Levicová politika dostala v Řecku drtivou ránu. Jak se z toho můžeme poučit?

23. 5. 2023

Opoziční strana Syriza si vedla ve volbách hůře, než si většina lidí myslela, a to navzdory řadě premiérských skandálů a rozšířené chudobě



Výsledky řeckých voleb byly velkým překvapením pro vítěze, poražené i průzkumníky. V zemi, kde se obrovské množství lidí denně potýká s problémy a kde je podle odhadů téměř třetina obyvatel ohrožena chudobou, se pravicové straně Nová demokracie premiéra Kyriakose Mitsotakise podařilo získat 40 % hlasů, což je pozoruhodné vítězství, které žádná agentura pro průzkum veřejného mínění nepředpokládala, napsala Marina Prentoulis.

Bývalý premiér Alexis Tsipras ze středolevé strany Syriza, známé především díky bouřlivé konfrontaci s ekonomickými centry moci EU v roce 2015, skončil na druhém místě, ale získal pouze 20 % hlasů, což je mnohem méně, než předpovídaly průzkumy veřejného mínění, a méně, než většina Řeků - přátel i nepřátel Syrizy - považovala za možné. Nedostatek absolutní většiny pro Novou demokracii činí nejpravděpodobnějším scénářem druhé volby v červnu nebo na začátku července - toto kolo je navrženo tak, aby vítěz získal bonusová křesla a zvýšil své šance na získání většiny.



Vítězství Nové demokracie nebylo nečekané, ale do očí bijící podíl hlasů, který strana získala, je jiná věc. Konzervativní vláda často poukazuje na své výsledky v oblasti růstu a investic, podpořené prognózami Evropské komise, ale výnosy z nich nejsou pociťovány rovnoměrně: stále více obyvatel Řecka se potýká s nízkými mzdami, nízkými důchody, vysokými nájmy a bolestivou krizí životních nákladů. Rozdíl mezi tím, co je na papíře, a bezútěšnou realitou v terénu je zarážející. Proč jsou tedy konzervativci stále v čele a mají na dosah naprostou většinu? Zdá se, že sliby stability, růstu a neprostupných hranic se vyplatily.



Je tu však také otázka žalostného stavu opozice. Pro Syrizu byl vrchol volebního triumfu v roce 2015 na vrcholu finanční krize eurozóny rychle zmírněn vnucením půjček od věřitelů Řecka, kteří požadovali obrovské oběti ze strany řeckého lidu, aby zvládli spirálovitě rostoucí zadlužení země. Návrat Nové demokracie k moci v roce 2019 jasně ukázal míru rozčarování a beznaděje, kterou základna Syrizy pocítila poté, co v referendu hlasovala proti záchrannému programu - a pak sledovala, jak jejich vláda záchranný program přijala.



Od té doby bylo strategií vedení strany vrátit se do středu, aby přilákala umírněnější voliče - a to se spektakulárně nepovedlo. Navíc absence jakéhokoli náznaku lítosti nebo sebereflexe za roky, kdy byla Syriza ve vládě, její voličskou základnu ještě více odcizila.



Ať už bude mít příští vláda jakoukoli podobu, strukturální problémy, kterým Řecko čelí, zůstávají hluboké. Korupce je velmi rozšířená. Řada skandálů - například skandál s odposlechy telefonních hovorů, který byl nazván řeckým skandálem Watergate - poskvrnila Mitsotakisovo premiérství a hlasitě vypovídá o selhání institucí v zemi. Nová demokracie - a sociálnědemokratická strana Pasok, s níž se v letech 1974-2015 střídala ve vládě - se odpovědnosti za tento dlouhodobý úpadek nevyhne.



Vezměme si například rozhořčení nad únorovou železniční tragédií v Tempe, kdy při srážce dvou vlaků zemřelo 57 lidí. Neštěstí vedlo k protestům a opoziční strany na něj během voleb upozorňovaly jako na projev nefunkčnosti státní správy: mnozí se domnívají, že se mu dalo předejít, kdyby železniční síť nebyla tak zanedbaná.



Na mezinárodní frontě si Řecko nevede o mnoho lépe. Minulý týden se objevily záběry, které podle všeho ukazují, jak je 12 žadatelů o azyl, kteří připluli na Lesbos, bylo násilně převezeno na plavidlo řecké pobřežní stráže a poté opuštěno v nafukovacím člunu uprostřed moře. Pravicová vláda odmítla obvinění, že by se podílela na odsunu žadatelů o azyl, ale videozáznamy a svědectví nenechávají pochybnosti o tom, že Řecko porušuje evropská pravidla a mezinárodní právo. Nicméně právě toto drakonické zacházení s migranty částečně pomohlo Nové demokracii posílit volební podporu.



Dalším příběhem noci je pomalé zotavování strany Pasok. Někdejší síla změny v období po juntě získala úctyhodných 11 %, čímž potvrdila vzestupnou trajektorii po svém téměř fatálním minimu necelých 5 % v roce 2015. Jedním z faktorů, které za tím stojí, je skutečnost, že její lídr Nikos Androulakis je europoslancem a jako takový není přímo zapojen do řeckých parlamentních šarvátek. Ve skutečnosti je Androulakis dokonce obětí samotného řeckého státu - loni vyšlo najevo, že jeho telefon byl odposloucháván řeckými zpravodajskými službami. (Mitsotakis popřel, že by o tom věděl, a prohlásil, že je to špatně).



Možná, že tyto výsledky budou pro řecké progresivní strany varovným signálem. Měly by si uvědomit, že je důležité, aby vzájemně spolupracovaly

