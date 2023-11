dTest: Veselé Vánoce a zadlužený nový rok!

28. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Vyhřátý srub, v krbu tiše popraskává a vy si v kašmírovém svetru užíváte cibetkovou kávu, zatímco vás blaží pohled na záplavu hodnotných dárků... Intenzivní reklamní masáž a v ní prezentovaný ideál Vánoc každoročně vede část spotřebitelů k rozhodnutí užít si Vánoce na splátky. Na co by si spotřebitelé měli ve snaze vypomoci rodinnému rozpočtu dát pozor a kdy se úvěru raději vyhnout? Stojí to za to?

Spotřebitelé by měli především zvážit, zda jim pořízení dárků či zážitků stojí za to, aby se zadlužili. „Radost z požitků často vyhasne již při úhradě první splátky,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Nákup na splátky může ulehčit rodinnému rozpočtu při poruše pračky či lednice, popřípadě při nákupu jiných věcí trvalejší hodnoty, u nichž je životnost delší než doba splácení. Naopak u nákupu zbytných darů bychom spotřebitelům radili spíše se úvěru vyhnout.“

Jestliže se spotřebitelé pro nákup na splátky rozhodnou, měli by dále zhodnotit, zda budou schopni úvěr splácet i při nahodilých nečekaných událostech, například delší pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání, případně se proti těmto okolnostem mohou pojistit.

Ďábel je skryt v detailu

Podcenit nelze ani výběr poskytovatele úvěru. Nabídky úvěrových společností se mohou značně lišit, vyplatí se proto jejich alespoň základní porovnání. V předvánočním čase nejsou výjimkou ani bezúročné půjčky poskytované úvěrovými společnostmi ve spolupráci s obchodníky.

Zvláštní pozornost je pak nutné věnovat nebankovním institucím, které se specializují na takzvané mikroúvěry. Pod jejich na první pohled výhodnou nabídkou nízkého úroku či ochotou poskytnout úvěr i osobám se záznamem v registru dlužníků se může skrývat řada zádrhelů. K žádným nepříjemnostem nemusí dojít, když je úvěr řádně a včas splácen. Pokud se však dlužník s platbou opozdí, může být podmínkami nepříjemně překvapen. „Při prodlení s včasným splácením se spotřebitelé mohou u některých poskytovatelů úvěru setkat s vysokými pokutami, zvýšenými úroky či s povinností úvěr okamžitě splatit,“ upozorňuje ředitelka dTestu. Výběr instituce, od níž bude spotřebitel úvěr čerpat, by tak měl být doprovázen i studiem veškerých smluvních podmínek.

Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení

Jestliže spotřebitel po podpisu dojde k závěru, že se mu lépe žilo bez dluhu, má právo odstoupit od smlouvy. Může tak učinit i bez uvedení důvodu a bez rizika sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Lhůta se nicméně prodlužuje, pokud spotřebitel neobdržel všechny zákonem vyžadované informace, například nebyl poučen právě o možnosti odstoupit od smlouvy. Poté má spotřebitel 30 dnů na to, aby vrátil již vypůjčené peníze. Poskytovatel úvěru má kromě splacení jistiny právo požadovat také úrok za období od čerpání úvěru do dne, kdy byla spotřebitelem jistina splacena.

„Spotřebitelé mají rovněž právo úvěr kdykoliv předčasně splatit. Tím se zbaví úroků a jiných nákladů, které by museli hradit, pokud by k předčasnému splacení nedošlo. Naopak poskytovatel má nárok na náhradu nutných a odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Spor pomůže urovnat arbitr

V případě, že se spotřebitel s bankou či jiným poskytovatelem úvěru neshodne na rozsahu vzájemných práv a povinnosti, je vhodné pokusit se spor urovnat nejprve mimosoudně. Orgánem zřízeným k mimosoudnímu rozhodování sporů mimo jiné v oblasti spotřebitelského úvěru je finanční arbitr.





Při řešení záležitostí v souvislosti se spotřebitelským úvěrem mohou spotřebitelé využít vzorových dopisů dostupných na https://www.dtest.cz/clanky-13/vzorove-dopisy-podle-noz, například pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Pokud spotřebitelé mají otázky k tomuto tématu, mohou se rovněž pro radu a konzultaci obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

