Ty, ty a tytyty, ty to budeš platiti

27. 11. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Můžete, ale neměli bychom Z neoliberálních luhů, pravicových hájů a tradičních zemljanek se line ryk ultrapravicového komunisty, že stávkovat je sice omylem ústavně dovoleno, ale zároveň výrazně pravicí nedoporučeno. Také se line z týchž míst slovní guláš, že každý jeden se má postarat o své živobytí, plat a blahobyt. Ovšem pravicová poučka pravičákům mrzne na rtu a pod usnopleným nosem, pokud se svých platových práv domáhá organizovaná spodina.

Když se zaměstnanci ohlodaní neoliberalismem až na kost spojí v dav a vyrazí stávkovat za vyšší plat, tak jako by pravicové hejno slepic spatřilo lišku s kunou mířící s úsměvem směr pravicový kurník. Nastává ohromná panika srovnatelná s mongolskou invazí nebo s nevyplaceným úplatkem za dopravní stavby. Neústupní vládní činitelé s pohnutou tváří pronášejí rozpočítadlo: „Ty ne, ty ne a ty už vůbec ne!“.

Sobectví

Učitelům snesla moudrá vláda vzdělanosti fialové z nebe a zní z vlády, že se tedy ze strany obdarovaných jedná jen a pouze o sobectví. Nadmíru ulhaná vláda morálky a politické bídy zkusila fintu s 130 % průměrných platů a diví se, že jim učitelský sbor na Bek špek neskočil. Učitelé jdou do stávky i za své nepedagogické kamarády, což se vládě “Rozděl a oškubej“ už vůbec nemůže líbit a také se jí to zatraceně nelíbí.

Z nepedagogických zaměstnanců si vláda vzdělanosti dělá totální legraci nejen mizerným podprůměrným platem, ale také veřejným ostouzením jejich náročné práce.

Jakýsi exot Chládek z dobře financované neziskovky Pravý břeh premiéra Fialy dokonce navrhuje, že kuchařky, školníci, uklízečky, účetní, psychologové a další školní zbytečnosti budou do budoucna putovní. Neoliberální idioti již vážně vidí, jak usoužený starosta či raději podnikatel na multikáře rozváží školní poddané a ti servírují bez servítků obědy dětem na školním hřišti v pytlích na odpadky a la kmotra Zajíčková od kmotra Zajíčka.

Další pravicový moula z ODS požaduje po Ústavu ctících protestujících, aby uhradili nebohým rodičům, živnostníkům a firmám zašlý zisk. Soudruhu Jakeši, za co?

Fiala zařídil učitelům nádherný plat, o kterém se kolegům na Západě ani nesní, a oni ti učitelé protestují. A nemyslete si milí občané, Fiala, Bek a ani Stanjura nemohou za to, že nepedagogický zaměstnanec se nesnaží. To Putin, to Babiš, to krize. Copak nepedagogickým pracujícím někdo brání, aby odpoledne a po večerech opravdově makali a nenatahovali ruku v české nárokové levicové společnosti?

Konfrontace

Pomazaný premiér Petr také musel přispěchat a vyjádřit se ke stávce. Nejprve poslal odbory do nehezkých míst, protože vládu Petra Fialy nemají vůbec rády a jsou kýmsi nehezky ovlivněné. Tradiční viníky špatné vlády ODS už Fialovi nikdo nevěří, proto premiér Fiala hnán premiérem Blažkem odhalil spiknutí odborů, které trvá již od posledních voleb.

Stávka škol je navýsost nezodpovědná, protože právě s vyučujícími jsme se my podělili o poslední krajíc neoliberálního dobra a na jiné už nezbylo. Oni zneužívají složité situace naší republiky. Oni nechtějí jednat, nechtějí kompromis a nechtějí mluvit o budoucnosti školství. Měli stávkovat dříve. Mají politické ambice. Při těchto slovech měl Fiala překříženo všech 20 prstů, nohy, ruce, uši, oči i nos. Agresivita premiéra Fialy se značně stupňuje, snad zítra nevybouchne a nebude nahrazen ještě horším premiérem Blažkem.

Bek, co ani nebek, když měl békat na plnou hubu, teď béká, že školské odbory samy neví, co by rády, a tudíž on Bek, co nebek, když békat měl teď neví, co by jim bek. Najel tedy na spásnou vládní vlnu. Nestanovili si odbory žádné podmínky a žádné požadavky, které byli-li by splněny Fialovou vládou tupých škrtů a ubohého šetření, vedly by ke zmírnění stávky.

