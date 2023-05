Korunovace krále Karla: zastaralá přehlídka, která by se měla přehodnotit

5. 5. 2023

Mnozí jsou otevřeni návrhům na lepší systém hlavy státu v Británii. Je jistě načase o nich řádně diskutovat

Pouhých 9 % dospělých Britů tvrdí, že jim na víkendové korunovaci "velmi záleží"

S blížícím se dnem "korunovace" si položte otázku. K čemu slouží tato víkendová korunovace? Králem se díky ní nestane Karel III. Tím už je. Králem se stal po loňské smrti své matky, a to po hladce provedeném a rozumně nenápadném nástupním procesu. Také nástupnická linie je pevně stanovena, píše se v redakčním komentáři listu Guardian.



Korunovace již neposkytuje platformu k předvádění imperiálního vlivu, jak se o to stále důrazně snažila korunovace Alžběty II. před sedmdesáti lety za účasti více než 50 vysokých představitelů britských držav a zemí Commonwealthu. Nebude to ani oslava globálního vojenského a námořního vlivu Británie, kterou dřívější korunovace také byly. Ty časy jsou pryč a je to dobře.





Korunovace již neposkytuje platformu k předvádění imperiálního vlivu, jak se o to stále důrazně snažila korunovace Alžběty II. před sedmdesáti lety za účasti více než 50 vysokých představitelů britských držav a zemí Commonwealthu. Nebude to ani oslava globálního vojenského a námořního vlivu Británie, kterou dřívější korunovace také byly. Ty časy jsou pryč a je to dobře.



Korunovace se rozhodně nekoná kvůli poptávce veřejnosti nebo nadšení pro monarchii či nového krále. Pouhých 9 % dospělých Britů tvrdí, že jim na víkendových událostech "velmi záleží". Pouze 7 % se označuje za oddané royalisty, kteří jsou ochotni monarchii nekriticky podporovat. Zdá se bezdůvodné platit 250 milionů liber za korunovaci v době krize životních nákladů.





Nelze ji také považovat za symbolickou novou kapitolu pro národ. Korunovace tehdy sedmadvacetileté Alžběty v roce 1953 byla všeobecně líčena jako událost, která měla poválečné Británii přinést barvy a naději - možná dokonce jako začátek nového věku. Karel je naopak nejstarším panovníkem, který usedl na britský trůn. Jeho životní příběh, rodinné problémy a způsoby života jsou známé. Británie se tento víkend nezmění.





Drtivá pravda je, že korunovace se koná z anachronických náboženských a ústavních důvodů. Ústředním bodem víkendových událostí je náboženská bohoslužba, při níž Karel přísahá, že bude zachovávat protestantské náboženství, bude pomazán svatým olejem a složí přísahu, která slovy, jež v sobotu ve Westminsterském opatství pronese arcibiskup z Canterbury, zavazuje k tomu, aby se Británie stala "svatým národem" pod "královským knězem".





To se Británii a jejím vládám vždy nedařilo. S těmito otázkami se důsledně zachází jako s tabu, i když by tomu tak být nemělo. Nikdy se nekonzultuje s parlamentem. Selhání jsou však i na naší straně. Občanská Británie je příliš poddajná, monarchie si zvykla na pocit, že jsme poddaní, nikoli občané.







Podíl monarchie na kolonialismu a na otroctví to může změnit

Tyto změny však nevycházejí z občanské společnosti nebo našich zastupitelských institucí. Místo toho byly z velké části vytvořeny za zavřenými dveřmi králem a jeho poradci. Je to vidět. Ti si pohrávali, nikoliv přemýšleli. Nezašli dostatečně daleko. Vyhýbají se skutečně náročným otázkám. A tím, že do nich zařadili dobrovolný slib věrnosti občanů králi, špatně pochopili ducha země, i když možná se vstřícnými úmysly.





