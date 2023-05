Ruská agrese na Ukrajině: Byl poškozen systém Patriot?

17. 5. 2023

čas čtení 10 minut



- Protiraketový obranný systém Patriot americké výroby, který používá Ukrajina, pravděpodobně utrpěl určité škody v důsledku ruského úderu, uvedli v úterý dva američtí představitelé pro agenturu Reuters a dodali, že se nezdá, že by byl zničen.



Systém Patriot je jedním z řady sofistikovaných jednotek protivzdušné obrany, které Západ dodal, aby pomohl Ukrajině odrazit ruskou kampaň náletů, jejichž cílem je kritická infrastruktura, energetická zařízení a další objekty.



Jeden z amerických představitelů, který s agenturou Reuters hovořil pod podmínkou anonymity a odvolával se na původní informace, uvedl, že Washington a Kyjev již jednají o nejlepším způsobu opravy systému a v tuto chvíli se nezdá, že by systém musel být z Ukrajiny stažen.



Úředník dodal, že Spojené státy budou mít lepší představu v nadcházejících dnech a informace se mohou časem změnit. Guardian nemohl nezávisle ověřit pravdivost těchto komentářů.



Systém Patriot je považován za jeden z nejmodernějších amerických systémů protivzdušné obrany, a to i proti letadlům, řízeným střelám a balistickým raketám. Obvykle zahrnuje odpalovací zařízení spolu s radarem a dalšími podpůrnými vozidly.



- Tento týden se hodně mluvilo o ruských "hypersonických" raketách Kinžal a o tom, zda je systém Patriot dodávaný USA schopen je sestřelit. Agentura Reuters dnes přinesla toto malé vysvětlení:



Systém Patriot byl navržen předtím, než se na bojiště dostaly hypersonické zbraně, a výrobce Raytheon veřejně neřekl, že je účinný proti raketě letící hypersonickou rychlostí (cokoli nad pětinásobek rychlosti zvuku). USA sice uvedly, že systém Patriot minulý týden sestřelil raketu Kinžal, ale nebylo jasné, zda se tato raketa v té době pohybovala hypersonickou rychlostí.



Ruská střela Kinžal může dosáhnout rychlosti až 12 350 km/h, "ruské označení střely Kinžal jako 'hypersonické' je však poněkud zavádějící, protože téměř všechny balistické střely v určitém okamžiku letu dosahují hypersonické rychlosti (tj. nad 5 Machů)," uvedlo Centrum pro strategická a mezinárodní studia ve zprávě z března 2022.

, uvedli v úterý dva američtí představitelé pro agenturu Reuters a dodali, že se nezdá, že by byl zničen.Systém Patriot je jedním z řady sofistikovaných jednotek protivzdušné obrany, které Západ dodal, aby pomohl Ukrajině odrazit ruskou kampaň náletů, jejichž cílem je kritická infrastruktura, energetická zařízení a další objekty.Jeden z amerických představitelů, který s agenturou Reuters hovořil pod podmínkou anonymity a odvolával se na původní informace, uvedl, že Washington a Kyjev již jednají o nejlepším způsobu opravy systému a v tuto chvíli se nezdá, že by systém musel být z Ukrajiny stažen.Úředník dodal, že Spojené státy budou mít lepší představu v nadcházejících dnech a informace se mohou časem změnit. Guardian nemohl nezávisle ověřit pravdivost těchto komentářů.Systém Patriot je považován za jeden z nejmodernějších amerických systémů protivzdušné obrany, a to i proti letadlům, řízeným střelám a balistickým raketám. Obvykle zahrnuje odpalovací zařízení spolu s radarem a dalšími podpůrnými vozidly.Agentura Reuters dnes přinesla toto malé vysvětlení:Systém Patriot byl navržen předtím, než se na bojiště dostaly hypersonické zbraně, a výrobce Raytheon veřejně neřekl, že je účinný proti raketě letící hypersonickou rychlostí (cokoli nad pětinásobek rychlosti zvuku). USA sice uvedly, že systém Patriot minulý týden sestřelil raketu Kinžal, ale nebylo jasné, zda se tato raketa v té době pohybovala hypersonickou rychlostí.Ruská střela Kinžal může dosáhnout rychlosti až 12 350 km/h, "ruské označení střely Kinžal jako 'hypersonické' je však poněkud zavádějící, protože téměř všechny balistické střely v určitém okamžiku letu dosahují hypersonické rychlosti (tj. nad 5 Machů)," uvedlo Centrum pro strategická a mezinárodní studia ve zprávě z března 2022.



