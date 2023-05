Studie: Globální ohřívání může z klimaticky příznivých regionů vyhnat dvě miliardy lidí

25. 5. 2023

čas čtení 4 minuty

Podle nové studie globální oteplování vyžene miliardy lidí z oblastí, v nichž lidstvo po tisíciletí prosperovalo. Tito lidé budou vystaveni nebývalým teplotám a extrémnímu počasí. Při současných akčních plánech je svět na cestě k oteplení o 2,7 °C, což by znamenalo, že do roku 2030 budou dvě miliardy lidí zažívat průměrné roční teploty vyšší než 29 °C, což je úroveň, ve které v minulosti žilo jen velmi málo komunit, informuje Guardian.

Podle vědců by se až jedna miliarda lidí mohla rozhodnout pro migraci do chladnějších míst, třebaže by klimaticky příznivější regiony zažívaly stále častější vlny veder a sucha.

Naléhavá opatření ke snížení emisí uhlíku a udržení růstu globální teploty na 1,5 °C by však snížila počet lidí vytlačených mimo klimaticky obyvatelné oblasti o 80%, tedy na 400 milionů.

Tato analýza je první svého druhu a na rozdíl od předchozích ekonomických hodnocení škod způsobených klimatickou krizí, jež primárně zohledňovala bohaté, měří všem občanům týmž metrem.

V zemích s velkým počtem obyvatel a teplým klimatem bude většina lidí vytlačena mimo klimatické příznivé oblasti, přičemž nejhorší změny čekají Indii a Nigérii. Indie již nyní trpí extrémními vlnami veder. Nedávná studie zjistila, že více než třetina úmrtí v důsledku horka v létě v letech 1991-2018 nastala v přímém důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem.

Profesor Tim Lenton z Exeterské univerzity ve Velké Británii, který nový výzkum řídil, říká: "Náklady na boj s globálním oteplováním se často vyjadřují ve finanční rovině, nicméně naše studie poukazuje na ohromné lidské náklady, které jsou spojené s neřešením klimatické nouze.

"Ekonomické odhady téměř vždy zohledňují bohaté více než chudé, protože mají více majetku, o který mohou přijít; navíc inklinují k zohlednění situace lidí, kteří žijí nyní, před těmi, kteří budou žít v budoucnosti. V této studii považujeme všechny lidi za sobě rovné," dodává Lenton.

Profesor Chi Xu z čínské univerzity v Nanjingu, který je rovněž členem výzkumného týmu, konstatuje: "Takto vysoké teploty jsou spojeny s problémy, jako je zvýšená úmrtnost, snížená produktivita práce, snížená kognitivní výkonnost, zhoršené učení, nepříznivé těhotenství, nižší úroda, zvýšený počet konfliktů a šíření infekčních chorob."

Profesor Marten Scheffer z Wageningenské univerzity a hlavní autor studie tvrdí, že ti, kteří jsou vytlačeni mimo klimaticky příznivé regiony, by mohli uvažovat o migraci do chladnějších míst: "Nejde jen o migraci desítek milionů lidí, ale může jít o miliardu či více osob."

Myšlenka klimatických obyvatelných oblastí pro volně žijící zvířata a rostliny je dobře známá, ale nová studie, publikovaná v časopise Nature Sustainability, identifikovala klimatické podmínky, ve kterých se daří lidským společnostem.

Zjistila, že většina lidí žila v místech, kde se průměrné roční teploty pohybovaly kolem 13 nebo 25 stupňů Celsia. Podmínky mimo tyto oblasti jsou příliš horké, příliš chladné nebo příliš suché a jsou spojeny s vyšší úmrtností, nižší produkcí potravin a nižším hospodářským růstem.

Pokud bude globální teplota i nadále stoupat k 2,7 °C, bude oteplování v kombinaci s rostoucí světovou populací znamenat, že do roku 2030 budou dvě miliardy lidí žít mimo klimaticky příznivé oblasti a do roku 2090 by šlo dokonce o 3,7 miliardy osob.

V nejhorším případě, kdy by klima bylo citlivější na růst skleníkových plynů, než se očekávalo, by globální teplota vzrostla o 3,6 stupňů Celsia a mimo klimaticky příznivé oblasti by zůstala téměř polovina světové populace.

Rychlé a hluboké snížení emisí, které by udrželo oteplení na 1,5 °C, by podle vědců výrazně snížilo počet lidí, kteří nežijí v klimaticky příznivých oblastech. Například 90 milionů lidí v Indii by žilo při průměrné teplotě vyšší než 29 stupňů Celsia, zatímco při zvýšení globální teploty na 2,7 stupňů Celsia by to bylo 600 milionů lidí. Mezi další země, jež by byly vysokými teplotami vážně postiženy, patří Indonésie, Filipíny a Pákistán.

Lenton prohlásil, že studie zdůrazňuje "obrovskou nerovnost" klimatické nouze, přičemž lidé zodpovědní za nízké emise budou extrémním vedrům vystaveni nejvíce.

