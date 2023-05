Příčinná souvislost mezi večerním používáním sociálních médií a opožděným spánkem

29. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Tým psychiatrů z Duke University a Yale University našel to, co popisuje jako příčinnou souvislost mezi večerním používáním sociálních médií a opožděným spánkem. Ve své studii, zveřejněné v časopise Sleep Medicine, skupina sledovala používání sociálních médií a zpožděné spánkové vzorce pro 44 000 uživatelů Redditu. Tým psychiatrů z Duke University a Yale University našel to, co popisuje jako příčinnou souvislost mezi večerním používáním sociálních médií a opožděným spánkem. Ve své studii, zveřejněné v časopise, skupina sledovala používání sociálních médií a zpožděné spánkové vzorce pro 44 000 uživatelů Redditu.

Předchozí výzkum ukázal, že vystavení modrému světlu, jako je to vyzařované z telefonů a tabletů, může vést k problémům se spánkem, protože narušuje produkci melatoninu. V tomto novém šetření vědci zjistili, že surfování na stránkách sociálních médií před normálním spaním může zpozdit čas, kdy lidé chodí spát.

Tým přemýšlel, zda příspěvky na sociálních médiích mohou zasahovat do normálních spánkových vzorců lidí, zejména ve večerních hodinách. Aby to zjistili, provedli vyčerpávající analýzu dat na webu sociálních médií Reddit. Stejně jako u jiných stránek sociálních médií mohou uživatelé na Redditu zveřejňovat komentáře nebo odkazy na obsah a komentovat to, co ostatní zveřejnili.

Celkově výzkumný tým analyzoval 120 milionů příspěvků od 44 000 uživatelů na webu po dobu 15 let. Byli schopni stanovit to, co popsali jako normální dobu spánku pro časté uživatele webu, což jim umožnilo měřit dopad příspěvků na sociálních médiích na normální spánek.

Výzkumníci zjistili, že pokud uživatel zveřejnil příspěvek na webu přibližně hodinu před obvyklou dobou usnutí, je mnohem pravděpodobnější, že zůstane vzhůru po normální době spánku - v průměru byli po odeslání stále vzhůru od jedné do tří hodin poté, co by normálně šli spát. A pokud před normální dobou usnutí zveřejnili více příspěvků, zůstali vzhůru i později.

Vědci naznačují, že zvýšení hladiny dopaminu v důsledku očekávání reakce od ostatních uživatelů na webu by mohlo ztížit relaxaci a spánek. Předchozí výzkum ukázal, že zvýšení hladiny dopaminu přispívá k duševní aktivitě a bdělosti, z nichž ani jedno nepřispívá ke spánku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0