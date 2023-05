Ruská agrese na Ukrajině. Prigožin: Odejdeme z Bachmutu 10. května

5. 5. 2023

Jevgenij Prigožin, vůdce ruských žoldnéřských sil skupiny Wagner, v pátečním prohlášení uvedl, že jeho jednotky opustí Bachmut 10. května.



Již dříve Prigožin zveřejnil videozáznam, v němž rozzlobeně kritizuje ruské úřady za nedostatečnou podporu jeho jednotek Wagner.



Je třeba poznamenat, že v předchozích případech Prigožin učinil dramatická prohlášení, která následně odvolal. Minulý týden nabídl zastavení dělostřelecké palby na ukrajinské síly v obleženém Bachmutu a později řekl, že to byl jen vtip.



- Prigožin kritizuje ruské ozbrojené síly kvůli nedostatku munice

Na videu, které v pátek zveřejnil zakladatel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin, stojí na poli uprostřed ruských mrtvol a osobně obviňuje nejvyšší velitele obrany ze ztrát, které utrpěli jeho bojovníci na Ukrajině.



Na videu zveřejněném jeho tiskovou službou jsou Prigožinovy expresivní výrazy vypípány. Křičí v něm: "Máme 70% nedostatek munice. Šojgu! Gerasimove! Kde je******* munice ?" Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.



He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023

Zmínka o ministru obrany Sergeji Šojguovi a náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi podle všeho znovu rozdmýchala doutnající spor mezi Prigožinem a ruským establishmentem.



Ti, kteří jsou za to zodpovědní, půjdou k čertu, vykřikl Prigožin, načež prohlásil, že ztráty Wagnera by byly pětkrát menší, kdyby byl adekvátně zásobován.



"Toho jsou kluci z Wagnera , kteří dnes zemřeli. Krev je ještě čerstvá," řekl Prigožin a ukázal na mrtvoly kolem sebe. "Přišli sem jako dobrovolníci a umírají proto, abyste si mohli vykrmit kanceláře."

- V noci se objevil videozáznam potyčky mezi ukrajinským a ruským delegátem během setkání černomořských zemí v tureckém hlavním městě Ankaře. K incidentu došlo ve čtvrtek poté, co Rus strhl vyvěšenou ukrajinskou vlajku:

In #Ankara, #Turkey, at the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community event, a delegate from #Russia pulled the flag of #Ukraine from the hands of Ukrainian MP Marikovskyi, starting a scuffle:



pic.twitter.com/zrh3raYMY8 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 4, 2023 K incidentu došlo ve čtvrtek poté, co Rus strhl vyvěšenou ukrajinskou vlajku:

Marikovski zveřejnil video, na němž fyzicky zaútočil na Rusa a získal zpět svou modrožlutou vlajku, na své stránce na Facebooku. Incident se odehrál na chodbě budovy parlamentu, kde se konalo shromáždění Organizace černomořské hospodářské spolupráce (BSEC).



- Lavrov: "každá sebeúctyhodná země" by po incidentu s kremelským dronem odmítla mluvit se Zelenským.



V projevu v Indii Sergej Lavrov řekl:



"Pokud jde o teroristický útok nad Kremlem a nad sídlem státního představitele, vyjádřili jsme svůj postoj jasně. Myslím, že bychom neměli čekat na další incidenty a provokace.



Zelenskij a jeho tým dělají v mediálním prostoru i ve svých praktických krocích vše pro to, aby se s nimi jakákoli sebeúctyhodnější země zdržela rozhovorů a komunikace. To je fakt.

Vždy jsme byli ochotni řešit důsledky pokusů USA napumpovat Ukrajinu zbraněmi. Vidíme, že roste pochopení, že takové problémy nelze řešit na kontaktní linii v Donbasu.



Myslím, že všichni chápou, že to, co se děje, je geopolitické. Bez vyřešení klíčového geopolitického problému, kterým je snaha Západu udržet si hegemonii a diktovat všem svou vůli, bez jeho vyřešení se žádná krize nikde nevyřeší"





- Pavlo Kyrylenko, ukrajinský gubernátor Doněcku, jedné z okupovaných oblastí Donbasu, o níž Ruská federace tvrdí, že ji anektovala, uvedl, že za posledních 24 hodin byli dva obyvatelé regionu zabiti a pět zraněno ruským ostřelováním.





