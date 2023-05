Svatý důl a svatý Petr, svatý tedy vůl

26. 5. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Svatý Turów Nejvíc největší Čech ze všech dosavadních, ale bezesporu i všech budoucích Čechů i Čehůňů, přeci praví prostřednictvím uhlobarona Ptáčka, že důl je díra v zemi. Pak ono známé ukrást, prodat neprodat, chodby, zasypat, vypustit a piš, barde, střádej. Ano, s tím vším stěží lze nesouhlasit. Nadčasové zásady volného dolu platí, jak pro doly domácí, tak pro doly cizí. Jenže není díra v zemi jako díra v zemi. Jsou také díry v zemi, které jsou kouzelné, magické a plné záhad. Tam se dějí věci svaté, skoro svaté, téměř svaté. Není třeba býti slušnějšími než slušnými, proto s nadšenou vervou můžeme snadně ladně označit jeden takový důl v zemi, v zemi katolické za důl svatý. Svatý důl Turów.

Svatý Petr

Rychlým tajným podpisem submisivní smlouvy po divokém přelétavém jednání mezi katolicko-fosilní státostranou PiS a rozhazovačnou, ač naoko plně šetřící, klientskou státostranou ODS došlo k zázraku, jenž snese srovnání s lecjakým světovým svatým zjevením. Pro dobro lidí a dobro dolů už teď věřící nebudou muset cestovat na boží zjevení do Fatimy nebo do Lurd, ani nemusí do Mexika pohlédnout na Guadalupe, teď mohou svátost těžebně fosilní zřít v blízkém dolu Turów. Svatý premiér Petr správným úchopem svatého péra plného svatého inkoustu stvrdil svatým podpisem smlouvu pro svou vlast velmi nevýhodnou, ba zcela zákeřně škodlivou. Na doporučení fosilně tradičně rodinného katolického křídla ODS a kolegů ze strany PiS jednoduše prodal české svobodné občany v pohraničí za nejnižší nedemokratickou nabídku. Bez studu, bez uzardění, bez obav z možného trestu a bez jakéhokoliv svědomí. Poškodil české občany pro onen blahodárný pocit naplnění marnivého narcismu osvíceného vůdce.

Už tento první akt zlovůle premiéra Fialy měl občany varovat, že premiér nebude váhat obětovat pro uchování fosilní dominance klient-mafiánské státní komedie cokoli a kohokoli. Ihned v únoru 2022 bylo jasné, že je zde nový Sekáč, který se nijak nezaseká a sežehne neoliberální kosou naděje na dobré příští většině českých občanů.

A také že ANO. Po svatém podpisu se začaly dít prapodivné věci. V polském dole to tiše luplo, neslyšně prasklo a ze zamračených nebes udeřil svatý blesk a hrom do palice. Důl Turów se rozšířil a přiblížil, ale hluk rázem pryč. Smrad pryč. Prach také pryč. Na obzoru ani mrak ani val. Fialova nepropustná stěna nepropouští. Ztracená voda, voda má, stoupá a stoupá až k povrchu. Plná je studna i kapsa a vesele tryská Petrův životodárný pramen.

A věřící?

Těch je. Nikoli v pohraničí bydlících, ale těch mimo, co fandí premiérovi i jeho vládě a věří. Pevně věří datům z polské strany. Datům, kterým se smějí odborníci, která jsou selektována a jsou chráněna obchodním tajemstvím. Poláci ti nemusí věřit, ti vědí.

Kolektiv pravověrných obhájců poctivé smlouvy nic nezviklá. Nic nepřesvědčí, že zázraky nejsou zadarmo. Nic jim není divné. Nevadí jim, že Česko mělo veškeré výhody na své straně karetního stolu a jen odpornou kolaborací ODS s fosilním rádoby přítelem, stranou PiS, jsme bez boje vyklidili pole vítězů a získali příhraničí poražených. Divili se v EU, moc se divili české hlouposti, a že příště, až je Česko opět požádá, tak se na to vys… ou. Divili se tehdy čeští geologové, už se někteří nediví, už vodu vidí. Divili se někteří nezkažení politici, jsou-li nějací, ale už je to nezajímá, už je to pryč. I tamní občané se divili, moc se divili. Již se nediví, už si uvědomili, jak vládla a vládne znovu ta pravá Strana občanská.

