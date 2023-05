Odstřihne Moskva Finsko od kanálu Saimaa?

5. 5. 2023

Když Finsko nyní vstoupilo do NATO, někteří ruští politici a komentátoři požadují, aby Moskva zrušila dohodu z roku 1963, v níž si Finsko pronajalo kanál procházející ruským územím mezi jeho jezerním systémem a Finským zálivem. Když Finsko nyní vstoupilo do NATO, někteří ruští politici a komentátoři požadují, aby Moskva zrušila dohodu z roku 1963, v níž si Finsko pronajalo kanál procházející ruským územím mezi jeho jezerním systémem a Finským zálivem.

Dohoda, která představuje jediný případ, kdy Rusko pronajalo své území cizímu státu, vypršela v roce 2013, ale byla obnovena na dalších 50 let. V té době ale podléhá přezkumu a případnému zrušení každých deset let. Letošní rok je jednou z takových situací - a někteří chtějí, aby Moskva tímto krokem potrestala Finsko za vstup do NATO.

Kanál funguje v omezeném režimu od doby, kdy Moskva zahájila rozšířenou válku na Ukrajině, ale nyní je naplánováno jeho znovuotevření pro pravidelnou lodní dopravu koncem května. To přivedlo problém do v ruské metropole, ačkoli finští představitelé říkají, že neočekávají, že by Moskva dohodu zrušila.

Hlavním důvodem je to, že Finsko podle podmínek dohody z roku 1963 každý rok platí více než 1,2 milionu eur (1,5 milionu amerických dolarů), což Helsinky udělaly, i když se zdálo, že kanál v posledních dvou letech přestal fungovat. Finové říkají, že věří, že výzvy ke zrušení dvoustranné dohody jsou určeny jen pro ruské domácí publikum.

Finové mají pravděpodobně ve svém hodnocení pravdu, ale pokušení Moskvy hrát v této věci silovou hru může narůstat. Pokud se tak stane, kanál Saimaa, vodní cesta, o které jen málokdo mimo Finsko a Rusko vůbec slyšel, by se mohl stát ohniskem v sílícím konfliktu mezi východem a západem.