Na Telegramu také uvedl, že v noci byl zasažen obchodní podnik Kramatorsk, nikdo nebyl zraněn.





- Ministerstvo obrany Spojeného království ve své nejnovější zpravodajské zprávě uvedlo, že "nedávný nárůst počtu nehod na ruských železnicích v oblastech sousedících s Ukrajinou, který je připisován sabotážím spáchaným neznámými aktéry, téměř jistě způsobil krátkodobé lokální narušení ruského vojenského železničního provozu".



Dodává: "Přestože brigády železničních vojsk jsou schopny tratě rychle obnovit, tyto incidenty zvýší tlak na ruské vnitřní bezpečnostní síly, které s velkou pravděpodobností nebudou schopny plně ochránit rozsáhlé a zranitelné ruské železniční sítě před útoky."





- Video sdílené na sociálních sítích zachycuje okamžik, kdy byl ukrajinský dron sestřelen nad Kyjevem za jásotu přihlížejících. Zařízení, které bylo původně považováno za ruské, bylo nad městem sestřeleno protivzdušnou obranou. Letectvo později uvedlo, že zařízení bylo ukrajinské a bylo zničeno, aby se zabránilo "nežádoucím okolnostem". Při incidentu nebyly hlášeny žádné oběti.





- Čínský ministr zahraničí Čchin Kchang ujistil své ruské a indické protějšky o prohlubování bilaterálních vztahů a slíbil, že "koordinace a spolupráce" se bude jen posilovat, čímž projevil solidaritu se dvěma největšími sousedy Číny, informuje agentura Reuters.



Čchin se ve čtvrtek v Indii setkal s dalšími ministry zahraničí Šanghajské organizace pro spolupráci, bloku zemí, který zahrnuje většinu Eurasie, přičemž Peking se snaží zachovat stabilní vztahy se zeměmi v regionu, protože vztahy se Západem, zejména s Washingtonem, zůstávají napjaté.



Během setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraj zasedání ŠOS Čchin uvedl, že Čína je "ochotna udržovat komunikaci a koordinaci s Ruskem, aby konkrétně přispěla k politickému urovnání krize" na Ukrajině.



Obě strany se rovněž dohodly na posílení komunikace a koordinace s ostatními členskými státy ŠOS a na zachování "jednoty" bloku, uvádí se v pátečním prohlášení čínského ministerstva zahraničí.



Kromě toho se dohodly na posílení koordinace v asijsko-pacifické oblasti, uvedlo ministerstvo bez uvedení podrobností.



Blok ŠOS zahrnuje Rusko, Indii, Čínu, Pákistán a čtyři středoasijské země - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Očekává se, že Írán a Bělorusko budou do ŠOS přijaty na červencovém summitu v Dillí, uvedl představitel indického ministerstva zahraničí.





- Podle australské agentury Associated Press se očekává další pomoc Ukrajině a spekuluje se, že možný podpůrný balíček organizovaný společně Austrálií a USA by mohl být oznámen již koncem měsíce.



USA a Austrálie údajně společně pracují na balíčku pomoci, který by mohl odrážet dohodu Canberry s Paříží o společných dodávkách munice k odražení ruské invaze, uvádí AAP. Tato zpráva přichází před návštěvou australského prezidenta Joea Bidena v Austrálii.



Novinářům v Canbeře to v pátek řekl ministr financí Jim Chalmers: Chalmers: "Jsme velkým podporovatelem ukrajinského úsilí o odražení ruských útočníků a to bude zastoupeno v rozpočtu," řekl v pátek novinářům v Canbeře. Chalmers předá rozpočet 9. května.



Kyjev před úterním schvalováním federálního rozpočtu předložil seznam přání pomoci, který zahrnuje obrněná vozidla Hawkei, dělostřelectvo a munici.



V sobotu se po Austrálii shromáždily stovky Ukrajinců a vyzvaly vládu, aby poskytla vozidla Hawkei na pomoc při obraně jejich vlasti.



V únoru Austrálie oznámila, že vyšle na Ukrajinu bezpilotní letouny a rozšíří sankce proti ruským vládním, vojenským a mediálním představitelům v rámci slibu, že bude stát na straně Kyjeva "tak dlouho, jak bude třeba".





- Ruský představitel varoval, že rekordně vysoká hladina vody může přetéci přes velkou přehradu na jihu Ukrajiny a poškodit části Ruskem kontrolované Záporožské jaderné elektrárny, uvedla agentura Reuters.