To se musí změnit, částečně i proto, že se to stejně začíná dít. Většina lidí monarchii podporuje, ale ta většina už není tak drtivá jako v minulosti. Mnozí jsou otevřeni návrhům, jak by mohl fungovat lepší systém. Republikánství sice nebourá zdi paláce, ale v rámci této změny postupuje vpřed. Všechny tyto věci se posunou dál a rychleji, pokud ti, kdo o konstituční monarchii rozhodují, budou nadále rozhodování blokovat, jak to dělali v souvislosti s korunovací.







Moderní Británie však není svatým národem. Dokonce není ani převážně protestantským národem. Británie je naopak stále více sekulární, přestože zůstává hluboce poznamenána svou dlouhou křesťanskou historií, což někdy ani nechápe. Anglie a Wales se staly menšinovými křesťanskými zeměmi. Přesto má Anglie, i když ne Skotsko, Wales ani žádná z částí Irska, zavedenou státní církev. Zda to tak může nebo má zůstat i nadále, by mělo být předmětem vážné veřejné diskuse. Ta se však nevede.Žádná jiná konstituční monarchie v Evropě nemá takovou náboženskou korunovaci jako Británie. Žádná jiná země nepředstírá, že by její hlava státu byla vybrána nebo vyzvána k vládě božstvem. To neznamená, že by se při příležitosti přechodu k nové hlavě státu neměly konat žádné ceremonie, tradice ani oslavy. Znamená to však, že tento rituál by měl být změněn a neměl by pokračovat ve své staré podobě.Široce pociťovanému dopadu přechodu z dlouhé vlády Alžběty II. by měla odpovídat i vážnější občanská reakce. Měl vést k tomu, aby si Británie důkladněji a otevřeněji položila otázku, zda - a pokud ano, tak v jaké podobě - je sobotní akce vůbec zapotřebí. To by však vyžadovalo řádnou veřejnou diskusi, a to nejen o korunovaci, ale i o etablované církvi - a nakonec i o samotné monarchii.Je pravda, že určité úsilí bylo vynaloženo na to, aby korunovace Karla III. byla inkluzivnější. Kromě arcibiskupa budou hrát roli i někteří další věřící představitelé. Národy Spojeného království budou výslovněji vzývány. Panovnický rod bude mít menší roli. Hudba bude multikulturní. Lekci přečte hinduistický premiér.Nejsou to Britové, kdo by měl slíbovat věrnost králi. Je to král, kdo by měl slíbit věrnost britskému lidu. V tom je mezi nimi velký rozdíl. Jeden slib je feudální a uctivý. Druhý je ústavní a demokratický. Král se rozhodl pro ten první. Je to výmluvná volba.Není to volba, kterou bychom měli následovat. Od svého nástupu na trůn udělal Karel několik dobrých věcí. Některé jeho instinkty jsou pokrokové, dokonce moderní. Ale neztělesňuje a nemůže ztělesňovat národ, jeho zákony, náboženství nebo instituce tímto mystickým způsobem. Výzva k věrnosti osobě, nikoli systému nebo národu, je ponižující a absurdní.Tyto noviny se důsledně zasazují o racionálnější dospělou debatu o monarchii a různých alternativách. Před jednou generací jsme pomohli k tomu, aby se republikánská věc opět stala součástí této diskuse. Mnoho průzkumů veřejného mínění v období před korunovací potvrdilo, že veřejnost zastává různé názory. Generace se liší. Názory nejsou manichejsky rozděleny mezi fanatické monarchisty a zaryté republikány.Veřejnost je v tomto ohledu daleko vepředu před politickým systémem. Seriál deníku Guardian o výdajích, které stát platí na monarchii, ukázal, jak se zdá, že majetek Windsorů byl nashromážděn z veřejných prostředků. Přesto příliš mnoho poslanců uvízlo v minulosti a bojí se diskutovat i o takových otázkách, jako je velikost královské rodiny, její bohatství, pozemky a majetek.