Británie: Konzervativní strana jako hořící kontejner: Vyšlo najevo, že Johnson během covidového lockdownu uspořádal ještě mnoho dalších mejdanů

25. 5. 2023

Hašteření v britské vládnoucí Konzervativní straně je už tak silné, že připomíná požár v kontejneru na odpadky, a pokud to nepřestane, svářející se konzervativní aktivisté stranu zničí, napsala na WhatsAppu Konzervativní strany ve středu dopoledne jedna členka - diskuse se dostala do rukou televize Sky News:



Bývalý konzervativní britský premiér Boris Johnson byl znovu nahlášen policii kvůli dalšímu dosud neznámému porušování předpisů v době covidové pandemie



Johnsonovi spojenci tvrdí, že jde o politicky motivovaný "hon na čarodějnice", vládní zdroje uvádějí, že policii bylo nahlášeno dalších přibližně 12 potenciálně nezákonných Johnsonových akcí



Přibližně tucet dosud nezveřejněných mejdanů Borise Johnsona během covidového lockdownu, uspořádaných v premiérové letním sídle v Chequers i v Downing Street, nahlásili státní úředníci policii.



Další podrobnosti o nových obviněních z kauzy Partygate se objevily ve chvíli, kdy spojenci Borise Johnsona zahájili zuřivý boj a donutili Downing Street popřít, že by se stal obětí politicky motivovaného honu na čarodějnice.



Vládní zdroje uvedly, že základem spisu, který byl minulý týden předán dvěma policejním složkám, bylo přibližně 12 potenciálně nezákonných akcí. Ačkoli se původně předpokládalo, že se všechny konaly v premiérově honosném sídle Chequers v hrabství Buckinghamshire, podle zasvěcených zdrojů se odehrály i v premiérově sídle v londýnské Downing Street.



Patřily k nim prý i akce, které nebyly součástí loňského vyšetřování Metropolitní policie ani vyšetřování ve Whitehallu, které vedla tehdejší vysoká státní úřednice Sue Grayová.



Poté, co Johnsonovi spojenci dali najevo své rozhořčení nad vzniklou situací, úřad britského premiéra zdůraznil, že Rishi Sunak se na rozhodnutí předat pandemické deníky bývalého premiéra nijak nepodílel.



"Dotyčné informace ani materiály jsme neviděli," uvedl ve středu Sunakův oficiální mluvčí a dodal, že ministři "se na tomto procesu nijak nepodíleli a byli o něm informováni až poté, co byla kontaktována policie".



Podle úřadu vlády byla policie v této záležitosti kontaktována 16. května. Policie Thames Valley uvedla, že 18. května obdržela zprávu o "možném porušení" pravidel covidu, zatímco Scotland Yard uvedl, že mu byl svazek předán následující den.



Sunak zjistil, že policie byla informována někdy mezi 19. květnem a zveřejněním skutečností 23. května, uvedl úřad britského premiéra, aniž by uvedl konkrétní datum.



Downing Street odmítla sdělit, zda by Johnson v případě, že by byl obviněn z dalšího porušení covidových lockdownů, byl vyloučen z Konzervativní strany, přičemž Sunakův tiskový mluvčí uvedl, že úřad premiéra nebude na otázky týkající se "hypotetického" scénáře reagovat.



Mnohem kategoričtější však byli v tom, že Sunak se sporných akcí v Chequers nezúčastnil. Na otázku, zda Sunak, tehdejšáí Johnsonův ministr financí, porušil covidový lockdown, tiskový tajemník odpověděl: "Ne, rozhodně ne." Odmítli také domněnky, že by se Johnson stal obětí politicky motivovaného honu na čarodějnice.



Již dříve Johnsonovi spojenci vydali Sunakovi dramatické varování a uvedli, že se ve středu sejdou, aby "zvážili možnosti", jak donutit vládu, aby s "honem na čarodějnice" přestala.



Už tak horečnatí Johnsonovi stoupenci označili rozhodnutí předat policii důkazy o shromážděních v Chequers během covidu za "poslední kapku".



Johnsonovi příznivci obvinili Sunakovy ministry, že podepsali rozhodnutí předat policii deníky bývalého premiéra. To popřel jak náměstek ministra spravedlnosti Alex Chalk, tak úřad vlády.



Chalk naznačil, že úředníci by byli terčem kritiky, ať už by dokumenty předali, nebo se rozhodli je zadržet, a dodal: "Zda to bylo správné rozhodnutí, závisí na tom, co je v těch dokumentech."



Mluvčí Úřadu vlády dodal: "Ministři nehráli žádnou roli při rozhodování o tom, zda mají být informace předány policii."



Johnson předal vládnímu právnímu oddělení - pověřenému Úřadem vlády - řadu dokumentů, když připravovalo jeho obhajobu pro oficiální veřejné vyšetřování jeho porušování pandemických lockdownů.



Když v těch materiálech našli úředníci Úřadu vlády informace o dalších zakázaných mejdanech, cítili se podle kodexu státní služby povinni předat materiály policii.



Podle deníku Daily Mail Johnson pohrozil, že v odvetě podá na Úřad vlády žalobu.



Johnson stále podléhá vyšetřování parlamentního výboru který zkoumá, zda parlamentu ohledně svých covidových mejdanů nelhal, a pokud zjistí, že ano, může mu uložit sankce. Pozastavení Johnsonova poslaneckého mandátu by mohlo vést k doplňovacím volbám.



Labouristé vyzvali Sunakovu vládu, aby přestala používat peníze daňových poplatníků na úhradu Johnsonových právních nákladů.





Labouristická poslankyně Anneliese Doddsová řekla Sky News, že premiér Sunak se zdá být "příliš slabý na to, aby hájil zájem své strany", a že existuje "velmi jasný" morální argument pro to, aby Johnson nedostával další státní dotace na své soudní spory, zatímco vydělává miliony ze svých veřejných projevů v zahraničí. V současnosti je právě v Las Vegas, kde na jakémsi podnikatelském shromáždění bude půl hodiny nesouvisle blábolit a dostane za to jako obvykle od pravičáků obrovský honorář.









