Alternativní historie pomáhá Rusům vyrovnat se s rozpadem Sovětského svazu a mluvit o budoucnosti

24. 11. 2023

Alternativní historie obsažené v románech, příbězích a filmech jsou vědci často odmítány, ale tvoří jeden z nejpopulárnějších segmentů knižního trhu v Rusku a v poslední době pomáhaly tamním lidem vyrovnat se s rozpadem Sovětského svazu a mluvit o tom, jaké Rusko chtějí v budoucnosti, říká Roman Abramov.

Proto jsou tyto alternativní historie řádným předmětem pro sociologický výzkum, jenž prokazuje poznatky, které nejsou dostupné z žádného jiného zdroje.

Podle Abramova alternativní historie pramení z odporu k událostem v minulosti a nejistoty ohledně toho, jak diskutovat o budoucnosti jinak než z hlediska minulosti, která z toho či onoho důvodu byla ztracena.

Není překvapivé, že taková historie je často postavena na konspiračních teoriích, podle nichž skupiny skryté před ostatními jsou považovány za zodpovědné za to, co se stalo. Zmíněný přístup umožňuje těm, kteří čtou tyto romány, vyhnout se odpovědnosti za to, co se stalo, ale spíše je vybízí k tomu, aby se zapojili do honu na čarodějnice, nejprve ve fikci a poté ve skutečném životě.

Podle Abramova je dnes úkolem sociologů najít další zdroje pro pochopení toho, co se děje s ruskou společností, a pochopení ideologických, mytologických a hodnotových kořenů toho, co za povrchní úrovní skrývá masová kultura. Využití románů z oblasti alternativní historie je obzvláště cenným přístupem.

