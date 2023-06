Vládní balíček a otázka, kdo tratí vlastně nejvíce

1. 6. 2023 / Boris Cvek

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous Konečně máme nějaký externí, snad i nezávislý, kvalitní propočet dopadů vládního balíčku na rodiny. Zpracovala ho společnost BDO. Zaměstnanci se dvěma dětmi ztratí ročně 6 600 korun, pokud vydělají 20 tisíc hrubého, 44 000 korun, pokud vydělají 40 tisíc hrubého, a 70 500 korun, pokud vydělají 140 tisíc měsíčně. Kdo dal nejvíce? V Lukášově evangeliu Ježíš sleduje, jak boháči dávají peníze do chrámové pokladnice. Uvidí chudou vdovu, která vhodí pár malých mincí. Ježíš řekne: ta dala nejvíce, protože dala všechno, co měla.

6 600 ročně je pro člověka, který má 20 tisíc hrubého, strašně moc. Proč tito lidé, lidé s tak nízkými příjmy mají vůbec sanovat státní kasu? Jak uživí své děti? Řekneme jim dnes často používaný argument, kupodivu pravičáky, že mají využít sociální systém? Sociální systém, který se hroutí pod náporem a chronicky funguje špatně.

Pokud by člověk, který má přijít s hrubým platem 140 tisíc měsíčně o 70 500 korun ročně, přišel o 80 tisíc korun ročně, nepocítí to zdaleka tak moc jako ten, kdo má přijít s platem 20 tisíc měsíčně o šest tisíc korun ročně. Kdy se tato jednoduchá pravda dostane do veřejné debaty v České republice? Zajímalo by mne ještě, kolik se vlastně od těch nejchudších v součtu vybere, zda to není jenom akce v duchu ministra Jurečky, který je odhodlán kvůli uspořené miliardě hnát lidi na podpoře v nezaměstnanosti ve státě s nejnižší nezaměstnaností v Unii do práce. Heslo, že tratit musí všichni, dostává svou děsivou reálnou podobu. Vám vezmeme ze dvou mercedesů jeden – a vy, kdo nemáte ani na jídlo, přijdete i o ten kus chleba pro děti. Musíte se přece podílet na sanaci rozpočtu! Pojďme se podívat, co společnost BDO vypočítala pro OSVČ, protože nepochybně podílet se musejí všichni… nebo ne? Cituji: „Živnostník s příjmy 60 000 měsíčně a zároveň dvěma dětmi staršími tří let, který uplatňoval slevu na manžela či manželku, pocítí změny o něco více (BC: než živnostník s nižšími příjmy). Místo daňového bonusu 37 500 korun ročně bude nově dostávat jen něco přes 25 000. „V celkovém součtu s pojistným si pohorší za rok o 16,5 tisíce korun,“ poznamenala Lodrová. Živnostník ve stejné rodinné situaci a s příjmem 140 000 korun měsíčně na daňový bonus nově nedosáhne a ročně zaplatí na dani a odvodech o 52 000 korun více.“ Může to být vůbec pravda? Snad ještě jedna poznámka. Ve veřejném prostoru slyšíme velmi často, že stát musí vydávat peníze na obranu, infrastrukturu atd. Naprosto souhlasím, tak to prostě je. Ale čeká snad někdo, že to zaplatí ti s nejnižšími mzdami? Uvědomují si ti, kdo na svém obláčku vysokých příjmů takto mluví, že ty peníze jsou jejich peníze, že to budou muset zaplatit oni? Možná kdyby si to začali uvědomovat, konečně by v tomto státě začalo vážně míněné úsilí o růst a modernizaci ekonomiky, o migraci zahraničních pracovníků sem, o výrazný růst mezd v celé ekonomice. Čím více lidí s vyššími platy, tím vyšší příjmy státního rozpočtu, čím více firem s vysokými výdělky, tím více odvodů a daní pro stát. Tím větší HDP a menší dluh, tím menší dluhová služba státu. Odkaz na článek: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-rodina-s-prumernymi-prijmy-prijde-kvuli-balicku-vlady-o-44-000-korun-rocne-tvrdi-analyza-40433260