- Čína oznámila několika zahraničním misím v Pekingu, aby na svých budovách nevyvěšovaly "zpolitizovanou propagandu", uvedli diplomaté pro agenturu Reuters a dodali, že žádost zřejmě mířila na ukrajinské vlajky, které vyvěšují od ruské invaze.





Několik zahraničních misí v Číně vyvěsilo ukrajinskou vlajku nebo zobrazilo její obraz na plakátech a světlech po invazi v únoru 2022, která vyvolala mezinárodní odsouzení Ruska, blízkého spojence Číny.



"Spolu s dalšími jsme dostali dopis, který vyzývá velvyslanectví a zastupitelské úřady, aby nepoužívaly vnější stěny svých budov k 'politizované propagandě'," řekl agentuře Reuters pod podmínkou anonymity jeden z diplomatů, jehož ambasáda vyvěšuje obrázek ukrajinské vlajky.



Diplomat uvedl, že mise nemá v úmyslu se tomuto oznámení podřídit.



- Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzja v dopise představitelům OSN ze 16. března uvedl, že Moskva zváží prodloužení dohody o vývozu obilí z Ukrajiny do Černého moře po 18. květnu pouze v případě, že budou vyřešeny následující "systémové problémy":



- navrácení Ruské zemědělské banky (Rosselkhozbank) do platebního systému SWIFT.



- Obnovení dodávek zemědělských strojů a náhradních dílů do Ruska.



- Zrušení omezení pojištění a přístupu do přístavů pro ruské lodě a náklad.





- Obnovení provozu čpavkového potrubí z ruského Togliatti do ukrajinské Oděsy.



- Odblokování účtů a finančních aktivit ruských hnojivářských společností.



Agentura Reuters přináší užitečné vysvětlení toho, co spadá pod dohodu o dodávkách obilí z černomořské oblasti, která je ohrožena poté, co Rusko prohlásilo, že od dohody odstoupí, pokud nebudou splněny jeho požadavky.



V rámci dohody:



Rusko, Ukrajina, Turecko a OSN zřídily v Istanbulu Společné koordinační centrum (JCC), v němž pracují úředníci z každé strany.



Ukrajina může bezpečně vyvážet obilí a související potraviny a hnojiva včetně čpavku z přístavů Oděsa, Černomorsk a Južnyj.



Veškeré činnosti v ukrajinských teritoriálních vodách spadají pod pravomoc a odpovědnost Ukrajiny.



Strany se dohodly, že nebudou podnikat žádné útoky proti obchodním plavidlům a dalším civilním plavidlům a přístavním zařízením, jichž se dohoda týká.



Aby se zabránilo provokacím a incidentům, je pohyb plavidel proplouvajících námořním humanitárním koridorem monitorován na dálku. Do vzdálenosti 10 námořních mil od koridoru se bez povolení JCC nesmí přiblížit žádné vojenské lodě, letadla ani bezpilotní letouny.



Všechna obchodní plavidla podléhají inspekci při příjezdu a odjezdu z Ukrajiny, kterou provádí tým JCC v tureckých přístavech.



Bylo dohodnuto, že dohoda zůstane v platnosti po dobu 120 dnů a bude automaticky prodloužena na stejné období, pokud jedna ze stran neoznámí druhé straně záměr iniciativu ukončit nebo ji změnit.



Dohoda byla prodloužena v listopadu o 120 dní a poté v březnu nejméně o 60 dní.



- Zelenskij vítá "dobrý začátek" koalice stíhaček F-16, kterou oznámily Spojené království a Nizozemsko



Zelenskij uvítal příslib Velké Británie a Nizozemska vytvořit "mezinárodní koalici", která by poskytla Ukrajině podporu stíhačkami F-16, a podporu této koalice ze strany Francie jako "dobrý začátek".



Britský premiér Rishi Sunak a nizozemský premiér Mark Rutte v úterý přislíbili vytvoření "mezinárodní koalice", která by poskytla Ukrajině podporu stíhačkami.



Západní země se dosud bránily poskytnutí moderních stíhaček, které by Ukrajině pomohly převzít velení nad oblohou proti Rusku, píše agentura AFP.



Sunak nicméně v pondělí uvedl, že Velká Británie se chystá otevřít leteckou školu pro výcvik svých pilotů. Francouzský prezident Emmanuel Macron zároveň nabídl výcvik ukrajinských stíhacích pilotů, ale vyloučil, že by do Kyjeva vyslal válečná letadla.



