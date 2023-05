Téměř dvě třetiny mladých žen byly v práci sexuálně obtěžovány, sděluje britský odborový svaz

12. 5. 2023

Pozn. JČ: Velmi by nás zajímalo, jaká je situace v České republice, kde to ovšem nikdo nezjišťuje...



Většina obětí sexuální obtěžování neoznámí, protože se bojí, že jim nikdo neuvěří nebo že si poškodí kariérní vyhlídky, konstatuje odborová organizace



Téměř dvě ze tří mladých žen zažily v práci sexuální obtěžování, šikanu nebo slovní urážky, vyplývá z průzkumu britského odborového kongresu TUC.



Průzkum ukázal, že téměř tři z pěti žen (58 %) zažily obtěžování v práci. U žen ve věku 25 až 34 let je to 62 %. Téměř dvě ze tří mladých žen zažily v práci sexuální obtěžování, šikanu nebo slovní urážky, vyplývá z průzkumu britského odborového kongresu TUC.Průzkum ukázal, že téměř tři z pěti žen (58 %) zažily obtěžování v práci. U žen ve věku 25 až 34 let je to 62 %.





Většina těchto případů nebyla ojedinělá, 57 % žen uvedlo, že zažily tři nebo více případů šikany v práci. Více než dvě pětiny (43 %) zažily alespoň tři případy sexuálního obtěžování.



Generální tajemník TUC Paul Nowak uvedl:



"Víme, že mnoho žen v zaměstnáních, kde se setkávají s veřejností, jako jsou zaměstnanci v maloobchodě nebo recepční u praktických lékařů, je pravidelně obtěžováno zákazníky a pacienty. Sexuální obtěžování a šikana nemají na moderních pracovištích místo."



Samostatný průzkum odborového svazu Unison ve veřejném sektoru nedávno ukázal, že pouze jeden neomocniční trust v Anglii poskytuje specializované školení k prevenci sexuálního obtěžování, přestože každý dvanáctý zaměstnanec zdravotnictví se s takovým chováním v práci v uplynulém roce setkal.



Mezitím Konfederací britského průmyslum největší britskou podnikatelskou lobbistickou skupinou, otřásla řada obvinění ze sexuálního zneužívání.



TUC varuje, že někteří konzervativní poslanci a kolegové se snaží sabotovat nové zákony na ochranu zaměstnanců před sexuálním obtěžováním a napadením na pracovišti.



Návrh zákona na ochranu pracovníků, soukromý poslanecký návrh zákona, který s podporou ministrů předložila Wera Hobhouse, liberálnědemokratická poslankyně za město Bath, by zavedl novou preventivní povinnost zaměstnavatelů řešit sexuální obtěžování na pracovišti.



Návrh zákona by rovněž chránil pracovníky před obtěžováním a zneužíváním ze strany třetích stran, jako jsou zákazníci, klienti, pacienti nebo zástupci veřejnosti. Podle TUC se jedná o dvě velké mezery v současné ochraně žen na pracovišti.



K většině incidentů sexuálního obtěžování, šikany nebo verbálního zneužívání dochází v pracovních prostorách (71 %), ale také po telefonu nebo prostřednictvím textových zpráv (12 %) nebo online, e-mailem, na sociálních sítích nebo na virtuální schůzce (8 %).



Méně než třetina žen, které uvedly, že zažily sexuální obtěžování v práci, však o tom, co se děje, řekla svému zaměstnavateli, a pouze dvě z pěti (44 %) šikanovaných a polovina (50 %) slovně urážených to nahlásila.



Z těch, které to neoznámily, měly některé pocit, že by jim nikdo nevěřil nebo je nebral vážně (39 %), zatímco jiné se domnívaly, že by oznámení mělo negativní dopad na jejich vztahy v práci (37 %) nebo na jejich kariérní vyhlídky (25 %).



