to, že náš cíl zůstává stejný i po skončení pauzy, budeme pokračovat v naší kampani, dokud nebude vojenská mašinérie Hamásu zničena a Hamás už nebude vládnout pásmu Gazy, a důvod je zcela prostý. Izraelci prostě odmítají nadále žít vedle této teroristické enklávy v neustálém strachu, že teroristé překročí hranici a a zavraždí naše děti, jako to udělali 7. října. A to bych jen rád řekl, že to je to, co Hamás říká, že udělá. Jeho vůdci opakovaně říkali, že masakr ze 7. října udělají znovu a znovu a znovu. Nemůžeme tuto hrozbu ignorovat.



Moderátorka: Rozhodně. A je to bod, který byl mnohokrát, mnohokrát zmíněn, ale máte, prakticky řečeno, v úmyslu udělat na jihu v Gaze to, co bylo provedeno na severu, což je do značné míry plošné ničení s obrovskými ztrátami na životech, takhle prakticky vypadá plná síla?



Mark Regev: No, Hamás může propustit všechna rukojmí a odzbrojit a dobrovolně se vzdát, a pak už nemusí být vůbec žádné boje.



Moderátorka: Ale chci říct, že plná síla, o které mluvíte, ptám se opravdu výslovně, je to tak, že uděláte na jihu to, co jste udělali na severu?



Mark Regev: Udeříme na Hamás tvrdě a zároveň vyvineme maximální úsilí, abychom minimalizovali jakékoli vedlejší škody. Nechceme vidět civilní oběti.



Moderátorka: Ale problém je v tom. Skutečnost je taková, že existuje mnoho, mnoho civilních obětí, že ano. Bylo jich mnoho na severu a bude jich mnoho i na jihu.



Mark Regev: Je to kvůli strategii Hamásu, který záměrně využívá civilní obyvatelstvo Gazy jako živý štít pro svou válečnou mašinérii, a to říká nejen Izrael. Říká to vláda Spojeného království. Řekla to Evropská unie. Říkají to Spojené státy, říká to mezinárodní společenství, že Hamás záměrně ohrožuje vlastní lidi. Obyvatele Gazy.



Moderátorka: I v mezinárodním společenství panuje stále větší shoda. Mluvíte o konsensu. Že ztráty na životech jsou nyní prostě příliš vysoké. Požádali jste lidi, aby se přestěhovali ze severu na jih. Nyní jim říkáte, aby se přestěhovali na západ od Chán Júnisu, což je malinký proužek již tak malého území. Světová zdravotnická organizace říká, že nikde a nikdo není v Gaze v bezpečí. Říkáte, že to je prostě přijatelná realita toho, co se bude dít dál?



Mark Regev: Ne, předali jsme mezinárodnímu společenství konkrétní zóny na jihozápadě Gazy, nedaleko přechodu, kam přichází pomoc, které jsou označeny jako bezpečnější zóny. Vyzýváme lidi, aby se tam přesunuli. Vím, že pro lidi je někdy těžké se přestěhovat. Chápu, že můj otec byl sám uprchlíkem. Musel se stěhovat v době války. Je zřejmé, že navzdory obtížím při stěhování naléháme na lidi, aby se přestěhovali, protože jde o to, aby se dostali z bojové zóny. Je to zdravý rozum.





Moderátorka: No, ale není kam se přestěhovat. Tito lidé se nemají kam přestěhovat pro obrovské množství lidí, které nyní očekáváte, že se přestěhují na malý proužek země, a britská vláda se již vyjádřila, že se domnívá, že tyto bezpečné oblasti nemusí být bezpečné.







Mark Regev: Mluvili jsme o konkrétních vymezených oblastech a jsme ve válce. Takže pokud hledáte dokonalá řešení, pravděpodobně je nenajdete v žádné válce, ale při řízení rizik, stejně jako my řídíme naše vlastní rizika, vyzýváme obyvatele Gazy, aby ve vlastním zájmu evakuovali bojové zóny. Je to zdravý rozum.





Zdroj v angličtině:



0