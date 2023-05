Antimonopolní úřad zjistil, proč jsou u nás drahé potraviny

24. 5. 2023 / Boris Cvek

Ministr zemědělství Nekula v poslední době stále útočil na obchodní řetězce, že právě ony jsou odpovědné za vysokou cenu potravin v České republice. Ministerstvo pak poslalo mnoho různých podnětů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se pustil i sám od sebe do systematického šetření. Výsledek byl právě oznámen. Šéf úřadu mluvil v úterý v polední publicistice Radiožurnálu a jeho zpráva byla naprosto jasná: trh funguje správně, vysoké ceny potravin u nás nevznikají na žádném stupni tzv. vertikály snahou nepřiměřeně se obohatit. Nejvíce marže vzrostly u prvovýrobců, ale to jen kvůli tomu, že jsou u nás prostě vysoké vstupní náklady, zejména energie.

Útočná vystoupení pana ministra se tedy nepotvrdila, což se mi zdá jako velký problém pro jeho důvěryhodnost. Měl by buď ukázat, že antimonopolní úřad je mimo, nebo se řetězcům omluvit. Ale otázka zůstává: proč jsou tedy potraviny u nás dražší než v Polsku, dokonce ten rozdíl je tak veliký, že poradce premiéra veřejně radil lidem, ať jezdí nakupovat do Polska? Proč jsou vyšší dokonce než v Německu nebo leckdy než v Rakousku?

Na odpovědi se shodli v tomtéž pořadu na Radiožurnálu dva prezidenti: prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a prezidentka Potravinářské komory. Konkrétně v Německu je výrazně levnější elektřina, takže německé potraviny jsou levnější. Klíč k cenám potravin v Česku je v energiích. Díky dovozu potravin ze zahraničí tak mohou zlevňovat i potraviny u nás. To je určitě překvapivý a těžko stravitelný závěr pro českou vládu, ale v pořadu zazněl jasně.

Samozřejmě důležité je si stále opakovat, že Česko je přece stát, který má jaderné elektrárny na rozdíl od toho hloupého Německa, takže máme přece elektřiny dost a jsme nezávislí a umíme to. Jak krásně to funguje, to vidíme na cenách potravin, o nákladech na elektřinu třeba v průmyslu nebo dopravě nemluvě.

