Ruská agrese na Ukrajině: Dnipro zasaženo při nejnovějších ruských úderech, sděluje Ukrajina

3. 5. 2023

- Rusko zahájilo třetí noční sérii útoků na Kyjiv během posledních šesti dnů, uvedly ve středu úřady v ukrajinském hlavním městě, přičemž dron zasáhl budovu v Dněpropetrovské oblasti



Velení ukrajinského letectva uvedlo, že jeho síly zničily 21 z 26 bezpilotních letounů Šahíd íránské výroby, které Rusko vypustilo, kyjevští představitelé uvedli, že systémy protivzdušné obrany zlikvidovaly ty, které byly vyslány nad město, přičemž podle prvních zpráv nejsou žádné škody ani oběti.

Jeden ze středečních dronů zasáhl administrativní budovu v Dněpru, správním centru Dněpropetrovské oblasti, uvedl na Telegramu její gubernátor Serhij Lisak, a zapálil ji, i když do rána byl požár uhašen.



Dodal, že jednotky protivzdušné obrany sestřelily nad regionem sedm dronů.



Suspilne, ukrajinský státní vysílatel, nabízí na svém kanálu na Telegramu tento souhrn nočního vývoje. Píše:

V noci Ruská federace zaútočila na Ukrajinu 26 bezpilotními letouny "Šahíd". Síly protivzdušné obrany sestřelily 21 z nich ve středu, na jihu a východě země, informovalo letectvo.



V Kropyvnyckém byl v noci napaden sklad ropy, v Dnipru zasáhli administrativní budovu a v Mykolajivské oblasti byly kvůli útoku na obec Kutsurubsk obsazeny soukromé domácnosti. Lidé nebyli zraněni.



V Záporoží byl terčem útoku soukromý sektor: jeden dům byl zcela zničen, dva silně poškozeny a dalších asi 40 domů mělo rozbitá okna. Nejsou žádní zranění.





Drony v noci zaútočily také na Kosťantynivku v Doněcké oblasti: byl zničen venkovský dům a objekt infrastruktury, poškozeno bylo pět výškových budov.









- Víkendový zákaz vycházení v Chersonu potvrzen



V Chersonu byl na tento víkend vyhlášen 48hodinový zákaz vycházení.



Oleksandr Prokudin, náčelník oblastní vojenské správy v Chersonu, na Telegramu uvedl, že zákaz vycházení začne platit v pátek ve 20 hodin a potrvá do pondělní šesté hodiny ranní.



Řekl: "Během těchto 58 hodin je zakázáno pohybovat se v ulicích města. Město bude rovněž uzavřeno pro vjezd a výjezd."



Prokudin vyzval obyvatele, aby se zásobili potravinami a vodou.



Dodal: "Tato dočasná omezení jsou nutná, aby strážci zákona mohli dělat svou práci a nevystavovali vás nebezpečí."





- Německá televize NTV informuje, že Volodymyr Zelenskij, který je dnes v Helsinkách na mimořádné cestě za hranice Ukrajiny, navštíví příští týden 13. května také Berlín.



- Železniční dodávky do ruského černomořského přístavu Taman budou až do odvolání omezeny, uvedly ruské železnice na svých internetových stránkách poté, co ruští představitelé oznámili, že v blízkosti klíčového mostu spojujícího pevninské Rusko s Krymem došlo k požáru skladu pohonných hmot. Podle agentury Reuters společnost důvod omezení neuvedla.



- Dvacetiletý muž z Mykolajivu byl zadržen pro podezření, že pomáhal ruským silám tím, že je informoval o základnách ukrajinských obranných sil v regionu.



- Papež František přivítal ve Vatikánu zahraničního vyslance ruské pravoslavné církve. Podle agentury Associated Press k setkání došlo jen několik dní poté, co František prozradil, že probíhá tajná "mise", která se má pokusit ukončit válku na Ukrajině.









Rusko uvedlo, že od 18. května od dohody odstoupí, pokud nebude nadále schopno vyvážet své vlastní zemědělské produkty, čemuž podle něj brání západní sankce uvalené na související odvětví, jako je bankovnictví a pojišťovnictví.



Ukrajina již dříve vyjádřila ochotu dohodnout se na prodloužení dohody až o jeden rok, aby poskytla trhu jistotu, a přála si zahrnout do dohody další přístavy, včetně Mykolajeva.



- Nový Zéland oznámil další podporu Ukrajině



Novozélandská vláda oznámila zvýšení podpory Ukrajině. Nový Zéland nemá na Ukrajině vojáky, ale od začátku invaze poskytuje výcvik a humanitární prostředky.



Nasazení 95 příslušníků novozélandské obrany, kteří pracují na výcviku ukrajinských jednotek poblíž Londýna, bude prodlouženo o rok do 30. června 2024, uvedl ve středečním prohlášení premiér Chris Hipkins. Dva příslušníci personálu se budou účastnit západem vedených vesmírných výcvikových programů v Polsku, ale na Ukrajinu nevstoupí, dodal Hipkins.



