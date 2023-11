Ficův odpor k vyzbrojování Ukrajiny je jen pro domácí spotřebu

Robert Fico, nastupující slovenský premiér, se dostal na titulní stránky mezinárodních médií se svou výhrůžkou zastavit dodávky zbraní sousední Ukrajině, což vyvolává obavy, že se připojí k maďarskému autoritářii Viktoru Orbánovi a bude bránit snahám Evropské unie pomoci Ukrajině bránit se ruské agresi.





"Informoval jsem předsedkyni EK, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovat Ukrajinu a že se soustředíme pouze na humanitární pomoc," napsal předseda strany Smer na Facebooku po svém prvním setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou minulý měsíc v příspěvku s titulkem "Ode dneška bude mít Slovensko v Bruselu vlastní názor".



Přesto se zdá, že nový postoj vlády je z velké části zaměřen na domácí spotřebu, a zároveň začíná uvažovat o možnostech obchodování s velkým sousedem, jakmile Kyjev obnoví svou ekonomiku - v neposlední řadě o potenciálních zakázkách pro kdysi mocný slovenský obranný průmysl.



"Fico nezabrání svým obchodním podporovatelům, aby vydělávali na dodávkách pro Ukrajinu," říká Milan Nic, vedoucí pracovník Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP).



Až dosud bylo Slovensko jedním z nejvěrnějších podporovatelů Ukrajiny v přepočtu na obyvatele. Přestože má jednu z menších armád NATO, bylo mezi prvními, kdo poslal hlavní bývalé sovětské útočné zbraně, jako jsou stíhačky (MiG-29) a tanky T-72, stejně jako systém protivzdušné obrany S-300 a vlastní houfnice Zuzana.





Fico vyhrožovall, že tuto podporu ukončí, protože stejně jako Orbán tvrdí, že to jen rozdmýchává probíhající válku, a místo toho vyzval k okamžitým mírovým jednáním.

"Fico je politické zvíře. Rozumí moci a penězům. Nemá ideologii, která by ospravedlňovala nějaké dramatické změny," říká Duleba.





