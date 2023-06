Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskyj: Ukrajina je připravena zahájit protiútok

3. 6. 2023

- Zelenskyj řekl, že Ukrajina je připravena zahájit protiofenzívu



Ukrajina je připravena zahájit dlouho očekávanou protiofenzívu s cílem získat zpět území okupované Ruskem, uvedl Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru zveřejněném v sobotu.



Ukrajinský prezident to řekl deníku Wall Street Journal:



"Pevně věříme, že uspějeme. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Upřímně řečeno, může to jít různými cestami, úplně jinými. Ale my to uděláme a jsme připraveni.



Agentura Reuters rovněž uvedla, že Zelenskyj minulý měsíc řekl, že Ukrajina musí počkat, až dorazí více západních obrněných vozidel, než zahájí protiofenzívu.



- Ukrajinská protiofenzíva pokračuje podle plánu, konstatuje ukrajinský náměstek ministra obrany



Plány Ukrajiny na protiofenzívu proti ruské okupaci zůstávají na dobré cestě, řekl v sobotu agentuře Reuters náměstek ukrajinského ministra obrany, a to navzdory "bezprecedentní" vlně raketových útoků a útoků dronů po celé zemi v posledních týdnech.



Ukrajina "zahájí protiofenzívu s ambicí osvobodit naše území ještě letos," dodal.



Volodymyr V. Havrylov uvedl, že vedle úderů řízenými střelami čelila Ukrajina v květnu opakovaným salvám balistických raket, zejména v městských centrech včetně hlavního města Kyjeva.



"Jejich hlavním cílem je zastavit naši protiofenzívu a zaměřit se na rozhodovací centra," uvedl na okraj bezpečnostní konference Dialog Šangri-La v Singapuru.



Havrylov označil květnové intenzivní použití balistických raket Ruskem za "poslední strategickou možnost" a poznamenal, že systémy protivzdušné obrany jeho země byly proti těmto útokům "z více než 90 % účinné", uvedla agentura Reuters.



Pro Rusko "bylo obrovským překvapením zjištění, že účinnost (jejich balistických raket) byla téměř nulová proti moderním systémům protivzdušné obrany, které jsme obdrželi od našich partnerů," řekl.



Havrylov se odmítl vyjádřit k nedávným útokům dronů a vpádům do pohraničí na ruské území, včetně některých úderů, které dosáhly do blízkosti Moskvy.



Havrylov dodal:



"Oni (Rusko) mají spoustu vnitřních událostí, které jsou samozřejmě spojeny s touto válkou. Uvnitř Ruska máme spoustu lidí, kteří podporují Ukrajinu."



Havrylov uvedl, že Ukrajina očekává, že spojenci v NATO předloží podrobný plán členství na summitu obranného paktu, který se uskuteční příští měsíc v litevském Vilniusu.



Řekl:



"Chceme vidět jasný ... soubor kroků, které mají obě strany podniknout. Ne pouze naznačení, že dveře jsou otevřené."



Dodal, že Ukrajina rovněž očekává poskytnutí bezpečnostních záruk v době, kdy se země nachází v "přechodném období" na cestě ke členství.



Odmítl návrh indonéského ministra obrany na singapurských jednáních na vytvoření demilitarizované zóny, která by zastavila boje na Ukrajině, a řekl:



"Nebudeme jednat o žádné dohodě související se ztrátou našeho území, včetně Krymu."



- Indonéský ministr obrany navrhl mírový plán pro válku na Ukrajině a vyzval k vytvoření demilitarizované zóny a uspořádání referenda OSN na tzv. "sporném území"



Prabowo Subianto vyzval představitele obrany a armády z celého světa, kteří se v sobotu sešli na obranném setkání v rámci dialogu Šangri-La v Singapuru, aby vydali prohlášení vyzývající k zastavení nepřátelských akcí.



Navrhl vícebodový plán zahrnující příměří "na místě současných pozic obou konfliktních stran" a vytvoření demilitarizované zóny stažením 15 kilometrů od předsunutých pozic každé strany, uvedla agentura Reuters.



Uvedl, že demilitarizovaná zóna by měla být pozorována a monitorována mírovými silami rozmístěnými OSN, a dodal, že by mělo být uspořádáno referendum OSN, "aby se objektivně zjistilo přání většiny obyvatel jednotlivých sporných oblastí".



Josep Borrell Fontelles, vysoký představitel a místopředseda Evropské komise Evropské unie, ve svém projevu na stejném panelu poznamenal, že pokud by se vojenská podpora Ukrajině zastavila, válka by rychle skončila - ovšem s tím, že suverenita této země by podlehla vnější agresi.







"Nemůžeme přestat vojensky podporovat Ukrajinu, protože nechceme mír, který je ... mírem kapitulace. Mír silnějšího," řekl Borrell.

- Bývalý špion KGB Alexandr Lebeděv reagoval na uvalení sankcí, které na něj uvalila Ukrajina, a obhajoval své investice na okupovaném Krymu.









Běloruská tenisová hvězda Aryna Sabalenková v pátek vynechala tiskovou konferenci po zápase na tenisovém turnaji French Open s odvoláním na psychické důvody, dva dny poté, co byla po svém vítězství ve druhém kole požádána, aby se vyjádřila k válce na Ukrajině.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Prezident Volodymr Zelenskyj navrhl desetibodový mírový plán a vyzval Rusko, aby stáhlo všechny své jednotky z Ukrajiny.Hlavní diplomatický poradce Ihor Žovkva uvedl, že Ukrajina nemá zájem na příměří, které zablokuje ruské územní zisky.Vynucené nasazení kdysi elitních ruských jednotek VDV v Bachmutu v souvislosti se stažením žoldnéřských jednotek Wagner znamená, že "celé ruské síly budou pravděpodobně méně pružně reagovat na operační výzvy", uvedlo britské ministerstvo obrany.V nejnovější zpravodajské zprávě ministerstva se uvádí, že ruské VDV (výsadkové síly) převzaly ve zdevastovaném východoukrajinském městě stále důležitější roli a že v oblasti jsou nyní rozmístěny prvky 76. a 106. divize a dvě další samostatné brigády VDV.Ministerstvo uvedlo ve svém brífinku zveřejněném na Twitteru:VDV je oproti svému "elitnímu" postavení před invazí značně degradována. Ruští velitelé se však pravděpodobně pokusili udržet některé z těchto stále relativně schopných jednotek jako neangažovanou zálohu.Protože je byli nuceni nasadit k udržení frontové linie v Bachmutu, jsou celé ruské síly pravděpodobně méně pružné v reakci na operační výzvy.Při čtvrtečním ranním raketovém útoku zahynuli tři lidé včetně dítěte a nejméně 11 osob bylo zraněno. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Klička a další představitele města z nedbalosti.va.Washington by rovněž podpořil iniciativy dalších zemí směřující k ukončení konfliktu, pokud budou dodržovat Chartu OSN a svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.uvedl ukrajinský ministr zemědělství.Jeho žádosti byly zamítnuty.Volodymyr Zelenskyj řekl, že chápe, že Ukrajina nevstoupí do NATO, když je ve válce s Ruskem.Legie Svoboda Ruska zveřejnila na sociálních sítích videa z bojů zřejmě v bělogrodské vesnici Nová Tavolžanka mezi ukrajinsko-ruskou hranicí a městem Šebekino, které je deklarovaným cílem legie. Bělgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov uvedl, že při ostřelování silnice ve městě Maslova Pristan byli zabiti dva lidé a dva zraněni ukrajinskými silami.