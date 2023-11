Socioložka Patricia Hill Collinsová: "Intelektuálové odvedli dobrou práci, když říkali, že svět je hrozný - a mladí jsou sklíčení"

24. 11. 2023

Americká myslitelka a akademička, vítězka letošní prestižní Berggruenovy ceny, tvrdí, že kulturní a akademická elita musí opustit svou komfortní zónu a naslouchat novým generacím. Rozhovor vedl Rafa de Miguel.

Pětasedmdesátiletá Patricia Hill Collinsová si velmi užívá interakci se svými studenty v Centru genderových studií Cambridgeské univerzity, kde stráví několik měsíců jako hostující profesorka. Přesto je zřejmé, že tato filozofka, socioložka a aktivistka narozená ve Filadelfii – která ví, že právě v ulicích, v komunitních projektech, se mění svědomí a probíhá boj za větší sociální spravedlnost – se plně nepřizpůsobila akademickému elitářství tohoto britského univerzitního města. Je chladný a větrný den, a to i přesto, že zářící slunce vytahuje ze stromů a luk ty nejživější odstíny zelené. Hill Collinsová se nechává fotografovat. Ochotně přispívá do tohoto rozhovoru. Právě jí byla udělena prestižní Berggruenova cena za filozofii a kulturu v hodnotě 75 milionu dolarů, kterou každoročně uděluje nezávislá porota "jednotlivci, jehož myšlenky hluboce formovaly lidské sebepochopení a pokrok v rychle se měnícím světě".

Kniha Černošské feministické myšlení, kterou napsala před více než 30 lety, čerpala ze zdrojů beletrie, poezie, hudby a vyprávění příběhů, aby popsala sílu černošských žen pracujících pod dvojím jhem pohlaví a rasy. Dnes je to nezbytná četba, abychom pochopili mnohočetné nuance feminismu, rasismu a boje za svobodu.

Otázka. "Co je nezbytné k tomu, aby byli černoši svobodní?" To byla základní otázka, na kterou jste se snažila odpovědět po celá desetiletí. Jste o něco blíž k odpovědi?

Odpověď. Nemyslím si, že jsem blíž, ale myslím, že mnohem hlouběji rozumím tomu, co to znamená. Svoboda je něco, co si můžete jen představovat. Můžete se k ní přiblížit, ale nikdy k ní nedospějete. Je to lineární otázka, která vás vede k cíli, o který usilujete. Pozoruji vše, co lidé dělají, aby se tomuto snu přiblížili. A je to inspirativní. Když pracuji a mluvím s mladými lidmi, mám opravdu dobrý pocit z jejich víry v možnosti, které se před nimi otevírají.

Otázka. Vaší skvělou metodou analýzy je intersekcionalita: rozpoznání, že jedna perspektiva nestačí k zodpovězení velkých otázek.

Odpověď. Protože tato otázka sama o sobě není specifická pro černochy. Je to skutečně otázka širšího lidského naplnění. A v tomto smyslu je součástí mé práce kritizovat to, co v současné době máme a co je třeba změnit. Máme lídry, kteří nás zklamali. Nejsou to vůdci, jsou to umělci. Zprostředkovávají strach, brzdí možnosti svobody, ať už je to svoboda jednotlivce, svoboda pro černochy nebo svoboda lidstva žít na této planetě. Musíme se naučit rozlišovat mezi lidmi, kteří mohou znít velmi přesvědčivě, ale kteří nejsou oddáni ničemu většímu, než jsou oni sami, a lidmi, kteří jsou skutečně oddáni věcem, které jsou větší než oni sami.

Otázka. Je na nás, abychom hledali konsenzus...

