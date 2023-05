Životní prostředí. Důkazy jsou jasné: nízkoemisní zóny, jako je londýnská Ulez, fungují

5. 5. 2023

čas čtení 6 minut



Zóny čistého ovzduší neboli nízkoemisní zóny se zavádějí ve více britských městech a londýnský starosta navrhuje rozšířit zónu s velmi nízkými emisemi i na předměstí.



Tyto zóny mají urychlit dosažení zákonných limitů pro znečištění ovzduší a snížit zdravotní zátěž způsobenou dýcháním znečištěného vzduchu.



Mnoho měst ve Spojeném království a v Evropě neplnilo zákonné limity znečištění ovzduší, které byly stanoveny v roce 1999 a měly být dosaženy do roku 2010.



To je z velké části způsobeno vozidly, která byla navržena tak, aby prošla oficiálními testy výfukových plynů, ale při skutečné jízdě po silnicích znečišťovala ovzduší mnohem více. Zóny čistého ovzduší neboli nízkoemisní zóny se zavádějí ve více britských městech a londýnský starosta navrhuje rozšířit zónu s velmi nízkými emisemi i na předměstí.Tyto zóny mají urychlit dosažení zákonných limitů pro znečištění ovzduší a snížit zdravotní zátěž způsobenou dýcháním znečištěného vzduchu.Mnoho měst ve Spojeném království a v Evropě neplnilo zákonné limity znečištění ovzduší, které byly stanoveny v roce 1999 a měly být dosaženy do roku 2010.To je z velké části způsobeno vozidly, která byla navržena tak, aby prošla oficiálními testy výfukových plynů, ale při skutečné jízdě po silnicích znečišťovala ovzduší mnohem více.





Nízkoemisní zóny proto omezují vozidla, která nejvíce znečišťují ovzduší, stará vozidla a zejména vozidla s dieselovými motory.



Důkazy z londýnských systémů a stovek systémů, které fungují v Evropě, vyvracejí mnohé mýty o těchto systémech.



Za prvé, zóny fungují, pokud jsou dostatečně ambiciózní. V roce 2010 byly zdravotní přínosy plynoucí z menšího znečištění ovzduší v zónách ve 25 německých městech odhadnuty na 760 milionů až 2,6 miliardy eur.



V roce 2008 vedly první nízkoemisní zóny v Londýně k snížení znečištění částicemi z dopravy na rušných příměstských silnicích.



Zpřísnění zón v roce 2012 přineslo další zlepšení ve srovnání s oblastmi mimo hlavní město, ale pokrok byl pomalý a nejednotný, což vedlo k prognóze, že Londýnu bude trvat dalších 193 let, než dosáhne zákonných limitů.



V roce 2017 začala v centru Londýna platit zóna s velmi nízkými emisemi neboli Ulez. Do října 2022 se v ní podařilo snížit množství oxidu dusičitého z dopravy o 46 %. V celém vnitřním Londýně byl přínos 21 %.



Za druhé, znečištění ovzduší se mimo zónu v důsledku odklonu vozidel nezhoršuje. Zkušenosti z Londýna a měst v Německu naopak ukazují, že ekologičtější vozidla jsou využívána i v okolí, čímž se přínos šíří. Vnitřní londýnská zóna Ulez také vyvolala urychlené zlepšení znečištění ovzduší na hraničních silnicích.





Za třetí, často se říká, že poplatky za zóny nespravedlivě postihují ty nejméně majetné. To má mnoho rozměrů. Není jasné, zda nejchudší lidé vlastní nejstarší auta.



Zóny čistého ovzduší a programy s nízkými a velmi nízkými emisemi mohou být součástí řešení, ale úřady by měly jít dál a neustále zlepšovat znečištění ovzduší pro všechny komunity. Například pařížský Lez pomohl urychlit zlepšení znečištění ovzduší ve spojení s dalšími politikami, které podporují různé způsoby dopravy, což dále rozšiřuje přínosy pro veřejné zdraví.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

106

Pokuty jsou udělovány vozidlům, která nesplňují předpisy a jsou nalezena v zóně. Ve Skotsku činí pokuta 60 liber za den. Ve Francii je to 68 eur. Systémy v Anglii umožňují vjezd nevyhovujícím vozidlům za poplatek. Ten činí v Bristolu 9 liber za den za vozidlo a v Londýně 12,50 liber.To vedlo k obviněním, že tyto systémy mají za cíl spíše vydělávat peníze než čistit ovzduší. Poplatky za nízké a velmi nízké emise však tvořily pouze 3,4 % příjmů společnosti Transport for London ve finančním roce 2020-2021 a 6 % v letech 2021-2022. Výnosy musí být použity na místní dopravní projekty.Pokud se podíváme na zdravotní důsledky snižování znečištění ovzduší, největší prospěch z toho mají chudší komunity. Pro ty, kteří musí platit denní poplatek, to může být jen malá kompenzace, ale je zřejmé, že chudí lidé mají horší znečištění ovzduší než jejich bohatší vrstevníci.V nejchudších oblastech se produkuje více znečištění ovzduší na kilometr čtvereční, ale pokud jde o jízdu autem, přispívají nejchudší k tomuto problému nejméně. Mnoho chudších domácností nevlastní automobil a ty, které jej vlastní, jezdí méně než bohatší lidé.V roce 2010 ujela auta vlastněná v 10 % nejchudších obyvatel Spojeného království jen 40 % vzdálenosti, kterou ujela auta vlastněná v nejbohatší části obyvatelstva.V mnoha zónách existují granty, které lidem pomáhají modernizovat jejich stará vozidla. Obyvatelé Londýna mohou požádat o příspěvek až 2 000 liber na osobní automobil, 5 000 liber na bezbariérová vozidla a 9 000 liber na dodávky pro malé podniky.Vláda Spojeného království financuje program pro zóny mimo Londýn, ale pomoc je dostupná pouze v určitých oblastech. Charitativní organizace Asthma and Lung UK vyzvala vládu, aby financovala celostátní program, který by pomohl chudším domácnostem a osobám s dlouhodobými zdravotními a pohybovými problémy přejít na ekologičtější způsoby dopravy.Za čtvrté, řidiči a další účastníci silničního provozu patří mezi skupiny, které ze zlepšení znečištění z dopravy získají nejvíce. Jedny z nejvyšších expozic karcinogenním výfukovým plynům z dieselových motorů vznikají, když lidé cestují po frekventovaných silnicích. To se týká zejména profesionálních řidičů a školáků.Studie řidičů v Londýně zjistila, že největší expozici výfukovým plynům z dieselových motorů jsou vystaveni taxikáři, kurýři a řidiči vozidel pro svoz odpadu. Studie více než 200 londýnských školáků zjistila větší expozici u těch, kteří byli do školy vozeni autem, a u těch, kteří chodili pěšky po hlavních ulicích, ve srovnání s žáky, kteří chodili do školy po klidných vedlejších ulicích.Existují přesvědčivé důkazy o tom, že znečištění ovzduší stále škodí i při koncentracích, které jsou výrazně nižší než zákonné limity.