Bek pak sám dodá, že odbory chtějí více peněz pro školství, což by mohl být ten nevyřčený požadavek, o kterém Bek ale vůbec nic neví, ač se o něm jedná už od jara.

Není pravda, tvrdí Bek, co nebek, že se sníží počet financovaných úvazkových hodin, je to právě naopak celkově se tyto hodiny zvýší. Všichni tomu věří. Pak nahodí čísla, z kterých by měl zamotáno v makovici i petrohradský hybridní propagandista první kategorie. Úvazek tam, úvazek sem, ta škola má moc, támhle ještě víc, proto tuhle vezmeme a tady také, násobíme podvazkem pana ředitele, odečteme vařené nudle, zalejeme Úhořem a máme místo poklesu ohromný nárůst. To je přeci jasný, jen hlupáci učitelský nechtějí pochopit a jdou místo toho stávkovat. Bek se tedy za vlastní neschopnost alespoň rodičům a žákům, studentům a dítkám omluvil, leč i on dodal, že za problémy českého školství může někdo jiný.

Neufinancovatelný

Slovo do pranic nanic musel poskytnout i nejhloupější ministr financí, co světem chodí. Stanjura, který nerozumí financím a už vůbec ne školství, se přiřítil na stránky závislého Šafrova fóra s tím, že kupodivu nejsou peníze na hlouposti. Vláda přeci nebude líti do zbytečného vzdělání peníze na dluh.

Řešení jsou, ale odbory by musely chtít a ne stávkovat. Řešení leč bohužel nezmínil, jak je nezmínil ani submisivní ministr Bek, submisivní Blažkův premiér Fiala, nebo kdokoli z vlády, co mají na vše řešení, ale neřeší kupodivu vůbec nic.

Vlastně ano, pachatelé odhaleni. Malé školy, které mají méně než 40 školáků mohou za morbidní otylost českého školství. Pročež se napříště zakazuje těmto žákům školní docházka a nařizuje se jim, aby šli pracovat do provozu k pásu. Ostatně žáků je málo a učitelů mnohem víc než tam na Západě. Najednou je Západ vhod. Stanjurovi ukázali hezké barevné obrázky a on našel řešení. Málo studentů na jednoho učitele. Děkuji, vše jsem opět vyřešil.

Máme tady, končí neúspěšný projev neúspěšný ministr neúspěšné vlády diktát odborů. Odpovědní ministři chtějí jednat. Odbory nechtějí žádný kompromis, nechtějí konsolidaci, nechtějí chápat, že kvůli neoliberální pravici nemáme a ani nebudeme mít peníze. A když je nemáme, sami máme sotva pro nás, a už ne pro vás a rozhodně ne pro vás.

Podivní

Poslanec ODS Haas vyslal velmi silné komunistické heslo. Strana a lid nesmí diktátu odborů ustoupit ani o pověstný píď. Web Forum 24 (stále se opájí nezávislostí na politických stranách) má do neděle večer již 6 „stávkokazných“ článků z dílny ODS, čímž trhá světový rekord v nezávislosti.

Celá vláda byla na stranickém školení, kde si sjednotili noty. Vládním chorálem zní. Odbory nechtějí jednat, komunikovat, nechtějí kompromisy, ničemu nerozumí a jen my máme pravdu. Proč demonstrují? Nemají důvod. Máme se fanfárově, všechny krize zdárně vyřešeny. Recese u nás není, inflaci máme téměř na nule. Reálné platy extrémně rostou, státní kasa kyne, ceny klesají a společnost a životní úroveň nezadržitelně vzkvétá, tak proč sakra demonstrují?

Jde tedy jasně o stávku nezodpovědných a přeplacených kantorů. Stávku nenávistných a nic nechápajících odborů, které řídí, ne-li Putin, tak zcela určitě Babiš a Okamura. Dobře se poslanci a členové ODS učí v Kremlu, jak odborům v Česku zakroutit hladovým krkem.

Nedojde jim nikdy, že odbory dnes dnešní stávkou dávají vládě poslední zvonění. Na hraně volebního zvonu už skomírá nejedna strana vládního panoptika. ODS a Pirátská strana se mezitím koukají na paty hnutí ANO a hnutí SPD. Pokud vláda okamžitě nedostane rozum, což kvůli neoliberální kmotří politice ODS nehrozí, tak si český občan opět zkusí, co to značí, když má ústavní většinu prokremelská strana temna.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do nevábna pravicové budoucnosti

0