Fico, bývalý člen komunistické strany, dlouhodobě sympatizuje s Ruskem a kritizuje USA. V roce 2011 se dokonce zúčastnil sjezdu strany Jednotné Rusko ruského diktátora Vladimira Putina - jako jediný politik z EU -, kde prohlásil, že bez Ruska nemůže existovat "plnohodnotná Evropa".Po ruské invazi na Krym a Donbas v roce 2014 Fico kritizoval západní sankce a obviňoval "ukrajinské fašisty" z vypuknutí válečných akcí.Před letošními zářijovými volbami využil únavy z války, vyzval k okamžitým mírovým jednáním a slíbil, že na Ukrajinu už nepošle "ani jednu kulku".Brzy po vítězství ve volbách a jmenování příštím premiérem země Fico zopakoval svůj nesouhlas s dalšími sankcemi - pokud poškozují slovenské zájmy - a vyzval k okamžitému ukončení bojů, přičemž před summitem EU minulý měsíc řekl parlamentnímu výboru, že válka nemůže mít vojenské řešení a že EU "by se měla změnit z dodavatele zbraní na mírotvorce".Rovněž obvinil Ukrajinu z korupce - přestože právě jeho poslední vláda na Slovensku se zhroutila kvůli skandálům s úplatky - a požadoval lepší kontrolu vynakládání peněz EU."Ukrajina patří mezi nejzkorumpovanější země na světě a my podmiňujeme její brutální finanční podporu zárukami, že evropské peníze (včetně slovenských) nebudou zpronevěřeny a že část těchto prostředků bude použita na obnovu slovenské infrastruktury v pohraničních oblastech a na podporu slovenských firem při obnově Ukrajiny," řekl Fico 30. října po summitu EU.Když už byl summit bezpečně za ním, využil Fico 8. listopadu příležitosti, aby seškrtal 14. kolo slovenské vojenské pomoci Ukrajině, které připravil odcházející technokratický přechodný kabinet.Předchozí středopravicové vlády již dodaly většinu těžkých zbraní ve státních skladech, ale podle bývalého ministra obrany Jaroslava Nada by se osekaný balík vojenské pomoci v hodnotě 40 milionů eur ještě hodil. Skládal se ze 4 milionů kusů munice ráže 7,62 mm, 5 172 kusů velké dělostřelecké munice ráže 125 mm, 140 raket pro systém protivzdušné obrany Kub, osmi raketometů a 1 200 min."S velkým potěšením mohu oznámit, že celý kabinet jednostranně odmítl [zaslání] těchto zbraní a munice na Ukrajinu," komentoval Fico ve videozprávě zveřejněné na svém Facebooku, který používá jako svůj osobní online vysílací kanál."Jasně tím dáváme najevo, že preferujeme zasílání humanitární pomoci na Ukrajinu a že zasílání dodávek zbraní a munice ze státních zásob skončilo," dodal Fico.Přesto se Fico na předchozím summitu nijak výrazně nepokusil blokovat pomoc EU Ukrajině nebo další sankce vůči Rusku a zdá se, že jeho vláda se k Orbánovi v jakékoli obstrukci alespoň prozatím nepřipojí.Ministr zahraničí Juraj Blanár, poslanec Smeru bez zkušeností v zahraniční politice, o víkendu prohlásil, že Smer je "otevřený" diskusi o nejnovějším balíku pomoci EU Ukrajině ve výši 50 miliard eur, "pokud budou tyto prostředky použity na konkrétní účely a neztratí se v korupčním prostředí této země" a pokud budou slovenští zemědělci chráněni před levným ukrajinským dovozem a slovenské firmy se budou moci podílet na obnově Ukrajiny.Ještě významnější je, že Fico opakovaně prohlásil, že by nebyl proti tomu, aby slovenské zbrojovky prodávaly materiál Kyjevu soukromě."Pokud bude chtít nějaká firma vyrábět zbraně a dodávat je, tak tomu samozřejmě bránit nebudeme," řekl Fico na tiskové konferenci po setkání se svou pravou rukou Robertem Kaliňákem, novým ministrem obrany, 6. listopadu.To vše naznačuje, že Ficův odpor k vojenské pomoci je především performativní a na rozdíl od Orbána nemusí mít proti podpoře Ukrajiny vážné ideologické námitky, zejména pokud by z toho Slovensko, nebo alespoň jeho strana, mohlo potenciálně profitovat. Fico by se k Orbánovi v bránění pomoci EU pravděpodobně připojil pouze v případě, že by se již dostal do vážného sporu s Komisí v jiné záležitosti, například v jeho snaze obnovit kontrolu nad soudním systémem země, aby zabránil dalšímu vyšetřování korupce.Slovensko by navíc mohlo z dodávek Ukrajině výrazně profitovat, neboť má silnou obrannou tradici. Během studené války byly slovenské průmyslové závody ukryté hluboko v karpatských horách klíčovým dodavatelem těžkých zbraní, například tanků, pro armády Varšavské smlouvy. Tento průmysl se po obnovení demokracie v roce 1989 zhroutil a slovenská hořkost z toho přispěla k rozdělení Československa v roce 1993.Nyní slovenské obranné společnosti opět prosperují. Podle údajů portálu FinStat dosáhlo deset největších slovenských zbrojních společností dohromady tržeb přes 362 milionů eur. Většinu prodejů zaznamenala státem vlastněná skupina DMD, do níž patří Konstrukta-Defence a ZTS Special, a skupina MSM, která je součástí skupiny Czechoslovak Group (CSG).CSG je klíčovým výrobcem munice na Slovensku prostřednictvím svých podílů ve společnostech ZVS Holding, která vyrábí munici ráže 150 mm, a VOP Nováky. Prosperuje z dodávek munice velkých ráží, pozemních systémů, tanků, IFC, raketometů a dělostřelectva na Ukrajinu. Majitel Michal Strand, syn zakladatele, se letos dostal na seznam českých miliardářů časopisu Forbes.Tyto obranné společnosti nyní navyšují výrobu. Zatímco letos Slovensko vyrobilo v průměru 50 000 kusů munice, v příštím roce se chystá vyrobit 100 000 až 150 000 kusů, říká Alexander Duleba, vedoucí pracovník Slovenské asociace pro zahraniční politiku.Strana Smer má dobré důvody k tomu, aby tyto obranné zakázky umožnila, neboť má úzké vazby na slovenské obranné společnosti v čele se skupinou MSM.Vladimír Šnídl, vojenský specialista, novinář z deníku DennikN, pro bne Intellinews uvedl, že Fico "nemá prostředky na ukončení nasmlouvaných dodávek" na Ukrajinu, a navíc "o to nemá zájem".Šnídl upozorňuje, že nový ministr obrany Robert Kaliňák má "dobré vazby" s Jaroslavem Strnadem, zakladatelem CSG. "Očekávám, že bude (Kaliňák) vůči CSG velmi otevřený," říká Šnídl.Dělostřelecký systém Zuzana dodávaný na Ukrajinu je produktem slovenské státní společnosti Konstrukta Defence. Šéf Konstrukta Alexander Gurský, který aktivně podporoval Ukrajinu a má tam dobré kontakty, již rezignoval a nahradí ho Kalinakův nominant.Zdá se, že do budoucna tyto potenciální obchody pro podnikatele podporující Smer převáží nad případnými obavami Fica z rozdmýchávání rusko-ukrajinského konfliktu.