Agentura Reuters cituje vyjádření Renata Karchaa, poradce generálního ředitele jaderné energetické společnosti Rosenergoatom, pro agenturu Tass. Karchaa tvrdí, že pokud by se přehrada Nová Kachovka skutečně protrhla, došlo by k zaplavení kabelového vedení pro čerpací stanice Záporožské elektrárny.



"To (by) způsobilo funkční problémy pro provoz elektrárny a rizika pro jadernou bezpečnost," řekl agentuře Tass.





- Znovu došlo k těžkému ostřelování Chersonu, kde má v pátek večer začít platit 56hodinový zákaz vycházení v souvislosti s výrazným zvýšením intenzity ruských útoků na jižní město v tomto týdnu.



Někteří obyvatelé uvedli, že poslali část rodiny pryč z města nebo se přestěhovali na bezpečnější místa dále od řeky, a dodali, že v nadcházejících dnech očekávají "něco velkého", protože ukrajinské síly rovněž zesílily ostřelování ruských pozic.



Stále častěji se spekuluje o načasování dlouho očekávané jarní ukrajinské protiofenzívy, která by se podle oficiálních představitelů mohla blížit.



- Bílý dům odmítl jako "směšné" tvrzení Ruska, že Washington zorganizoval útok bezpilotního letounu na Moskvu, uvedl, že USA se na incidentu nepodílely, a obvinil Rusko ze lži. Uvedl to mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby: "Jednu věc vám mohu říci s jistotou: USA se na tomto incidentu nijak nepodílely, na rozdíl od lží [mluvčího Vladimira Putina] pana Peskova, a to jsou právě lži."



- Ruské síly na Ukrajině jsou natolik zničené, že nemohou podnikat žádné významné útočné kroky a prozatím se soustředí na upevnění kontroly nad okupovaným územím, uvedl šéf americké rozvědky. Putinovou strategií je pravděpodobně prodlužování konfliktu, dokud západní podpora Kyjeva nezmizí.



- Vladimir Putin musí být za svou válku na Ukrajině postaven před soud, prohlásil ve čtvrtek Volodymyr Zelenskij během návštěvy Haagu, kde sídlí Mezinárodní trestní soud (ICC). "Všichni chceme tady v Haagu vidět jiného Vladimira, který si zaslouží, aby byl za své zločinné činy potrestán zde, v hlavním městě mezinárodního práva," řekl Zelenskij ve svém projevu. "Jsem si jist, že se toho dočkáme, až zvítězíme," dodal: "Kdo vyvolá válku, musí být odsouzen."



- Velvyslankyně USA v Rusku navštívil bývalého amerického mariňáka Paula Whelana, který je již více než čtyři roky zadržován ve vzdáleném ruském vězení. Velvyslankyně Lynne Tracyová řekla: "Americká vláda se bude i nadále zabývat jeho případem s ruskými úřady, aby se Paul mohl co nejdříve vrátit domů." Neprozradila, v jakém je stavu ani o čem jednali. Whelan byl zadržen v roce 2018 a odpykává si 16letý trest za špionáž. Analytici poukazují na to, že Moskva může vězněné Američany využívat jako vyjednávací rukojmí ohledně války na Ukrajině.



- Ruské záchranné služby uhasily požár ve velké ropné rafinerii v Rusku dvě hodiny poté, co byla zasažena útokem dronu, informovala ve čtvrtek agentura Tass. TASS uvedl, že k incidentu došlo v rafinerii Ilsky poblíž černomořského přístavu Novorossijsk v Krasnodarském kraji a že byly použity čtyři drony. O den dříve vzplál sklad pohonných hmot dále na západě poblíž mostu spojujícího ruskou pevninu s okupovaným poloostrovem Krym.



- Finsko obdrželo od Ruska diplomatickou nótu, v níž si stěžuje na vandalismus na ruském konzulátu na demilitarizovaném ostrově Aland ležícím v Baltském moři mezi Finskem a Švédskem, uvedlo ve čtvrtek finské ministerstvo zahraničí.









Zdroj v angličtině ZDE

Odvolává se přitom na sdělení záchranných služeb:Dron zaútočil na území rafinerie Ilsky, v důsledku čehož vypukl požár na ploše 60 metrů čtverečních. V současné době je otevřené spalování eliminováno.