Nový Zéland poskytne něco přes 5 milionů dolarů NZD různým iniciativám na podporu Ukrajiny, včetně Ukrajinského humanitárního fondu, Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Úřadu žalobce a Svěřeneckého fondu pro oběti mezinárodního trestního soudu. Další sankce se zaměří na 18 subjektů a 9 osob podporujících Rusko.



Hipkins uvedl: ,,V souvislosti se sankcemi proti Rusku se v roce 2015 uskutečnilo několik akcí: "Bohužel se zdá, že konflikt bude ještě nějakou dobu pokračovat. My a podobně smýšlející partneři neustoupíme a nedovolíme Rusku, aby vnucovalo svou moc nevinným lidem na Ukrajině."



Od března 2022 vyslal Nový Zéland na podporu Ukrajiny 440 příslušníků obranného personálu, včetně téměř 300, kteří v Británii cvičili ukrajinské vojáky.





- Úniky informací z Pentagonu: O narušení zpravodajských služeb jsme nebyli informováni, konstatuje Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že Bílý dům ho neinformoval o úniku vysoce utajovaných dokumentů amerických zpravodajských služeb, kterému se minulý měsíc dostalo široké pozornosti po celém světě.



"Nedostal jsem předem informace z Bílého domu ani z Pentagonu," citoval Zelenského v rozhovoru pro Washington Post, který byl zveřejněn v úterý.



"Je to pro nás nevýhodné," dodal. "Není to výhodné pro pověst Bílého domu a myslím, že to není výhodné ani pro pověst Spojených států.



Na otázku, zda důvěru mezi USA a Ukrajinou narušily úniky informací z Pentagonu, které ukázaly, že Washington údajně špehoval vysoké ukrajinské představitele včetně Zelenského, odpověděl: "Nemohu riskovat náš stát" a naznačil, že to nestojí za to, aby to poškodilo americkou podporu Kyjevu. "Tam, kde mohu mluvit otevřeně, tak to dělám. Ale jsou tu vysoká rizika," dodal podle listu.



"Kdyby to byla moje válka proti [Vladimiru] Putinovi a na bojišti bychom byli dva, řekl bych všem, co si o nich myslím. Ale tady je to trochu jinak. Odpovědnost neseme všichni."



- V ruském skladu pohonných hmot hoří



Ve středu v časných ranních hodinách hořel sklad pohonných hmot poblíž klíčového mostu v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska, uvedl regionální gubernátor, ale podle prvních zpráv nebyly hlášeny žádné oběti, píše agentura Reuters.



Na videích zveřejněných na ruských sociálních sítích se objevily plameny a černý kouř, které se vznášely nad velkými nádržemi s červeným varováním "Hořlavé", ačkoli agentura Reuters nemohla nezávisle ověřit ani zprávy o požáru, ani videa.



"Požár byl klasifikován jako požár nejvyššího stupně obtížnosti," uvedl v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram Veniamin Kondratěv, gubernátor Krasnodaru, který leží přes Azovské moře od Ukrajiny.



Požár podle něj vypukl v obci Volna ve správním obvodu Temrjuk. Ta leží nedaleko Krymského mostu neboli mostu přes Kerčský průliv, který spojuje ruskou pevninu s poloostrovem Krym, který Rusko v roce 2014 anektovalo od Ukrajiny.



"Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zabránili dalšímu šíření požáru," dodal Kondratěv. "Obyvatelům obce nehrozí žádné nebezpečí."



K incidentu došlo poté, co v sobotu časně ráno při útoku bezpilotního letounu vzplál ruský sklad pohonných hmot v krymském přístavu Sevastopol, což Moskva označila za ukrajinský útok.



Ukrajina se téměř nikdy veřejně nepřihlašuje k odpovědnosti za útoky v Rusku a na Ruskem kontrolovaném území.





- Ukrajina zformovala osm nových "útočných" brigád, které se mají zúčastnit budoucí protiofenzívy, a to uprostřed rostoucích spekulací o jejím načasování a o tom, zda může Rusku způsobit vážné porážky. Ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že má "plně zformované" počáteční brigády čítající až 40 000 vojáků, které však budou potřebovat další výcvik, než budou připraveny k boji.



- V ruském regionu sousedícím s Ukrajinou v úterý již podruhé za sebou vykolejil nákladní vlak, přičemž podle úřadů vykolejila lokomotiva i některé vagony. K výbuchu došlo v západní Brjanské oblasti, která hraničí s Ukrajinou i Běloruskem. Ruské úřady tvrdí, že proukrajinské sabotážní skupiny zde od roku 2022 podnikly několik útoků.



- Spojené státy plánují již ve středu oznámit nový balík vojenské pomoci Ukrajině ve výši 300 milionů dolarů, který bude poprvé zahrnovat rakety krátkého doletu odpalované ze vzduchu, uvedli dva američtí představitelé. Rakety by mohly Ukrajině pomoci oslabit ruské pozemní pozice a poskytnout postupujícím ukrajinským pozemním silám leteckou podporu pro jarní ofenzivu.



- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že jeho země zasazuje Ukrajině těžké údery na celé frontové linii, ale dodávky zbraní jsou pro úspěch klíčové. Na setkání s nejvyššími vojenskými představiteli Moskvy Šojgu uvedl, že ruské bojové operace jsou zapojeny "podél celé linie kontaktu", bojují proti Ukrajině a její "bezprecedentní vojenské pomoci ze západu".



- Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že zbraně dodané Německem se již používají v oblasti Donbasu, kterou Rusko nezákonně anektovalo. Německý kancléř Olaf Scholz v pondělí uvedl, že Německo stejně jako ostatní členské země NATO trvá na tom, že zbraně, které dodává Ukrajině, nesmí být použity proti ruskému území. Donbas není ruským územím.



- Ukrajinská armáda v úterý přislíbila, že se nevzdá východního města Bachmut, protože se připravuje na zahájení protiofenzívy proti ruským silám. Generál Oleksandr Syrskij, velitel ukrajinských pozemních sil, zdůraznil význam, který Kyjev přikládá udržení Bachmutu v době, kdy pokračují přípravy na protiútok, který, jak doufá, změní dynamiku války.



- Podle odhadů Bílého domu utrpěla ruská armáda v posledních pěti měsících v bojích proti Ukrajině 100 000 mrtvých a zraněných, většinou v oblasti Bachmutu. Mluvčí pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že toto číslo, založené na odhadech amerických zpravodajských služeb, zahrnuje více než 20 000 mrtvých.



Kreml odmítl americký odhad ruských vojenských obětí na Ukrajině jako "získanýze vzduchu" a uvedl, že Washington nemá možnost získat správné údaje.



- Údaje o tureckém obchodu začaly odrážet skutečnost, že Ankara po opakovaných varováních Washingtonu přestala povolovat reexport sankcionovaného západního zboží do Ruska, uvedl vysoký představitel amerického ministerstva financí.



- Podle vysoce postaveného ukrajinského zdroje se ve středu sejdou k jednání všechny strany černomořské obilné iniciativy. Kromě toho se očekává, že tento týden do Moskvy odcestuje vysoká obchodní úřednice OSN Rebeca Grynspanová.



- Nejméně šest ruských regionů zrušilo 9. května průvody na Den vítězství na počest sovětského vítězství nad nacistickým Německem v obavě z ukrajinských útoků. Gubernátor Saratova, vzdáleného 400 km od hranic, oznámil, že jeho průvod se ruší z "bezpečnostních důvodů".



Zdroj v angličtině

FSB podle agentury Tass označila za jednoho ze strůjců spiknutí Romana Mašovce, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, aniž by poskytla důkazy.Tass cituje prohlášení FSB:Byli zadrženi členové tajné zpravodajské skupiny působící na Krymu - šest občanů Ruska a Ukrajiny a jeden občan Ukrajiny a Bulharska, kteří se podíleli na přepravě výbušnin a komponentů výbušných zařízení. Kanál pro dodávky britských výbušnin a komponentů výbušných zařízení z Bulharska přes Turecko a Gruzii do Ruska pod záminkou dodávek elektrických sporáků byl přerušen.Tass tvrdí, že cílem spiknutí byli hlava Republiky Krym Sergej Aksjonov, předseda krymského parlamentu Vladimir Konstantinov a starostka Jalty Janina Pavlenko.Na svém kanálu Telegram uvedla:V důsledku pádu dronu začala hořet nádrž s ropnými produkty v obci Volna v Temrjuckém okrese na Krasnodarském území. Oznámila nám to záchranná služba.Příspěvek doprovázelo video hasičů na místě, které zveřejnil gubernátor kraje Veniamin Kondratěv.Vedoucí okresu Fedor Babenkov napsal na Telegram:Vyrazil jsem na místo mimořádné události v obci Volna. Na území podniku JSC Tamanneftegaz pracují speciální služby. Plocha požáru je 1 200 metrů čtverečních. Oběti požáru nejsou žádné.rodukty. Státní tisková agentura Tass dnes ráno nastínila, čeho chce Rusko případným prodloužením dohody dosáhnout. Píše se v ní:Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že další rozhodnutí o prodloužení dohody bude záviset na opětovném připojení Rosselchozbank [ruské státní zemědělské banky] k platebnímu systému Swift, obnovení dodávek zemědělských strojů, náhradních dílů a služeb, zrušení omezení pojištění a zajištění, zrušení zákazu vstupu do přístavů, obnovení provozu čpavkového potrubí Togliatti-Odesa [a] odblokování zahraničních aktiv a účtů ruských společností spojených s výrobou a přepravou potravin a hnojiv.Turecký ministr obrany uvedl, že v pátek se v Istanbulu uskuteční schůzka náměstků ministrů obrany Ukrajiny, Ruska a Turecka, na které se bude jednat o černomořské obilné iniciativě.