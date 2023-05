Británie: Konzervativci drsně prohráli komunální volby, ale labouristé výrazněji nevyhráli

5. 5. 2023

čas čtení 4 minuty

Aktualizace pátek 16 hodin. Při sčítání výsledků anglických komunálních voleb se projevuje sílící propad Konzervativní strany, do 16 hodin českého času přišla o 258 radních zatímco labouristé získali 203 radních a liberální demokraté 102 radních (byly dosud zveřejněny výsledky voleb ze 104 z 230 komunálních úřadů), ale stále je pravděpodobné, že i když budou labouristé po příštích všeobecných volbách nejsilnější stranou, nebudou schopni vládnout v Británii sami. Zajímavou možností je, že by rozhodujícím jazýčkem na váze moci mohla být Skotská nacionální strana. Skotští labouristé tvrdí, že tomu tak nebude, protože se popularita SNP prý ve Skotsku propadne ve prospěch labouristů. To zatím nikdo neví, avšak pokud by měli skotští nacionalisté v dělbě moci rozhodující slovo, mohli by si vynutit nové referendum o skotské nezávislosti. (JČ)







* * *







V Anglii se v pátek sčítají výsledky čtvrtečních voleb do komunálních úřadů. Po sečtení výsledků z cca 50 z 230 komunálních rad v půl desáté dopoledne je zjevné, že konzervativci drsně prohráli a bude to znamenat i jejich prohru v příštích všeobecných volbách. Labouristé pod vedením opatrného a nudného právníka Keira Starmera však výrazněji nevyhráli a zřejmě budou muset po příštích všeobecných volbách utvořit koaliční vládu s liberálními demokraty.





Profesor Michael Thrasher, odborník na volby, který poskytuje analýzy pro Sky News, v pátek ráno napsal článek, podle kterého by to mohly být nejhorší výsledky pro konzervativce od roku 1995. Píše:



"Konzervativci přišli o třetinu svých křesel v komunálních radách, což je podle všech měřítek naprostá prohra.