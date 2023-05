Londýnská korunovace krále Karla: Mnoho lidí proti ní zuřilo, mnoho lidí jí bylo nadšeno

7. 5. 2023

čas čtení 14 minut

Lehce lze usuzovat, že nadšenci pro krále Karla III. patřili spíš k primitivnějším obyvatelům Británie, protože se podívejte, jaký po sobě zanechali neuvěřitelný svinčík:



Been saying for 25+ years: sedentary people complain about Gypsies and Travellers and say “they all always leave a mess”. But look at town centres every Saturday and Sunday morning, municipal lands after firework displays, and festivals, and things like this … who are the slobs? https://t.co/WM6Kn3p9UH — Dr Rachel Morris 💙 #CitizenNotSubject (@FiveByFiveTimes) May 6, 2023



Náměstek šéfa Konzervativní strany Lee Anderson se vyjádřil, že antimonarchisté by měli z Británie emigrovat. Taky pěkně komunistický postoj. Lidi na to reagují poukazem na to, že to by však brexitéři bývali neměli zbavit britské občany práva pobytu v zemích Evropské unie:



Protesters were arrested at yesterdays coronation which spurred Conservative MP Lee Anderson to state that the solution to their issues is to 'emigrate'. @AliMirajUK asks: Should anti-monarchists be made to leave? pic.twitter.com/j6iIVW4nwy — LBC (@LBC) May 7, 2023





Policie obviněna ze "znepokojivého" útoku na demokratická práva na protest po zatčení antimonarchistického vůdce



Mezi zadrženými na korunovační cestě je i Graham Smith, šéf organizace Republic, a také ekologové a bojovníci za bezpečnost žen.



Scotland Yard byl obviněn z "neuvěřitelně znepokojivého" útoku na právo na protest poté, co policie využila nové pravomoci, právě schválené vládou Rishiho Sunaka, k zatčení šéfa předního republikánského hnutí a dalších organizátorů schválené demonstrace jen několik hodin před korunovací krále Karla III.



Graham Smith, šéf hnutí Republic, vybíral nápoje a transparenty pro demonstranty na hlavním místě protestu na Trafalgarském náměstí dvě hodiny předtím, než měl král dorazit do Westminsterského opatství, když byl spolu s dalšími pěti lidmi zatčen policií na nedaleké St Martin's Lane.



Skupina šla za pronajatou dodávkou se stovkami transparentů, když k nim přistoupila policie a prohledala je.



Na videu je zachycena výměna názorů s jedním z aktivistů. Ptá se policisty, proč byli aktivisté zatčeni. Policista odpovídá: "Nebudu se s vámi o tom bavit, jsou zatčeni, tečka".



K zatýkání došlo navzdory řadě schůzek a dohod mezi organizací Republic a Scotland Yardem ohledně demonstrace,



Metropolitní policie později uvedla, že v okolí korunovace bylo zatčeno celkem 52 osob za "výtržnictví, přestupky proti veřejnému pořádku, rušení nočního klidu a spiknutí s cílem způsobit veřejné nepokoje".

Komentátoři poukazují na problematičnost nového mlhavého, nedefinovaného obvinění "spiknutí s cílem způsobit veřejné nepokoje".

V sobotu kolem jedenácté hodiny večer policie Smithe propustila, v té době byla údajně většina jeho kolegů z organizace Republic stále ve vazbě. Na Twitteru Smith uvedl, že "ve Spojeném království již neexistuje právo na pokojný protest".



"Mnohokrát mi bylo řečeno, že monarcha je tu proto, aby bránil naše svobody. Nyní jsou naše svobody v jeho jménu napadány."

I’m now out of the police station. Still waiting for my colleagues.



Make no mistake. There is no longer a right to peaceful protest in the UK.



I have been told many times the monarch is there to defend our freedoms. Now our freedoms are under attack in his name. — Graham Smith 🇺🇦 🏳️‍🌈 (@GrahamSmith_) May 6, 2023

Komentátoři poukazují na to, že zatýkání zřejmě vedlo k velkému posílení členství organizace Republic. Do ní vstoupil i poitolog Seán Hanley, odborník na Českou republiku na University College London, který byl celou sobotu šokován tím, jak se londýnská policie chovala jak komunistická police v Československu před rokem 1989:

Plánoval jsem tu korunovaci tiše ignorovat, namísto toho jsem vstoupil do organizace Republic!



I had planned to quietly ignore the Coronation, but instead I ended up joining @RepublicStaff — Seán Hanley (@DrSeanHanley) May 6, 2023



Profesor Hanley upozornil na podobnost se zatýkáním za komunismu:

“The individuals have been held on suspicion of breaching the peace…”



I think communist regimes used call it “hooliganism”.



