Koho drtí inflace a ekonomický růst luxusních značek

2. 5. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Politikou vlády je zjevně zajistit pro bohaté co nejvíce luxusního zboží, zatímco chudí lidé budou podrobení škrtům, vyhazování z práce a nebudou mít na léky, na brýle, možná ani na jídlo. To je realita, ve které žijeme. A je obrovské selhání médií, že se nevěnují právě tomu, co popisuje pan Bureš, tedy kde ty peníze v tomto státě vlastně jsou. Právě jsem si přečetl na Seznamu detailní analýzu zaměřenou na to, koho v Česku nejvíce drtí zdražování. Nepřekvapivě jsou to chudí lidé včetně seniorů (navzdory tomu, že se o nich ve veřejném prostoru dokola opakuje, jak prý mají inflaci kompenzovánu, ačkoli jich jsou stovky tisíc pod hranicí chudoby), studenti a děti z chudých rodin. Výrazně rostou ceny léků a brýlí, obrovské zatížení je vidět u zubní péče. A teď si s tím srovnejte rozhovor s ekonomem Janem Burešem na iRozhlase z minulého týdne:

„Podle Bureše ekonomický růst luxusních značek ukazuje především velké rozevírání nůžek. „Jednoduše to ukazuje na to, že vysokoinflační prostředí dopadá velice tvrdě na nízkopříjmové domácnosti, ale zdaleka ne tak tvrdě na ty vysokopříjmové. Naopak se dá mluvit o tom, že když se díváme na jejich ostatní příjmy, a ne příjmy z mezd, vidíme poměrně výrazné nárůsty. I proto se v tuto chvíli jednoduše daří luxusnímu zboží, po kterém je větší poptávka ve vyšších příjmových patrech,“ shrnuje.

Politikou vlády je zjevně zajistit pro bohaté co nejvíce luxusního zboží, zatímco chudí lidé budou podrobení škrtům, vyhazování z práce a nebudou mít na léky, na brýle, možná ani na jídlo. To je realita, ve které žijeme. A je obrovské selhání médií, že se nevěnují právě tomu, co popisuje pan Bureš, tedy kde ty peníze v tomto státě vlastně jsou.

Článek na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-koho-v-cesku-nejvic-drti-zdrazovani-mladsi-a-bohatsi-to-nejsou-230173#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Článek na iRozhlase:

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/inflace-silna-koruna-luxusni-znacky_2304280010_pj?fbclid=IwAR2qdZBxaQjdvJoCtn5eQlhFYDnxPmuD5MnDaI1qnQ4T2XzKrb3LHoRm0Z8¨