Jidášova miliarda od pravých křesťanů se rozplyne jako falešná víra před oltářem. Na vodovodní infrastrukturu, která byla slíbena jaksi není čas ani peněz. Projeli jsme to ve všech rovinách a výšinách. Důl bude dál škodit českým i polským občanům, bude dál plně ničit životy i prostředí pro potěchu spokojené kapsy s plným vědomím obou pravicových fosilních vlád. Od odpovědných státních hospodářů dostali nezodpovědní občané naděleno pár dalších desítek let v hluku, smogu, prachu, špíně a bez vody. Ve slušných kruzích se tomu říká vlastizrada, v těch méně slušných prasárna a v těch neslušných minimálně kokotina občanskodemokratického stranického rozměru.

Datová zhovadilost

Neuvěřil jsem já nevěřící nevidící na data a fakta z webu ministerstva životního prostředí a bytové politiky, neuvěřil a nic zatím neukazuje k tomu, že uvěřím. Po katastrofě zvané Bečva, kdy za velkého přispění ministerstva sedí na lavici obžalovaných oběť a pachatel se potutelně směje z poslanecké prázdné lavice, nelze ministerstvu uvěřit nic a nikdy. Ostatně napsat, že veškerá data jasně ukazují, že je vše v pořádku, a pak v druhé větě napsat, že byla zřízena komise odborníků, aby věc stran nedodělaných opatření řádně prozkoumala, svědčí o minimálně neschopnosti a maximálně o schopnosti lhát víc než premiér Fiala.

Info od zdroje

Kupodivu lze věřit na data ohledně prašnosti na české straně polského dolu Turów. U nás jediná místní stanice přistihla při prašném činu lokální zdroje, což se v jistých kruzích velmi líbilo, nikoli svatý důl. Na polské straně měření byla výrazně pravidelná a konala se zatím pravidelně jen jednou, ale zato na deseti dobře vybraných bodech.

Světelný smog je velmi otravný, hlavně v období, kdy je brzy tma. Dobří sousedé, aby to Pepíci měli ještě zajímavější, pustí páru z chladících věží a doufají, že je brzy navštíví Peter Jackson a spustí první klapku dalšího dílu Pána prstenů – Glumova fialová kletba. Obzvlášť děsivý výjev v přepálených věšteckých kamnech musel vidět vizionář Hlavsa, když tam koukl a z pece na něj juklo svítící troubící velkorypadlo.

Pokles půdy na české straně není zaznamenán, data nejsou. Hluk není problém. Není problém, neboť se měří kvartálně a jen v době, kdy je klid a tma. Pravidelně se hluk z dolu vrací těsně poté, co odborníci na polské straně naměřili jeho výraznou nepřítomnost.

Hluk, prach a smog jsme tedy skoro plně zvládli, a to navíc vůbec ještě ani nestojí onen neochmýřený val, který měl hluku, prachu a smogu rázně dát na pamětnou.

Ovšem nejlegračnější jsou data o zásobách vod ve vrtu. Možná dojde voda za rok, možná dnes večer, nebo zítra ráno. Vždyť co, voda je stejně přeceňovaná. Vodárenská společnost drží bobříka mlčení a neprozradí. Odkazuje se na Hladíkovo ministerstvo a ministerstvo se odkazuje na obchodní tajemství Polska. Obě strany se lidem snaží nalhat nehorázné hlouposti, třeba o tom, jak lze malou stěnou postavenou někde v dáli dolu zabránit úniku vod z českého území. Dva opět pečlivě vybrané vrty z mnoha vrtů prý jasně potvrdily, že voda již neklesá, baže přímo po milimetrech zásadně záhadně stoupá. A komu se to nelíbí, tak smůla, stěžovat si není kde.

Nic se nemění

A tak zase jednou vzdělaná a odpovědná pravice ukázala, jak a za kolik lze prodat zájem státu a životy k nezaplacení. Zvolené řešení se prakticky nijak moc neliší od politik bývalých soudruhů. Ti si kdysi podobně uměli poradit s ekologií, životním prostředím a s občany vůbec.





Haraším Petr Orlau

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů





0