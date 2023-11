Ministryně obrany chce vehnat národ do Putinovy náruče

26. 11. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Tak se nám po dlouhé době paní ministryně obrany Černochová rozohnila. Stalo se tak v nedělních Otázkách V. Moravce. Šlo o opravdu neuvěřitelný výkon. Paní ministryně byla prý nedávno nemocná, dokonce se nemohla účastnit zasedání klíčového sněmovního výboru, tak snad šlo o nějakou indispozici i nyní. Tak se nám po dlouhé době paní ministryně obrany Černochová rozohnila. Stalo se tak v nedělních Otázkách V. Moravce. Šlo o opravdu neuvěřitelný výkon. Paní ministryně byla prý nedávno nemocná, dokonce se nemohla účastnit zasedání klíčového sněmovního výboru, tak snad šlo o nějakou indispozici i nyní.





Oč jde? Paní ministryně se rozhodla hájit pana náčelníka generálního štábu ČR takto: pan generál říká veřejnosti pravdu, opakuje pravdivě to, co mu říkají jeho kolegové z jiných zemí na mezinárodních setkání. Pravdu a nic než pravdu. Předně doufám, že pan generál neříká veřejně všechno, co se dozví od svých kolegů. Přes okouzlující důraz paní ministryně na pravdu, takhle určitě nemůže žádná obranná politika moderního, ale vlastně ani středověkého, státu přece fungovat.





Dále mě překvapuje, že paní ministryně si jako politička, nota bene když se na jaře stala na chvíli opatrnou holubicí míru, neuvědomuje, že řeči pana generála mohou veřejné mínění obrátit právě opačným směrem, než by oba chtěli. Už nyní je podle čerstvých dat OVM zcela jasný trend klesající podpory vojenské pomoci Ukrajině.







Vojenskou pomoc už podporuje méně než polovina (47 %) obyvatel ČR (a více než polovina je proti: 51 %). Začněte lidem vyprávět, nejlépe barvitě, explicitně, o tom, že nás čeká velká válka s jadernou velmocí, a Putin má veřejné mínění v hrsti. A bez veřejnosti nelze v demokracii dělat žádnou politiku, ani tu obrannou.







Často mám dojem, že největší, nejrozhodnější zastánci Ukrajiny dělají vlastně všechno pro to, aby Putin ovládl i střední a západní Evropu. Chápu ještě pana exvelvyslance Ukrajiny, který v OVM apeloval na to, aby Západ přešel na vojenskou ekonomiku a společně s Ukrajinou porazil Rusko. Chápu, že ve své situaci nedomyslel, že tento požadavek by západní veřejnost definitivně odcizil podpoře Ukrajiny a vehnal do Putinovy náruče.





2

834

Ale náčelník českého generálního štábu i ministryně obrany ČR, zejména ve jménu toho, oč jim jde, by měli být příčetnější. Jejich úloha je analogická úloze chirurga při velmi sofistikované operaci, chirurga, který nemůže, byť plný dobrých úmyslů, mlátit do srdce pacienta na stole pěstí, aby se rozběhlo.