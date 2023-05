BBC zcenzurovala veřejné vyjádření irské herečky při udělování televizních cen

16. 5. 2023

čas čtení 1 minuta





Irská herečka Siobhan McSweeney, známá z televizního seriálu Derry Girls (Holky z Derry) byla tento týden oceněna cenou za tuto svou televizní práci v britské verzi Českého lva, tedy cen britské filmové a televizní akademie BAFTA.





Ve svém vystoupení po udělení ceny ostře zkritizovala britské a irské politiky. BBC to ze svého vysílání ceremonie ystřihla.

BBC je dnes často kritizována za to, že se podbízí vládnoucí britské ultrapravici. Ta totiž do managementu společnosti BBC najmenovala své lidi.



The BBC censored Siobhan McSweeney’s acceptance speech - that’s what happened!



Here’s what BBC viewers did and didn’t see and hear ⏬ pic.twitter.com/lhEwLpCUyW