- Poslední loď má dnes opustit přístav na Ukrajině v rámci dohody umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí z Černého moře, uvedl mluvčí OSN.



Podle agentury Reuters začíná plavba lodi den před tím, než by Rusko mohlo od dohody odstoupit kvůli překážkám ve vývozu obilí a hnojiv.



OSN a Turecko zprostředkovaly dohodu o Černém moři na počátečních 120 dní v červenci loňského roku, aby pomohly řešit celosvětovou potravinovou krizi, kterou ještě zhoršila invaze Moskvy na Ukrajinu, jednoho z předních světových vývozců obilí.



V listopadu Moskva souhlasila s prodloužením černomořské dohody o dalších 120 dní, ale poté v březnu souhlasila s prodloužením o 60 dní - do 18. května - pokud nebude splněn seznam požadavků týkajících se jejího vlastního zemědělského vývozu.



Aby v červenci přesvědčila Rusko, aby povolilo černomořský vývoz obilí, souhlasila OSN zároveň s tím, že Moskvě po dobu tří let pomůže s vlastními zemědělskými dodávkami.





- Ukrajina uvedla, že neutralizovala nejsilnější hypersonickou zbraň Kremlu, když během rozsáhlého a "mimořádně intenzivního" nočního útoku sestřelila šest ze šesti raket Kinžal vypálených na Kyjev. Je to poprvé, co Ukrajina tvrdí, že zasáhla celou salvu Kinžalů, a pokud se to potvrdí, bude to důkazem účinnosti nově rozmístěné kyjevské protivzdušné obrany dodávané ze Západu.



Útok na Kyjev byl jedním z největších od invaze v roce 2022 a následoval po třídenní cestě Volodymyra Zelenského do Evropy. Během jednání v Londýně, Berlíně, Paříži a Římě si ukrajinský prezident zajistil příslib další vojenské pomoci, včetně útočných dronů dlouhého doletu ze Spojeného království.



- Evropští představitelé, kteří se na dva dny sešli na Islandu, se zavázali pohnat Rusko k odpovědnosti a představili mechanismus pro sledování ztrát a škod způsobených moskevskými silami.



- Shromáždění v proruském moldavském regionu podpořilo zvolení místního vůdce, který chce zlepšit vztahy s Moskvou, a připravilo tak střet s proevropskou národní vládou.



- Ukrajinské síly v posledních dnech získaly zpět od ruských sil asi 20 km2 území v okolí východního města Bachmut, uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar. V aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedla, že ruské síly "poněkud" postoupily v samotném městě Bachmut a že pokračují těžké boje.



- V rámci největšího vyšetřování úplatkářství v dějinách Ukrajiny byl zatčen předseda ukrajinského Nejvyššího soudu Vsevolod Kňazijev. Policie zadržela Kňazijeva v rámci vyšetřování úplatkářství ve výši 2,7 milionu dolarů. Kyjev provádí opatření proti korupci, která jsou nutná pro užší integraci s EU.





- Šest afrických lídrů plánuje odcestovat do Ruska a na Ukrajinu "co nejdříve to bude možné", aby pomohli najít řešení války, uvedl jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskij se "dohodli na přijetí mise a hlav afrických států, a to jak v Moskvě, tak v Kyjevě", uvedl Ramaphosa.



- Návrh zákona o zákazu dovozu ruského uranu do USA získal v úterý na síle, když prošel výborem Sněmovny reprezentantů USA. Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, zakázaly USA dovoz jeho ropy a společně s dalšími západními zeměmi zavedly cenový strop na vývoz jeho ropy a ropných produktů po moři, nikoli však uranu.



- Podle charitativní organizace zřízené na podporu rodin a osob spojených s továrnou Azovstal, která byla zajata a stala se válečnými zajatci, je asi 2 000 lidí, kteří pomáhali bránit továrnu, stále v rukou Rusů.



- Podle gubernátorů regionů bylo v Charkově a Doněcku za posledních 24 hodin zabito šest lidí. V úterý tato čísla potvrdili Oleh Syniehubov a Pavlo Kyrylenko.



Zdroj v angličtině

. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskij se "dohodli na přijetí mise a hlav afrických států, a to jak v Moskvě, tak v Kyjevě", uvedl Ramaphosa.Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, zakázaly USA dovoz jeho ropy a společně s dalšími západními zeměmi zavedly cenový strop na vývoz jeho ropy a ropných produktů po moři, nikoli však uranu.V úterý tato čísla potvrdili Oleh Syniehubov a Pavlo Kyrylenko.Zdroj v angličtině ZDE

0