Blížící se konec Ruska bude spíše připomínat rok 1918 než 1991

3. 5. 2023

čas čtení 9 minut

Stále více lidí na celém světě si uvědomuje, že Ruská federace je na cestě na smetiště dějin. Většina z nich však předpokládá, že nadcházející rozpad této země bude připomínat to, co se stalo v roce 1991, všímá si Paul Goble.

I když existují některé prvky, které bude mít pravděpodobně společné s událostmi před 30 lety, budoucí rozpad Ruské federace bude téměř jistě podobný ne pozoruhodně rychlému a snadnému rozchodu v roce 1991, ale spíše bude připomínat nesmírně komplikované, obtížné a částečně rychle zvrácené výsledky událostí z roku 1918. Tehdy se Rusko nejprve rozpadalo podél etnických a regionálních linií, jen aby se velká část jeho území znovu sjednotila pod moskevským jhem kvůli rozporům mezi jeho odpůrci a kvůli dovednostem, s nimiž je bolševici zneužívali.

Pochopení toho, proč se události rýsující se na obzoru budou podstatně lišit od událostí roku 1991 a místo toho budou velmi podobné těm z roku 1918, je zásadní nejen pro zúčastněné národy a strategie, které by měly přijmout, ale také a možná zvláště důležité pro vnější vlády, které budou opět čelit větší výzvě než před třemi desetiletími. Musí jí čelit radikálně odlišnými způsoby, aby nedošlo ke ztrátě zisků z rozpadu reintegrací, která byla umožněna před sto lety. Zahraničí tehdy udělalo mnohé, aby přispělo k vzestupu nového druhu vlastenectví, ale ne dost k dosažení toho, v co lidé zvenčí ve skutečnosti doufali.

Je zřejmé, že tyto rozdíly mezi dneškem a rokem 1991, podobnosti mezi současnou situací v roce 1918 a důsledky pro ty, kdo se bezprostředně zúčastňují, i pro ty, kteří jim chtějí pomoci, jsou četné a rozvětvené, příliš rozsáhlé na to, aby je pokryl jediný komentář. Ale v každém případě existuje nejméně pět hlavních důvodů, které si zaslouží být zmíněny a mohou sloužit jako varování před vedením špatné války, jak se to až příliš často stává u politiků i u generálů. Mohou přinejmenším sloužit jako varovné upozornění pro ty, kteří nyní předpokládají, že toho, v co doufají, bude dosaženo snadno a rychle.

Mezi důvody, proč rok 2024 nebude jako rok 1991, je zvláště důležitých následujících pět:

Za prvé, v roce 1991 téměř každý věděl, jaké jsou vyhlídky, pokud jde o počty zemí, které vzejdou z rozpadu SSSR a jaké budou jejich hranice. Svazových republik bylo 15, pokud mezi ně počítáme okupované pobaltské státy, bylo by tedy 15 zemí. A administrativní hranice, které měly, se na naléhání Moskvy i Západu staly státními hranicemi. Nyní však nikdo netuší, kolik států vznikne zánikem Ruské federace, přičemž čísla se pohybují od jedné – preference Kremlu – po více než sto. Nikdo neví, jaké budou jejich hranice; a nikdo neví, kdo bude mít na starosti konkrétní místa. Právě tato složitost a její nebezpečí vedou mnohé k tomu, aby přijali status quo. Ale takový přístup z definice pouze klade opožděnou akci za celou situaci, jak ukazují Putinovy kroky na Ukrajině a jinde.

Za druhé, etnická příslušnost nebude v budoucnu jediným faktorem, jako tomu bylo v roce 1991. Roli budou hrát regiony a subetnické skupiny, ať už se oddělují, nebo spojují; a to znamená, že nikdo nemůže předem říci, jaké budou principy státního uspořádání – pokud a dokud lidé zvenčí neprohlásí za zásadní určité myšlenky, jako je demokracie a neagrese. Státní struktury budou muset být budovány zdola nahoru a nikoli jednoduše překřtěny, jak tomu bylo po roce 1991. Celá situace je opět nejistější a komplikovanější a mnohé to přiměje k tomu, aby upřednostňovali status quo jako možná menší zlo.

Za třetí, alespoň v principu, k rozpadu SSSR došlo podle sovětské ústavy. Budoucí rozpad Ruské federace nebude mít tuto výhodu – nebo alternativně takové omezení. Protože to, co se stalo, by se dalo prezentovat jako "legální", a tedy "legitimní", bylo mnohem snazší zvítězit pro ty, kteří se překřtili na demokratické a národní vůdce, než pro ty, kteří tuto výhodu nemají. Ale zároveň noví lídři, kteří se objeví, budou pravděpodobně autentičtější než mnozí z těch, kteří se udrželi u moci mezi sovětskými časy a dobou následující.

Za čtvrté, v roce 1991 mělo Rusko lídra, který se zavázal nepoužívat masivní sílu k zachování statu quo. Gorbačov se provinil občasným použitím síly, zejména na Kavkaze a v Pobaltí; ale nebyl připraven utopit opozici v krvi. Myslí si někdo, že Putin je stejný?

