Komparace priorit: Lední medvědi na vrcholu hierarchie výdajů z českých veřejných rozpočtů

23. 11. 2023

Expozice Arktida pro lední medvědy má vyjít na 1,2 miliardy korun. Ano, čtete správně, skoro miliardu a čtvrt za jeden projekt v Zoo. Vedení příspěvkové organizace města Zoo Praha oznámilo, že projekt bude o 330 milionů korun dražší, než očekávalo začátkem tohoto roku. Jenže loni se v médiích uváděla informace, že pražská zoo plánuje nový pavilon pro lední medvědy za půl miliardy. Nejde tudíž o navýšení o 300 milionů, ale o 700 milionů. Kde je manažerská a politická odpovědnost, budou padat hlavy? Vadí to někomu? Anebo žijeme v zemi, kde veřejné zdroje jsou bezedné, rozpočty veřejných institucí nemají žádný problém a můžeme si dovolit zaplatit cokoliv?

Lední medvědy si v Praze chceme udržet, a tak jim zaplatíme luxusní prostředí. Ale co jiné potřeby a veřejně prospěšné investice? Poměřujme náklady veřejných projektů tím, na co veřejné peníze jsou a na co už nejsou - jak se aspoň tvrdí.





Navýšit kapacity středních škol, když dnes ničíme budoucnost celé generace dětí, protože jdou na školy, kam nechtějí? Víte, kolik stojí postavit novou školu? Rekonstruovat staré byty a nabídnout je potřebným? Populisto! Posílit sociální služby? Měšec je prázdný. Podpořit kulturní projekty pár desítkami miliónů? Neblázněte, musíme šetřit.