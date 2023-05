Požáry elektrokol a e-koloběžek zranily ve Velké Británii nejméně 190 lidí

3. 5. 2023

čas čtení 7 minut



Požáry elektrokol a elektrokoloběžek se od roku 2020 více než zčtyřnásobily po prudkém nárůstu popularity těchto dopravních prostředků



Požáry způsobené vadnými elektrokoly a elektrokoloběžek zranily ve Velké Británii nejméně 190 lidí a osm jich zabily.



Podle údajů získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vznikají při přehřátí lithium-iontové baterie prudké požáry, při nichž se uvolňuje jedovatý kouř, a ve Spojeném království k nim nyní dochází nejméně šestkrát týdně. Odborníci na požáry a elektrotechniku varují řidiče před nákupem baterií na méně regulovaných internetových trzích, zejména z Číny, a nabádají k větší opatrnosti při nabíjení.

Počet úrazů v Londýně, který je nejhůře postiženou oblastí, bude letos více než čtyřikrát vyšší než v roce 2020. V Manchesteru se počet požárů od roku 2020 do roku 2022 více než zčtyřnásobil a zranilo se při nich šest lidí, ukazují údaje.



Národní rada velitelů hasičůuvedla, že baterie zakoupené online mohou porušovat bezpečnostní normy. Charlie Pugsley, vedoucí důstojník pro elektrickou bezpečnost, řekl: "Když tyto baterie a nabíječky selžou, děje se tak se zuřivostí, a protože se požáry rozvíjejí rychle, situace se může rychle stát neuvěřitelně vážnou."



V lednu v Merseyside Rab Shearer a jeho syn Gary zahynuli, když baterie elektrokola nastavená na noční nabíjení způsobila požár domu. V Jižním Yorkshiru si tucet požárů od začátku roku 2020 vyžádal dva lidské životy. Loni v září zemřel Abdul Jabar Oryakhel z Afghánistánu při pádu z nejvyššího patra bristolského věžáku poté, co od elektrokola vznikl požár.



Vzhledem k tomu, že elektrokola umožňují jezdcům jezdit rychlostí 15 km/h s minimálním šlapáním, vzrostl jejich prodej na zhruba 165 000 kusů ročně a podle průzkumu odvětví tvoří téměř každé desáté nové kolo ve Velké Británii. Jsou hojně využívána kurýry potravin, ale odborníci tvrdí, že levnější neregulované baterie, lidé používající špatné nabíječky a baterie ponechané v zásuvce bez dozoru přes noc znamenají, že se zraní více lidí.



V hLondýně bylo letos zaznamenáno již 50 požárů elektrokol a koloběžek, z nichž polovina si vyžádala zranění, včetně dvou úmrtí. Britští hasiči vyjížděli od začátku roku 2020 nejméně k 565 požárům elektrokol a elektrokoloběžek. V letošním roce je Spojené království na cestě k téměř jednomu požáru e-kola nebo e-koloběžky denně, přičemž v roce 2020 to bylo jen o něco více než jeden požár týdně.



Obchodní organizace Bicycle Association uvedla: "Renomovaní dodavatelé elektrokol provádějí rozsáhlé testování, aby zajistili, že kvalitní baterie pro elektrokola jsou mimořádně bezpečné proti požáru, a rádi bychom ujistili uživatele kvalitních elektrokol, že při běžném používání se jedná o velmi bezpečné výrobky."



Dodala však: "Jsme si vědomi toho, že někteří dodavatelé uvádějí na trh výrobky, které nemusí splňovat tyto vysoké standardy."



Pojišťovny se zabývají značnými škodami způsobenými požáry elektrokol. V lednu pojišťovna Zurich uvedla, že nedávno obdržela pojistnou událost týkající se majetku ve výši 225 000 liber, zatímco loni pojišťovna Axa vyplatila za pouhé dva měsíce více než 500 000 liber na pojistných událostech souvisejících s požáry lithium-iontových baterií.



Pětadvacetiletý Namush Shahadat, který byl v březnu svědkem požáru baterie ve východním Londýně v rámci stále vyšetřované nehody, při níž zahynul Mizanur Rahman, uvedl, že silnou chemickou reakci neuhasí ani deky, ani voda. Deníku Guardian řekl, že kurýr žijící v přeplněném bytě se dvěma ložnicemi dal baterii nabíjet do ložnice a kolem půl třetí ráno Shahadat uslyšel, jak baterie prská. Během několika vteřin se "chovala jako raketa", řekl a popsal "výtrysk bílého a černého kouře".



"Brzy byl celý byt pohlcen," řekl. "Kouř se rozlétl do všech stran. Vše se odehrálo během čtyř nebo pěti minut."





Šestnácti mužům se podařilo uniknout, Rahmanovi však nikoli.







Řekl, že je těžké regulovat "nespočet" výrobců, z nichž mnozí pocházejí z Číny, kde bateriové články stojí zlomek ceny těch, které dodávají větší společnosti se známými jmény.





Hasiči uvedli, že v některých případech "mohou baterie katastrofálně selhat, mohou "explodovat" a/nebo vést k rychle se rozvíjejícímu požáru". Varovali před nabíjením baterií ve spánku a zároveň doporučili lidem, aby vždy používali nabíječku schválenou výrobcem a aby v místech, kde se baterie nabíjejí, instalovali kouřové a tepelné alarmy. V případě požáru baterie se v něm uvádí: "Nepokoušejte se oheň uhasit. Vyjděte ven, zůstaňte venku a volejte hasiče".





Proč se některé baterie elektrokol vznítí?



"Lithium-iontové baterie jsou navrženy tak, aby obsahovaly obrovské množství energie ve velmi malém prostoru," řekl Stephen Mackenzie, konzultant v oblasti požární bezpečnosti. "Každý článek je naplněn hořlavým elektrolytem a elektrodami, které by se mohly zkratovat, pokud se poškodí nebo nejsou správně udržovány. To způsobí přehřátí článku."



Uvedl, že pokud by se jeden článek přehřál, mohlo by dojít k procesu zvanému "tepelný únik". Jedná se o zpětnou vazbu, kdy se články velmi rychle zahřívají a zapalují sousední články, až celý akumulátor vzplane chemickou exotermickou reakcí, při níž často vznikají oblaka toxického kouře. Intenzivní požáry je obtížné uhasit.



"Lithium-iontové baterie se mohou znovu vznítit i po uhašení, pokud jejich přemístění způsobí další poškození nebo nové zkraty v baterii," řekl.



Klíčovou součástí je systém řízení baterie, ale pokud je vadný nebo špatně navržený, mohou podle Rusetma ze společnosti E-Bike Batteries vzniknout problémy, jako je přetížení proudem z nekompatibilní nabíječky, vyvolat přehřátí, požár a výbuch.



Mackenzie zdůraznil, že požáry způsobené bateriemi elektromobilů jsou stále mnohem vzácnější než požáry způsobené vařením, topením nebo kouřením.







Jimmy Rusetm, který vede specializovanou společnost E-Bike Batteries, uvedl, že baterie se mohou přehřát a explodovat, což může způsobit rychlý požár, pokud se použije špatné nabíjecí zařízení a pokud dojde ke zkratu vodičů v systému řízení baterií, zatímco je baterie zapojena."Lithium-iontový materiál je docela nevinný, dokud ho nezneužijete, ale pokud ho zneužijete, tak vás kousne," řekl.