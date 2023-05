dTest: Umělá inteligence přináší otázky i v oblasti ochrany osobních údajů

26. 5. 2023

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je účinné již pět let. Přineslo do vztahů mezi správci, zpracovateli, subjekty osobních údajů a dozorovými orgány nové povinnosti a práva. S nástupem generativní umělé inteligence se však otevírají další otázky, na které musí provozovatelé systémů umělé inteligence řádně odpovědět. Evropský parlament v současnosti projednává návrh aktu o umělé inteligenci, který by měl tyto otázky pomoci řešit.