Public-order-speak one of the basic rhetorical tools when suppressing dissent.https://t.co/GBGJN6jmnL pic.twitter.com/T8y8OsH5hD — Seán Hanley (@DrSeanHanley) May 6, 2023

Tři lidé byli zatčeni v časných ranních hodinách v Soho, uvedla Metropolitní policie poté, co, jak se bránila, "zpravodajské informace naznačily", že skupiny a jednotlivci plánují použít a hodit poplašné zařízení na znásilnění s cílem narušit korunovační průvod. (Ve skutečnosti šlo o článek v ultrapravicovém deníku Daily Mail.) Existovala prý obava (jak napsala Daily Mail), že by to mohlo vyděsit koně zapojené do průvodu a v důsledku toho ohrozit bezpečnost veřejnosti a jezdců, uvedla Metropolitní policie. Zajímavé ale je, jak na to poukázal Tomasz Oryński, že v absolutní blízkosti koní táhnoucích královský kočár hrála hlučná dechovka, a to koním nevadilo...



Westminsterská městská rada uvedla, že je "hluboce znepokojena" zprávami o zatýkání dobrovolníků, kteří pracují na její kampani za bezpečnost žen Night Stars.



Tři osoby - 37letá žena, 59letá žena a 47letý muž - byly převezeny na policejní stanici v jižním Londýně, kde byly vyslechnuty, uvedla policie. Mezi předměty zabavenými při zatýkání byla řada alarmů proti znásilnění. Dále byl zatčen 47letý muž pro podezření z nakládání s kradeným zbožím.



Všichni tři byli mezitím propuštěni na kauci do doby, než bude zahájeno další vyšetřování.



Radní Aicha Lessová, členka kabinetu pro komunity a ochranu veřejnosti v radě, uvedla: "Jsme hluboce znepokojeni zprávami o tom, že naši dobrovolníci z Nočních hvězd byli přes noc zatčeni. Tato služba je ve West Endu již dlouho známým a vítaným zjevem a [její pracovníci] prošli rozsáhlým školením, aby mohli pozdě v noci pomáhat těm nejzranitelnějším na ulicích.



"Spolupracujeme s metropolitní policií, abychom zjistili, co přesně se stalo, a mezitím jsme v kontaktu s našimi dobrovolníky, abychom zajistili, že se jim dostane potřebné podpory."



Harry Stratton, ředitel společnosti Republic, který dorazil ve chvíli, kdy byl Smith a další organizátoři protestu zadrženi, řekl: "Sbírali transparenty a přinášeli je, když je policie zatkla. Chlapi se ptali proč a bylo jim řečeno: 'To vám řekneme, až prohledáme vozidlo' Tehdy zatkli šest organizátorů.



Je to pro nás překvapení, protože jsme s policií měli řadu schůzek. "



Aktivista za lidská práva Peter Tatchell uvedl, že policie nedodržela soukromá ujištění, že protest proti monarchii může nerušeně pokračovat.



Řekl: "Od těchto slibů ustoupili tím, že zatkli šéfa organizace Republic, zabavili jejich transparenty a megafony, podrobili přítomné fotografickému dohledu a před demonstrací postavili bariéry, aby král neviděl protest, když projíždí kolem cestou do paláce."



Kolem Trafalgarského náměstí byla v polovině dopoledne také postavena zeď, která bránila mnoha pozdě příchozím protestujícím, aby se k demonstraci připojili.



Scotland Yard později uvedl, že bylo zatčeno "několik" osob za porušování veřejného pořádku a za spiknutí s cílem vyvolat veřejný nepořádek, a dodal, že prý byla nalezena blokovací zařízení, kterými se protestující připevňovali k pouličnímu mobiliáři. Oerganizace Republic toto obvinění popřela.



Mluvčí Metropolitní policie uvedl: "V oblasti Carlton House Terrace jsme provedli několik zatčení. Osoby byly zadrženy pro podezření z porušování veřejného pořádku. Dříve dnes jsme zatkli čtyři osoby v oblasti St Martin's Lane. Byli zadrženi pro podezření ze spiknutí za účelem narušení veřejného pořádku. Zabavili jsme zamykací zařízení.



"Další tři osoby byly zadrženy v oblasti Wellington Arch. Byli zadrženi pro podezření z držení předmětů za účelem způsobení trestné činnosti. Budeme informovat o dalších novinkách."



Stratton uvedl, že organizátoři protestu nevlastnili žádné blokovací zařízení. "Na co bychom se zamkli? Chtěli jsme jen demonstrovat." Dodal, že jednoho protestujícího na Trafalgarském náměstí odvedla policie, protože měl u sebe provázek. "Je to provázek, který byl součástí jeho transparentu, řekl. "Jak mohl provázkem zaútočit?" řekl.

Policisté zadrželi jednoho z protestujících za hnutí Just Stop Oil.



Městská policie na začátku týdne na Twitteru uvedla, že bude mít "extrémně nízkou toleranci" vůči těm, kteří se snaží "podkopat" tento den.



