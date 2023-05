Severní Korea v praxi: Britská vláda nyní blokuje experty, kteří se vůči ní vyjádřili kriticky

24. 5. 2023

Expert byl vykázán z britské vládní akce za tweety, které kritizovaly konzervativce



Dan Kaszeta je jedním z nejméně osmi řečníků, kteří byli zakázáni v rámci neprůhledného systému prověřování potenciálních spolupracovníků s britskou vládou



Britská vláda zrušila pozvání pro odborníka na chemické zbraně, který měl pronést hlavní projev na odborné konferenci pořádané Spojeným královstvím poté, co státní úředníci objevili jeho příspěvky na sociálních sítích, v nichž kritizoval konzervativní ministry a vládní migrační politiku.





Dan Kaszeta je jedním z nejméně osmi řečníků, kterým bylo zakázáno účastnit se vládních akcí na základě neprůhledného systému prověřování, který v roce 2022 zavedl Jacob Rees-Mogg a který zakázaný expert označil za útok na svobodu slova.







Kaszeta uvedl: "Nejsem revoluční komunista. Jsem liberální demokrat." Uvedl, že nemá žádné podrobné vysvětlení, které příspěvky vedly k tomu, že byl vyloučen z vystoupení na odborné akci, která začala v úterý.



V lednu požádali vládní úředníci Kaszetu, který má více než 25 let zkušeností v oboru, aby vystoupil na konferenci o demilitarizaci chemických zbraní v Londýně. Úředníci mu podle jeho slov nabídli, že mu odpustí registrační poplatek, aby mohl vystoupit.



Začátkem dubna však tuto nabídku vláda zrušila, když Kaszetovi úředník napsal, že nová vládní pravidla vyžadují, aby "účty potenciálních řečníků na sociálních sítích byly prověřeny", než budou moci vystoupit na oficiálních akcích.



"Kontrola vašich sociálních médií odhalila materiály, které kritizovaly vládní úředníky a politiku," pokračoval e-mail, aniž by uvedl, které příspěvky byly považovány za nepřijatelné, nebo nabídl Kašetovi právo na odvolání.



Kaszeta je častým uživatelem Twitteru. Několik dní před obdržením e-mailu se zákazem v dubnu sdílel vlákno tweetů, v nichž přirovnával konzervativní poslankyni Nadine Dorriesovou k sérii autonehod a napsal "Krvaví toryové" k titulku zprávy, v níž stálo: "Afghánský pilot, který sloužil u britských sil a uprchl do Spojeného království na malém člunu, čelí deportaci do Rwandy".



Kaszeta pochází ze Spojených států a dříve pracoval ve vládě Billa Clintona a George W. Bushe jako expert na chemické zbraně, poté v americké tajné službě a před 15 lety přesídlil do Velké Británie, kde působil jako odborný konzultant.



Čtyřiapadesátiletý Kaszeta radí vládám po celém světě v oblasti chemických zbraní, včetně úředníků a policie ve Spojeném království. Po zákazu na otázku, zda jsou jeho odborné znalosti v Británii nadále potřebné, odpověděl: "Mám snad zakázáno dělat i jiné věci?"



Úředníci úřadu vlády mají v rámci politiky prověřování právo zpětně procházet pět let staré příspěvky na sociálních sítích, ačkoli její podrobnosti nebyly nikdy veřejně zveřejněny.



Tato praxe byla zavedena poté, co bylo koloniálnímu historikovi profesoru Priyamvadovi Gopalovi zakázáno hovořit s úředníky ministerstva vnitra. Ve svém tweetu, na který upozornil pravicový web Guido Fawkes, obvinila tehdejší ministryni vnitra Priti Patelovou, že do vlády vnesla "zuřivě protičernošské postoje".





Colin Talbot, emeritní profesor Manchesterské univerzity a odborník na státní službu, uvedl, že ví o osmi akademicích, kteří byli na základě této politiky vykázáni. Patří mezi ně i odbornice na umělou inteligenci Kate Devlinová, které bylo zakázáno přednášet v síti státní služby týkající se žen ve vědě.



Kaszeta uvedl, že přednáška, kterou měl v úmyslu přednést, neměla být stranicky politická a měla se týkat témat jako "co když se Egypt přizná, že má historický program chemických zbraní? Co se stane, pokud Severní Korea vybuchne? Co se stane, když se v Rusku objeví spousta vysoce toxických látek?"





Podle Kaszety je legitimní, aby lidé tweetovali politické názory, a zákaz označil za "otázku svobody" a chybu kategorie.









Kromě toho, že je Kaszeta odborným konzultantem, je také autorem vojenské historie, členem britské politické strany Liberálních demokratů a zasedá ve farní církevní radě, která pomáhá spravovat kostel St Martin-in-the-Fields na Trafalgarském náměstí v Londýně.