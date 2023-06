Bývalý britský premiér Boris Johnson a jeho zadek

3. 6. 2023

Tento záběr odvysílala v pátek večer televize BBC v dlouholetém satirickém pořadu Have I Got News for You:









Je to záběr bývalého britského premiéra Borise Johnsona, který má pověst absolutně strašného oblékání (neustále má vytaženou košili z kalhot, atd.) Záběr najdete v pořadu v minutě 7.08, pořad posléze ještě ukázal z toho tuto statickou fotografii, ta je z minuty 7.21:













Johnson není pouze známý svým šíleným oblékáním, ale také systematickým lhaním a podváděním. Všechno, čeho se dotkl, se rozložilo. Nyní se snaží zlikvidovat premiéra Rishiho Sunaka.