Podle nového zákona o veřejném pořádku hrozí protestujícím, kteří mají u sebe nějaký předmět s úmyslem ho použít k přivázání se k něčemu na ulici, pokuta, těm, kteří zablokují silnice, pak až 12 měsíců vězení.



Yasmine Ahmedová, ředitelka britské organizace Human Rights Watch, zatýkání odsoudila. "Zprávy o zatýkání lidí za pokojný protest [proti] korunovaci jsou neuvěřitelně znepokojivé. Něco takového byste čekali v Moskvě, ne v Londýně. Pokojné protesty umožňují jednotlivcům volat k odpovědnosti ty, kteří jsou u moci, což se zdá být britské vládě stále více proti mysli," uvedla.



Sacha Deshmukh, výkonný ředitel Amnesty International UK, uvedl, že skupina pro lidská práva byla znepokojena prohlášeními Met o její "nízké toleranci" vůči protestům. Řekl: "Musíme zjistit, jaké podrobnosti se kolem těchto incidentů objeví, ale pouhé držení megafonu nebo nošení transparentů by nikdy nemělo být důvodem k policejnímu zatčení.



Pokojné protesty jsou jasně chráněny mezinárodním právem v oblasti lidských práv a je znepokojující, že policie tento týden vydala řadu prohlášení o své 'nízké toleranci' vůči narušování korunovace. Korunovace by se neměla stát další záminkou pro podkopávání základních lidských práv lidí v této zemi a my čekáme na další podrobnosti ohledně těchto znepokojivých zpráv o zatýkání."



Organizace Just Stop Oil uvedla, že na náměstí Mall bylo zatčeno asi 13 jejich protestujících. Mluvčí této skupiny uvedl, že pět demonstrantů bylo zatčeno také na Downing Street a jeden na Piccadilly.



V jedné výměně názorů, kterou zachytila kamera, řekl 25letý účastník kampaně Just Stop Oil Ben Larsen policistům: "Prohledali jste mě a nenašli jste ani hovno."



Jeden z policistů mu odpověděl: "Ne: "Musíte se poučit o tom, co je to pokojný protest."



Organizace Animal Rising odděleně uvedla, že několik jejich příznivců bylo v sobotu ráno zatčeno, když byli na školení "na míle daleko od korunovace". Nathan McGovern, mluvčí této skupiny, řekl: "Není to nic jiného než totalitní zásah proti svobodě projevu a všem formám nesouhlasu.



"Společnosti Just Stop Oil, Republic a Animal Rising dnes na vlastní kůži pocítily pravý charakter postoje této vlády k pokojnému protestu. Procházíme náměsíčným obdobím fašismu a je povinností každého jednotlivce povstat a říci 'Už ne'."



Smithovo zatčení kolem půl osmé ráno přišlo ve chvíli, kdy se na Trafalgarském náměstí shromáždily stovky antimonarchistických demonstrantů s velkými vlajkami a ve žlutých tričkách, kteří se snažili upoutat pozornost světových médií a krále v den jeho korunovace.



U londýnské sochy Karla I., který před téměř 400 lety přišel o hlavu ve prospěch republikánů, byli protestující v silné přesile, ale 2 000 demonstrantů, kteří lemovali tuto část trasy průvodu, dávali najevo svou přítomnost bučením a skandováním "Not my King".



K davu protestujících se pod Nelsonovým sloupem připojili zástupci švédského, nizozemského a norského republikánského hnutí.



Devětatřicetiletá Maria Gomezová z Borehamwoodu v hrabství Hertfordshire uvedla, že na demonstranty bylo zaměřeno zastrašování.



Protestu se zúčastnilo mnoho známých postav protimonarchistického hnutí, včetně 23letého Patricka Thelwella, který byl minulý měsíc shledán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku, protože během návštěvy Yorku hodil na krále pět vajec.



Když byl král Karel v opatství pomazán a korunován, byl Thelwell z davu odchycen policisty, spoután a prohledán kvůli "podezření, že má u sebe zakázané předměty", uvedl.



"Viděli mě ze strážní věže a vzápětí jsem byl v poutech a prohledáván kvůli podezření, že mám u sebe vajíčka," řekl. "V kapsách jsem kromě kondomů a zapalovače nic neměl, takže mě museli nechat jít."



"Rozhodně jsem žádná vejce nepřinesl," dodal. "Můj kurátor mi řekl, že mě sleduje protiteroristická [policejní] služba."



V davu byl také Paul Powlesland, právník, kterému po smrti královny hrozili zatčením, když držel prázdný list papíru. Powlesland řekl, že zatčení Smithe bylo útokem na právo protestovat. "Co může být britštějšího než pouliční demonstrace?" řekl.



Podrobnosti v angličtině ZDE



1