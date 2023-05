Ruský vývoz zbraní bankrotuje

24. 5. 2023

Indie je sice nejlidnatější zemí světa a největší demokracií, ale její armáda už desítky let nepřiměřeně závisí na ruských zbraních. Toho může Nové Dillí nyní litovat, píše Michael Rubin.

V roce 2018 Indie zaplatila Rusku 5,4 miliardy dolarů za systém protivzdušné obrany S-400 Triumf. Indie je také závislá na Rusku, pokud jde o náhradní díly pro své stíhačky Suchoj Su-30MKI a MiG-29. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 Rusko zastavilo dodávky a nechalo Indii na holičkách, zatímco Čína ohrožuje území Indie a Pákistán její bezpečnost.

Indie není sama. Zatímco Arménie, stejně jako Indie, se v posledních letech obrátila na západ, její armáda se nadále spoléhá na sovětské a ruské zbraně. Armen Grigorjan, arménský poradce pro národní bezpečnost, si nedávno stěžoval, že Rusko neplní řadu zbrojních kontraktů, za které Arménie již zaplatila. Hlupáci nebo prosťáčci mohou na takové stížnosti reagovat opakováním mantry: "Arménie je satelit Ruska," ale realita je složitější.

Během studené války se Spojené státy postavily na stranu Pákistánu. Časy se mění. Dnes je Pákistán vazalem Číny. Uniklý dokument ukazuje, že Hina Rabbání Char, ministryně zahraničních věcí, tvrdí, že Pákistán by se "již neměl pokoušet udržovat střední cestu mezi Čínou a Spojenými státy". Místo toho podle ní budoucnost země patří Pekingu.

Demokratická revoluce v Arménii a následné volby, v nichž se stará garda navzdory šoku z arménské prohry ve druhé válce o Náhorní Karabach nedokázala vrátit, rovněž odrážejí novou geopolitickou realitu. Jak Arménie upevňovala demokracii, Ázerbájdžán upevňoval svou autokracii, a když se Arménie přeorientovala z Ruska na Západ, Ázerbájdžán se místo toho obrátil na Moskvu.

Dnes je Ázerbájdžán epicentrem ruského praní špinavých peněz. Arménie může být bývalým členem ruského obranného bloku, ale účastní se mírových misí NATO, cvičení s americkou armádou a spolupracuje s Kansaskou národní gardou.

Vzhledem k tomu, že se geopolitické větry mění, je nezbytné, aby je Pentagon a Kongres dohnaly. Zatímco prezident Joe Biden a poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan bizarně naléhají na USA, aby poskytly Pákistánu pokročilou avioniku, mnohem lepší investicí by byl prodej pokročilých stíhaček, proudových motorů a systémů protivzdušné obrany do Indie.

Indie má slušné výsledky v používání svého rozmanitého arzenálu tak, aby zabránila úniku technologií. Nabídnout Indii letadla a systémy protivzdušné obrany, které by zaplnily mezeru vytvořenou ruským nedodáním, by mohlo nejen získat přátele před státní návštěvou premiéra Naréndry Módího příští měsíc, ale mohlo by to také vybudovat základ pro desetiletí trvající vztah vzhledem k požadavkům na výcvik a údržbu po celou dobu životnosti systémů.

Upevňování změn v Arménii je stejně žádoucí. Arménie zoufale potřebuje prostředky k vlastní obraně, zatímco Ázerbájdžán a Turecko provokují konflikt, aby odvedly pozornost od svého vlastního špatného finančního řízení. To, že Ázerbájdžán zaútočil na Arménii během mírových rozhovorů zprostředkovaných ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, ukazuje jeho neupřímnost a fakt, že mír přichází skrze sílu. Francouzský prezident Emmanuel Macron si to uvědomuje a nabídl Arménii zbraně. USA by měly udělat totéž, aby upevnily geopolitický skok Arménie z Ruska na Západ.

Stratégové se snaží budovat spojenectví a přeměňovat protivníky ve spojence. Díry v aliancích přicházejí organicky, když nepřátelé chybují. Zatímco Biden klopýtl, protivníci spěchali, aby využili výhodu. Čínské objetí Saúdské Arábie je toho názorným příkladem. V době, kdy Rusko klopýtá, je nezbytné mít jasno v příležitostech jak v jižní Asii, tak na Kavkaze.

V Indii a Arménii má Washington schopnost prosazovat americké zájmy a koncert demokracií pro příští generaci. Jedinou otázkou je, zda Bidenova administrativa zůstane spát.

Zdroj v angličtině: ZDE

