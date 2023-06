Čeho může dosáhnout očekávaná ukrajinská ofenziva?

5. 6. 2023 / Ivan Větvička

čas čtení 5 minut



O ukrajinské protiofenzivě bylo mnohé řečeno a výrazné znepřesnění signálu satelitní navigace GPS v posledních dvou týdnech napovídá, že dlouho plánovaná a očekávaná operace může kdykoli začít. Stále ale nemůžeme vyloučit, že Ukrajinci blufují a namísto velkého útoku budeme svědky pouze několika menších přepadů. Ukrajince rozhodně nepodezírám z váhavosti, natož ze zbabělosti. Mohou pouze změnit strategii s ohledem na své aktuální možnosti. Stačí si položit několik nepříjemných otázek, na něž se nabízejí ještě nepříjemnější odpovědi. Budou západní zbraně během ukrajinské ofenzivy drtit sovětskou techniku tak rychle a úspěšně jako během válek v Iráku?

Určitě ne, a to ze dvou důvodů:

1) Spojenci při válkách v Perském zálivu bleskově ovládli vzdušný prostor a velmi účinně se bránili i proti raketovým útokům irácké armády. To se na Ukrajině rozhodně nestane, převaha ruského letectva nad ukrajinským je příliš velká a Ukrajinci mají mnohem méně Patriotů než Američané v Iráku, a to musejí bojovat na mnohem větším území proti silnějšímu nepříteli. Situaci by nezvrátilo ani například 24 letounů F-16, které by se znenadání už nyní objevily na ukrajinském nebi. Zajisté by velmi pomohly, ale vzdušnou nadvládu by vybojovaly jenom lokálně a dokázaly by ji udržet jenom po velmi omezenou dobu.

2) Spojenci měli nad iráckou armádou drtivou převahu i na zemi. Na to jsme Ukrajincům dali málo techniky. Mají potenciál dominovat pouze v omezené oblasti. 300 západních tanků je na celou frontu málo. Ukrajinci si musí dobře vybrat, kde zaútočí. A musejí počítat s tím, že jeich skóre nebude tak oslnivé jako v případě Američanů v Iráku, protože se jim nepodaří diktovat průběh operace tak suverénně, jako to dokázali Američané v Perském zálivu, zvláště, pokud se jim nepodaří ochránit bojiště proti útokům ze vzduchu.

Má ukrajinská ofenziva šanci na úspěch?

Samozřejmě, ale definujme, co to znamená úspěch. Nepočítejme s tím, že se během několika měsíců podaří osvobodit všechna okupovaná území. Na to Ukrajinci nemají dost dobře vycvičených vojáků ani techniky. Navíc ukrajinská armáda během ofenzivy může vstoupit i do regionů, jejichž obyvatelé nejsou tak loajální Kyjevu jako lidé na střední a západní Ukrajině. Vojáci nemusejí být vždy vítáni jako osvoboditelé.

Ukrajinci mají potenciál prolomit ruská opevnění ve zvoleném směru. Je ale otázka, jak rychle se potom dokáží pohybovat krajinou protkanou sítí zákopů a bunkrů. Mají-li uspět, musejí být rychlí jako vítr. Možná proto útok zatím odkládají – čekají, až dobře proschne půda. Rozbahněná černozem působí západní technice větší potíže, než bychom mohli soudit na základě zkušeností s „méně žírným“ blátem v západní a střední Evropě. Pokud zaprší na černozem, stane se svah o sklonu pouhých 5o takřka nepřekonatelnou překážkou například i pro jinak chválené terénní Land Rovery. Je-li úspěch ukrajinského útoku podmíněn rychlostí manévru, závisí v oblastech pokrytých černozemí ve znepokojivé míře na počasí.

Co Ukrajinci získají, pokud ofenzivu odloží?

Možná by bylo přesnější se ptát, co neztratí. Oněch přibližně 300 tanků, které na Ukrajinu postupně putují ze Západu, nestačí k úplnému vítězství ve válce, ale představuje výborný deterent. Moderní ukrajinské obrněné síly odrazují Rusy od velkého útoku za opevněné linie. V tu chvíli by ztratili ochranu zákopů a bunkrů, modernějším ukrajinským obrněncům by nic nebránilo v rychlých manévrech a ruský útok by byl rozdrcen. Pokud by naopak Ukrajinci svoji těžkou techniku neuváženě vrhli proti spleti ruských opevnění a utrpěli velké ztráty, jejich situace by se prudce zhoršila a náprava by nebyla snadná. Západ (s výjimkou USA) mnoho dalších tanků poslat nemůže, protože jich sám má málo a výrobní kapacity jsou s ohledem na chování Ruska naprosto nedostatečné.

Jak bychom se měli zachovat my, pokud Ukrajinci nezaútočí?

Především bychom je v takovém případě neměli podezírat z váhavosti a už vůbec ne ze zbabělosti. Ukrajinské vedení i většina Ukrajinců si přeje brzké a především úplné vítězství ve válce. Pro zachování své země a osvobození všech jí právoplatně náležejících teritorií jsou mnozí znich ochotní obětovat více, než kolik by v podobné situaci oželel leckterý z našinců. Pokud se rozhodnou nyní ofenzivu odložit, bude to výsledek chladnokrevné rozvahy a pro vedení vůbec nebude lehké takový postup obhájit. Naše podpora Ukrajině nesmí polevit ani v takovém případě, naopak by se měla ještě zvýšit. Nežehrejme na to, že se válka vleče, je to i vina Západu. Kdyby Ukrajinci loni v létě měli techniku, kterou disponují nyní, mohli například Záporožskou a Chersonskou oblast osvobodit dříve, než se tam Rusové stačili zakopat.





0