A za páté, což je možná nejdůležitější, v roce 1991 měli Nerusové spojence v Borisi Jelcinovi, který chtěl uniknout kontrole Kremlu a byl připraven nechat neruské republiky odejít, aby Ruská federace zůstala sama. Je zřejmé, že nyní existují někteří Rusové, kteří uvažují stejným způsobem; ale neexistuje absolutně nikdo na mocenské pozici v Moskvě, kdo tohle dělá. Navíc i mezi těmi, kdo jsou nazýváni ruskou opozicí, je jich příliš málo na to, aby tuto rovnováhu rychle změnili.

Mezi důvody, proč se rok 2024 bude v některých kritických ohledech podobat roku 1918, je zvláště důležitých následujících pět:

Za prvé, v roce 1918 se ruský stát rozpadl a různé malé i velké skupiny hledaly místo na slunci, vytvářely vlastní republiky a armády a vzájemně spolupracovaly a soupeřily. Situace v budoucnu bude pravděpodobně mnohem podobnější právě popsanému stavu než té, která byla v roce 1991.

Za druhé, rok 1918 se týkal i regionů, nejen o etnik, přičemž regionální identity byly ve velké části země mnohem důležitější než etnické. To platí i nyní - a regionalismus bude nacionalismem příští ruské revoluce.

Za třetí, stejně jako v roce 1918, Moskva zůstává odhodlána znovu dobýt celou periferii; a outsideři, včetně Západu, jsou rozděleni mezi ty, kteří by upřednostňovali slabý, ale jednotný stát, a ty, kteří se bojí silného státu, který by se zbavil toho, co pro mnohé bylo balastem.

Za čtvrté, protože outsideři byli rozděleni, společně udělali pro opozici právě tolik, ale ne více, aby Moskva, která byla proti, mohla regionální a národní elity označit za "zahraniční agenty" a rozvinula rudé vlastenectví, které nakonec umožnilo Moskvě porazit většinu, třebaže ne všechny z těch, kteří usilovali o vytvoření vlastních zemí.

A za páté, rozmanitost struktur nejprve vytvořených zdola a poté zničených reokupací Moskvy byla tak skličující, že mnoho lidí zvenčí považovalo obnovení pořádku za užitečnější, než ve skutečnosti bylo, protože neviděli, že obnovení připravilo půdu pro represe a imperiální pomstu.

A mezi důvody, které musí lidé zvenčí, kteří chtějí pomoci národům severní Eurasie dosáhnout svobody, míru a demokracie, uznat, je zvláště důležitých těchto pět:

Za prvé, Západ musí uznat svou chybu v roce 1991, kdy téměř každého prohlásil za demokrata a předpokládal, že privatizace ekonomiky vyřeší vše, včetně odstavení vůdců agresivních a represivních tendencí. Pokud někdo chce demokracii, právní stát a poslušnost mezinárodnímu právu, musí pracovat na prosazování těchto věcí; pokud by se dalo předpokládat, že to zařídí samotná ekonomika, jako to dělalo příliš mnoho lidí na Západě před 30 lety, výsledky budou takové, jaké byly tehdy.

Za druhé, přes všechny problémy, které rozpad Ruské federace nevyhnutelně přinese, pokud je cílem odstranit represe a imperiální revanšismus, je to v případě mnoha oblastí jediná cesta vpřed. Proto být pro to, co někteří nazývají secese, je ve skutečnosti nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, co jsou nyní nejdůležitější cíle Západu. Krátce na to musí Západ podporovat skutečný federalismus pro ty části, které nejdou svou vlastní cestou. To bude vyžadovat mnohem intervenčnější přístup, ale opět neexistuje žádná jiná cesta.

Za třetí, Západ, stejně jako ne-Rusové a mnoho regionalistů, musí uznat, že na konci dekolonizačního a deimperializačního úsilí zbude nějaký ruský stát. Ten stát musí být demokracií a federací. Jinak to bude hrozba.

Za čtvrté, Západ musí uznat, že jeho role bude muset být mnohem větší, než kdy byla v minulosti, a mnohem invazivnější, jak to mnozí v Rusku budou vnímat. Zvládnout to nebude snadné; ale nepřijetí této strategie pouze oddálí problémy, spíše než zabrání jejich opětovnému výskytu. Kdyby Západ trval na skutečném federalismu v Ruské federaci, nebyl by žádný Putin ani válka na Ukrajině.

A za páté, Západ musí podporovat spolupráci mezi Rusy a ne-Rusy, spíše než předpokládat, že je to nemožné; a musí se ujmout vedení v tom, aby spolu mluvili. Pokud se tak nestane, existuje velmi reálné nebezpečí, že rok 2024 neskončí jako rok 1991, ale jako rok 1918 – a to bude pro všechny tragédie.

Zdroj v ruštině: ZDE

