Ruská agrese na Ukrajině: Kreml prohlásil bývalého ruského premiéra za "zahraničního agenta"

25. 11. 2023

Michail Kasjanov byl premiérem první čtyři roky vlády Vladimira Putina.



Ruský expremiér a nyní kritik Kremlu Michail Kasjanov byl zařazen do registru zahraničních agentů, oznámilo ruské ministerstvo spravedlnosti.

Agentura Reuters uvádí, že označení "zahraniční agent" vyžaduje, aby osoby a subjekty uvedené na seznamu uváděly na zveřejňovaných materiálech prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ukládá přísné požadavky na finanční výkaznictví a sebeodhalení.



Kasjanov se nejprve proslavil jako expert na zahraniční dluhy a v 90. letech rychle stoupal na ministerstvu financí. Jako ministr financí vedl jednání o restrukturalizaci obrovských obchodních dluhů ze sovětské éry, zajistil si velkou slevu a pověst zdvořilého, ale tvrdého vyjednavače.



První čtyři roky Putinovy vlády byl premiérem a v únoru 2004, několik týdnů před Putinovým zvolením do druhého funkčního období, byl odvolán.



- Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina potřebuje zajistit tři klíčová "vítězství" v zahraničí, včetně schválení velkých balíků pomoci ze strany Kongresu USA a Evropské unie a formálního zahájení přístupových rozhovorů o vstupu do EU.



Zelenskyj také oznámil nejnovější propouštění v armádě, čtyř zástupců velitelů v národní gardě, ale neuvedl žádné důvody jejich odvolání. Prezident a další představitelé slíbili, že zefektivní činnost armády a budou lépe reagovat na potřeby vojáků.



Po dvaceti měsících plné ruské invaze se do vztahů Západu s Kyjevem, který v boji proti kremelským jednotkám do značné míry spoléhá na vojenskou, hospodářskou a humanitární pomoc svých spojenců, vkrádá únava.



"Potřebujeme tři vítězství. Prvním z nich je vítězství u amerického Kongresu. Je to výzva, není to snadné, ale Ukrajina dělá všechno," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě.



- Americký prezident Joe Biden minulý měsíc požádal Kongres o schválení mnohamiliardové pomoci pro Ukrajinu, ale financování Kyjeva bylo vynecháno z provizorního zákona o výdajích schváleného minulý týden, což vyvolalo obavy, že by nemuselo projít.



- Ukrajina uvádí, že noční útok drony byl největším z válečných útoků



Hlavní město Ukrajiny v sobotu zažilo úder, který ukrajinské letectvo označilo za největší ruský útok bezpilotními letouny v této válce.



Podle agentury Reuters bylo zraněno pět lidí, pokračující dunění protivzdušné obrany a výbuchy probudily obyvatele.



Útok, při němž byly použity drony kamikadze íránské konstrukce Shahed, začal zasahovat různé čtvrti Kyjeva v sobotu v časných ranních hodinách a další vlny přicházely s východem slunce.



Starosta města Vitalij Kličko napsal v aplikaci Telegram, že útok zranil pět lidí včetně jedenáctileté dívky a poškodil budovy ve čtvrtích po celém městě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že většina dronů byla sestřelena.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal v telefonátu s odstupujícím nizozemským premiérem Markem Ruttém o "úsilí o zachování evropské jednoty" poté, co v nizozemských volbách získala nejvíce hlasů Strana pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse.



Kajsa Ollongrenová, nizozemská ministryně obrany, uvedla, že doufá, že vojenská podpora Kyjevu bude pokračovat, ale také že má obavy kvůli postoji PVV k Ukrajině.



- Robert Fico, slovenský populistický premiér, řekl, že válku mezi Ukrajinou a Ruskem považuje za "zamrzlý konflikt".



- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly na Ukrajině znovu utrpěly masové ztráty v důsledku ukrajinských dálkových přesných úderů daleko za frontovou linií.



- Ukrajinský svaz řidičů kamionů uvedl, že naděje na rychlé ukončení protestů polských řidičů kamionů na hranicích slábnou.



- Finsko dočasně uzavřelo všechny své osobní přechody do Ruska kromě jednoho. Finský premiér Petteri Orpo prohlásil, že vysoký příliv migrantů přes Rusko se musí zastavit.



- Ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišyna uvedla, že vetování evropských aspirací země na summitu EU příští měsíc "by bylo nezodpovědností ostatních".



- Plány na další rozšíření programu Zrno z Ukrajiny po celé Africe rok po jeho zahájení oznámí Zelenskyj v sobotu a podpoří je jmenováním nové řady velvyslanců dobré vůle, mezi nimiž bude i Charlotte Leslieová, bývalá britská konzervativní poslankyně s hlubokými kontakty na Blízkém východě.



- Vedoucí představitelé Kanady a Evropské unie v pátek podle agentury AFP zopakovali silnou podporu Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi a zároveň se zavázali k prohloubení koordinace úsilí v oblasti klimatu. "Budeme stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude třeba," uvedly obě strany v prohlášení a zavázaly se "pracovat na řešení okamžitých vojenských a obranných potřeb Ukrajiny a zajistit Ukrajině potřebné dlouhodobé bezpečnostní závazky".



- Červencový útok ukrajinského námořního dronu na ruský krymský most "rozvrátil" námořní operace a donutil Moskvu uchýlit se k trajektům pro přesun zbraní, uvedl šéf hlavní ukrajinské zpravodajské agentury ve videu vysílaném v pátek, informovala agentura Reuters. Vasyl Maliuk, šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), uvedl, že druhý ze dvou velkých srpnových útoků vážně narušil operace na 19 km dlouhém mostě, nejdelším v Evropě, a narušil představu o ruské neporazitelnosti. "Prakticky jsme převrátili filozofii námořních operací," řekl Maliuk v prvním ze série televizních dokumentů nazvaných "SBU, speciální operace vítězství".



- Rusko považuje rozhodnutí Moldavska připojit se k sankcím EU proti němu za nepřátelský krok, jehož cílem je zničit vazby s Moskvou, a bude se mstít, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Páteční ruské vypovězení bylo vydáno v reakci na hlasování v moldavském parlamentu, který souhlasil s dodržováním trestních opatření v rámci opatření ke změně legislativy, která je nutná pro vstup Moldavska do Evropské unie. "Považujeme to za další nepřátelský krok moldavského vedení, které se plně zapojilo do protiruské kampaně 'kolektivního Západu'," uvedlo ministerstvo v prohlášení.





