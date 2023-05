"Polsko vytvoří nejsilnější pozemní armádu v Evropě"

12. 5. 2023

V rozhovoru pro polský rozhlas byl ve středu místopředseda vlády a ministr národní obrany Mariusz Błaszczak dotázán na dopady své návštěvy Spojených států, kde jednal s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem a kanadskou ministryní obrany Anitou Anandovou. Podle místopředsedy vlády se diskutovalo o polsko-americké spolupráci, a to i ve smyslu budování vztahů mezi vojáky. Jak zdůraznil, američtí vojáci jsou již trvale umístěni v Polsku. Šéf polského ministerstva národní obrany uvedl, že cílem je vytvořit velmi silné vojenské jednotky, které budou vybaveny mimo jiné tanky Abrams a bitevními vrtulníky Apache. - V květnu budeme mít také první HIMARS, řekl místopředseda vlády.

Ministr národní obrany: Primárním cílem je odstrašit Rusko

"Do dvou let vytvoříme nejsilnější pozemní armádu v Evropě. Bude to polská armáda, která tímto způsobem odradí agresora. Naším cílem je vytvořit tak silnou polskou armádu, aby se Rusko nerozhodlo zaútočit na naši zemi," řekl Mariusz Błaszczak v programu "Signály dne" na rozhlasové stanici Jedynka.

"Primárním cílem je odstrašit Rusko. (...) Důsledkem je, že mezinárodní postavení Poláků roste. Naši spojenci si toho všímají. Postavení naší země také roste. (...) Jde o to, abychom nebyli obviňováni z viny, kterou nemáme, jako je tomu v případě diskuse vyvolané německým kancléřem, který naznačuje, že Německo bylo osvobozeno od nacistické nadvlády," řekl a dodal, že "německý stát napadl Polsko po dohodě s Ruskem v roce 1939", což nazval čtvrtým dělením Polska. - Díky tomu, že máme stále silnější armádu, pozice a postavení Poláků na mezinárodní scéně sílí. Můžeme účinně usilovat o historickou pravdu, aby s námi nebylo zacházeno způsobem, který uráží slušnost," dodal.

