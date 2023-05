Průzkum: Jak je to v Rusku s podporou války?

10. 5. 2023

Rusové naprostou většinou podporují Putinovu válku na Ukrajině, ale neprojevují pro ni žádné zvláštní nadšení. Jde o výsledek depolitizace ruské společnosti a tím její ochoty přijmout válku jako normální nebo nevyhnutelnou spíše než jako něco, na co si potřebují vytvořit vlastní názor, píší sociologové Světlana Jepyljeva a Saša Kappinen. Rusové naprostou většinou podporují Putinovu válku na Ukrajině, ale neprojevují pro ni žádné zvláštní nadšení. Jde o výsledek depolitizace ruské společnosti a tím její ochoty přijmout válku jako normální nebo nevyhnutelnou spíše než jako něco, na co si potřebují vytvořit vlastní názor,

Dvojice zkoumala Rusy ohledně jejich postojů k válce na Ukrajině od doby, kdy Putin před více než rokem spustil její rozšířenou verzi. A poznamenává, že mnoho Rusů, kteří byli šokováni válkou, když začala, se rychle stalo jejími pasivními podporovateli.

"Naši informátoři se brzy začali snažit zasadit válku do jejich běžného obrazu světa. Hledali podmínky a argumenty, aby `vyvážili` své původní pocity a tak `normalizovali válku` a udělali z ní něco, co by mohli přijmout."

Obrátili se k propagandistickým klišé na obranu války a použili je. Ale nedělali to automaticky, místo toho se věnovali kognitivnímu, rétorickému a dokonce i fyzickému úsilí, říkají Jepyljeva a Kappinen. "Toto úsilí jim umožnilo překonat morální konflikty a vyřešit morální dilemata, uniknout ze stavu šoku a vrátit se tak do normálního života."

Výsledkem je, že "to, co se jim včera zdálo nemožné, se dnes jeví jako něco nevyhnutelného", co nemají jinou možnost než přijmout a podpořit. Zde je důležité, trvají na tom, že podpora války ze strany většiny těch, s nimiž hovořili, není důsledkem jejich vědomého politického postoje, ale je "pasivní a reaktivní".

A základem takové podpory je depolitizace ruské společnosti, kterou Vladimir Putin prosazoval po celou dobu, co je u moci. Naznačují, že toto spojení má čtyři vážné důsledky.

Za prvé to znamená, že ačkoli Rusové podporují válku, většina z nich tak nečiní s nadšením nebo dokonce s pozitivními emocemi. Za druhé, jejich podpora je založena na pocitu, že k válce neexistovala žádná alternativa. Za třetí, tato podpora byla selektivní a Rusové kritizovali ty aspekty války, které se jich přímo dotýkají, jako je mobilizace.

A za čtvrté, velká část této podpory spoléhá na záměnu příčiny a následku. Ukrajinský odpor vůči ruské invazi se pro většinu Rusů stal základem ruské podpory války, i když tento odpor je produktem ruských akcí spíše než něčím, co jim předcházelo.

