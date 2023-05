Rusko a "nerealistická realita"

10. 5. 2023

Jádrem dramatu situace v Rusku a jeho války na Ukrajině je, že Ruské federaci vládne "kolektivní Putin". Pokud zítra zemře, nahradí ho jiný Putin, což znamená, že Rusko může válku prohrát, ale odmítne tuto skutečnost uznat a místo toho se snažit konflikt rozšířit, říká Yurij Felštinskij. Jádrem dramatu situace v Rusku a jeho války na Ukrajině je, že Ruské federaci vládne "kolektivní Putin". Pokud zítra zemře, nahradí ho jiný Putin, což znamená, že Rusko může válku prohrát, ale odmítne tuto skutečnost uznat a místo toho se snažit konflikt rozšířit,

Velkou otázkou je, zda Západ poskytne Ukrajině dostatek zbraní k porážce Ruska, tak aby Moskva bula nucena uznat, že byla poražena. Jinak i po porážce může Moskva rozšířit svou agresi.

Ale ti, kdo doufají, že Putina jeho kolegové odstraní, se téměř jistě mýlí. S největší pravděpodobností ho podporují nebo se příliš bojí proti němu zakročit, aby je to nestálo jejich pozice nebo dokonce životy. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by ve vedení FSB byla nějaká ochota zpochybnit Putinovo postavení.

Rusko v současnosti vede kolektivní Putin. Pokud zítra zemře, nahradí ho jiná osoba, která se v názorech a úmyslech výrazně neliší. To samo o sobě nepovede ke konci války. A taková je realita, kterou Ukrajina a Západ musejí mít na paměti.

Od roku 2000 je Rusko ovládáno FSB, nejstarší strukturou v dnešním Rusku a vedle armády jedinou státní strukturou, která přežila pád sovětské moci v roce 1991. To znamená, že poprvé v historii světa od roku 2000 státní bezpečnost jako útvar řídí stát. To se ještě nikdy nikde nestalo.

A má to své důsledky: V SSSR a Rusku chodil do této struktury pracovat velmi specifický druh lidí. Normální člověk to nikdy neudělal. Ti, kteří tam vstoupili, se neučili stavět a tvořit; naučili se infiltrovat, ovládat, ničit a zabíjet. To je jejich povolání a to, v čem jsou dobří.

V roce 2000 se chopili moci v Rusku. V roce 2008 zahájili válku v Gruzii; v roce 2014 další válku na Ukrajině. V letech 2020-21 dobyli Bělorusko; a za poslední rok pokračovali ve válce proti Ukrajině. Snaží se rozšířit svou moc do východní Evropy, aby pak expandovali i do západní Evropy.

Nikdo by neměl být překvapen, že Putin a Patrušev říkají, že nebojují proti Ukrajině, ale proti NATO. A protože tomu sami věří, je velmi těžké uvěřit, že válka bude omezena na Ukrajinu, pokud Západ nepomůže Kyjivu porazit Moskvu právě tam.

Zdroj v ruštině: ZDE

