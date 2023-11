Evropská komise navrhla zakázat prodej tankerů Rusku

24. 11. 2023

Evropská komise navrhuje zakázat prodej tankerů pro přepravu ropy a ropných produktů do Ruska. Takové opatření pomůže zabránit obcházení západních sankcí na ruskou ropu pomocí "stínové" flotily tankerů, uvádí se v návrhu Komise.

Z návrhu, o kterém minulý pátek jednali velvyslanci při EU, také vyplývá, že prodej tankerů do třetích zemí by měl zahrnovat smluvní podmínky zakazující jejich další prodej do Ruska. Nebudou také moci být použity k přepravě ruské ropy nebo ropných produktů, které porušují západní cenové stropy ve výši 60 dolarů za barel ropy.

"Mechanismus cenového stropu je založen na atestačním procesu, který umožňuje účastníkům ruského dodavatelského řetězce ropy přepravované po moři prokázat, že byla zakoupena za cenu cenového stropu nebo nižší," uvádí se v návrhu Komise. Aby se tento mechanismus dále podpořil, bylo navrženo, aby byly do certifikátů doplněny podrobné informace o dodatečných nákladech, jako je pojištění a přepravné.

V říjnu USA zařadily na černou listinu dva tankery, Yasa Golden Bosphorus a SCF Primorye, registrované na společnosti z Turecka a Spojených arabských emirátů. V listopadu byla na sankční seznam přidána další tři plavidla, Kazaň, Ligovskij prospekt a NS Century, vlastněná provozovateli lodní dopravy v Dubaji. Všechny byly odsouzeny za porušení "cenového stropu".

Americké ministerstvo financí vyšetřuje desítky lodních společností z 30 zemí, řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený se situací v administrativě Joea Bidena. Podle něj byly provozovatelům lodí zaslány žádosti týkající se 100 plavidel – to je téměř celá "stínová" flotila, kterou se ruským naftařům podařilo sestavit, když skoupili staré tankery určené k sešrotování.

Zdroj v angličtině: ZDE