Odpověď. Stává se to také otázkou organizace práce. Řekněme, že máte lidi, kteří jsou situováni podle rasy, třídy nebo pohlaví a organizují se z této konkrétní perspektivy, dělají intelektuální práci z této konkrétní perspektivy. Často se stává, že aby toho dosáhli, musí ignorovat ostatní perspektivy a předpokládat, že to, co dělají, je univerzální odpovědí. Postavila bych se proti někomu, kdo říká, že je to všechno kolonialismus, že je to všechno rasismus. Nebo patriarchát. Nejde však o to říkat lidem "vaše specializace je špatná", ale spíše jim říkat: "Co můžeme z vaší specializace přinést do širších otázek sociální spravedlnosti, přiblížení se k pravdě nebo přiblížení se ke svobodě?" Co je tím etickým jádrem, které pohání práci, kterou děláme? Jak překonat konflikt a dosáhnout konsensu? Výzva spočívá ve vytvoření intelektuálního prostoru pro tyto rozhovory.

Otázka. Jaké jsou velké otázky naší doby?

Odpověď. Především bych řekla naděje. Mnoho intelektuálů odvedlo velmi dobrou práci, když lidem říkali: "Ach, svět je tak hrozný, že není žádná naděje," a to až do té míry, že mladí lidé mohou být velmi sklíčení. Mám tendenci být docela nadějný člověk. Protože kdybych nedoufala, proč bych dělala tuhle práci? Musím věřit, že práce, kterou dělám, přispěje k něčemu lepšímu. Neuvědomila jsem si, že zejména mladí lidé se cítí tak nihilisticky. Nebo že jejich největší starostí bude právě druhé velké téma: Změna klimatu. Vždy jsem pracovala s mladými černochy. Vzpomínám si na šok, který jsem pocítila před několika lety na setkání v Cincinnati v Ohiu, kde mi aktivistka, která pracovala na sousedských projektech, vysvětlila, že hlavním problémem v její komunitě je, že děti ve věku 12 a 14 let pro sebe nevidí budoucnost. A pomyslela jsem si, jak pro sebe nevidíš žádnou budoucnost, když jsi dítě? Existuje způsob, jak ukotvit naději v těchto větších problémech, aniž by to bylo jako Pollyanna. Jde o to pochopit, že výzvy, jako je změna klimatu, budou vyžadovat společné úsilí mnoha aktérů na mnoha různých místech. A obvykle jsou to mladí nebo nejvíce utlačovaní, kteří projevují největší energii. Vidíme to v kulturních fenoménech, jako jsou počátky hip hopu.

Otázka. Je to legrační, protože jste poprvé vyzdvihla hip hop jako prostředek, který vytvářel špatný a hypersmyslný obraz černošských žen...

Odpověď. Začalo to jako něco s patriarchální maskulinitou, ale pod záštitou hip hopu se začalo dít mnoho věcí. Mimo jiné se připojily i ženy, aby zpochybnily způsob, jakým byla tato umělecká forma vytvořena. Umění bylo spásou lidí. To je důvod, proč tolik mladých žen tolik přitahuje svět módy. Je to fascinující. Ta estetika. To je způsob, jak si nárokovat vlastní tělo. To se stalo v hip hopu ve smyslu "Nárokuji si své tělo způsobem, který vás může urazit, ale je to moje právo dělat takové věci."

Otázka. A zde vzniká konflikt s klasickými feministkami staré školy.

Odpověď. Klasické feministky paradoxně mnohem více respektovaly mocenské systémy, než si myslely. A jsou to právě tyto mladé ženy, které jim říkají: "Copak jste nebojovaly za naše právo mít kontrolu nad vlastním tělem a za tento druh svobody? Chápeme, že vaše bitva nebyla o používání našich těl k tomu, aby velké společnosti mohly zbohatnout. Ale pokud víme, co děláme, a jsme si toho vědomi, proč bychom toho neměli být schopny?" Přiznám se, že to pro mě bylo těžké. Musíme však vystoupit ze své komfortní zóny a naslouchat tomu, co nám mladí lidé říkají o tom, co to znamená být mladý, o zdroji moci, kterou disponují, a o jejich moci utvářet kulturu.

