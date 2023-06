Ruská agrese na Ukrajině: Kyjev předpovídá, že záplavy ohrozí 42 000 lidí, obavy o pohřešované rostou

7. 6. 2023

Národní bezpečnostní rada USA uvedla, že protržená přehrada pravděpodobně způsobila "mnoho úmrtí



- Kyjev předpovídá 42 000 lidí ohrožených záplavami z protržené přehrady



Ukrajinské úřady uvedly, že po destrukci přehrady Nova Kachovka je na obou březích řeky Dněpr ohroženo záplavami přibližně 42 000 lidí, přičemž kulminace povodňových vln se očekává ve středu.



Tato předpověď přišla poté, co šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths v úterý večer sdělil Radě bezpečnosti, že protržení přehrady "bude mít vážné a dalekosáhlé důsledky pro tisíce lidí na jihu Ukrajiny na obou stranách frontové linie v podobě ztráty domovů, potravin, nezávadné vody a zdrojů obživy".



"Rozsah katastrofy si plně uvědomíme až v nadcházejících dnech," řekl.

- Agentura Tass přináší několik citátů Vladimira Salda, Ruskem dosazeného vůdce okupované ukrajinské Chersonské oblasti. Uvádí:



V Chersonské oblasti se v důsledku mimořádné události na Kachovské vodní elektrárně (KHP) ocitlo v zóně katastrofy 22 až 40 tisíc lidí. Hladina Kachovské nádrže v Enerhodarské oblasti klesla o více než 3,5 m, uvedl Saldo.



Poznamenal také, že z vojenského hlediska se operačně-taktická situace po zničení KHPP ozbrojenými silami Ukrajiny vyvíjela ve prospěch ruských sil.



Ukrajina i Rusko se navzájem obviňují ze zničení přehrady, která se nacházela na Ruskem kontrolovaném území. Ukrajinská hydroenergetická společnost uvedla, že byla vyhozena do povětří zevnitř.



- Giuliano Stochino Weiss, koordinátor rychlé reakce Mezinárodního záchranného výboru (IRC) na Ukrajině, hovořil o probíhajícím humanitárním úsilí v oblasti:



Humanitární dopady zničení ukrajinské přehrady si vybírají těžkou daň na 16 000 lidech přímo postižených povodněmi. Jsme hluboce znepokojeni tisíci civilistů, kteří pravděpodobně ztratí přístup k pitné vodě, a možným masovým vysídlením, které protržení přehrady podpořilo. Pro IRC a další humanitární aktéry je nyní hlavní prioritou zachování neomezeného přístupu k lidem, kteří potřebují pomoc.



S pokračující evakuací očekáváme, že nespočet lidí, kteří doposud zůstávali ve venkovských oblastech Chersonu a již rok trpěli intenzivními boji, nebo kteří se do regionu nedávno vrátili, bude nucen opustit své domovy.



IRC se připravuje na reakci ve městě Cherson, které je v současné době v první linii evakuace, a dále v Mykolajivu, Záporoží, Dnipru a Oděse. Vysíláme tým pro rychlé posouzení potřeb, abychom zjistili, jak nejlépe řešit potřeby postižených komunit v příštích několika týdnech, se zaměřením na ochranu a právní pomoc.





Maksym Kozytskyj, gubernátor západní Lvovské oblasti na Ukrajině, napsal, že region přijal první evakuované osoby ze záplav v Chersonu.



V noci dorazili do Lvovské oblasti první lidé, kteří byli evakuováni z Chersonské oblasti v důsledku výbuchu Kachovské MVE. Přijeli vlastní dopravou. Potřebovali pouze poradenskou pomoc. V současné době v našem regionu neprobíhá žádná hromadná evakuace.



Vývoj situace v Chersonské oblasti je monitorován na všech úrovních. V případě potřeby poskytneme úkryt všem evakuovaným do Lvovské oblasti.



V pohotovosti jsou dobrovolníci lékařské a psychologické péče na hlavním lvovském nádraží, specialisté poradenských a koordinačních center, které jsme rozmístili ve všech okresech oblasti, a kryty.



Ukrajinské úřady sdílejí video, které údajně ukazuje uvízlé ryby v záplavových vodách Dněpru. Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidentství, jej zveřejnil se vzkazem "Ekocida způsobená člověkem, kterou provádí Rusko".



Рукотворний екоцид, який здійснює росія. pic.twitter.com/6CDSBPXNaa — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 7, 2023

- Novináři a ukrajinští představitelé sdílejí na sociálních sítích toto video, které údajně ukazuje zaplavené město Olešky na levém břehu Dněpru v Ruskem okupovaném Chersonu.



Video showing the flooding and devastation in Russian-occupied Oleshky, Kherson oblast, a day after the Kakhovka Dam under Russian forces’ control was destroyed. pic.twitter.com/k6ys9rnjij — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 7, 2023







- Žádná úmrtí v souvislosti se záplavami nebyla hlášena, ale mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby uvedl, že záplavy pravděpodobně způsobily "mnoho úmrtí".





- Ruské jednotky ostřelují Cherson, jeden člověk zemřel



Ruské síly během uplynulého dne několikrát ostřelovaly ukrajinskou oblast Cherson, uvedl gubernátor regionu, přičemž v důsledku útoků zemřel jeden člověk a jeden byl zraněn.



Ostřelování se týkalo i města Cherson, uvedl ukrajinský gubernátor oblasti Oleksandr Prokudin v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



- "Hladina vody v dříve zaplavených ulicích Nové Kachovky začala klesat," uvedla správa nyní Moskvou kontrolovaného města na okupované Ukrajině.



Snímky zveřejněné z města ukazovaly záplavy, které zaplavily celé ulice. Zkáza regionu bude pravděpodobně vážná a bude pokračovat, i když se potvrdilo, že povodňová voda začala ustupovat více než 24 hodin po zřícení hráze.





Satelitní snímky z Ukrajiny, které poskytla společnost Maxar Technologies, odhalily rozsah záplav na jihu země.



Snímky ukazují domy a budovy zatopené vodou, z mnoha z nich jsou vidět pouze střechy, a voda zabírá parky, pozemky a infrastrukturu.



Společnost Maxar uvedla, že její snímky pokrývají více než 2 500 km2 mezi Novou Kachovkou a Dněprovským zálivem jihozápadně od města Cherson u Černého moře, což dává určitou představu o rozsahu krize.





- Jak uvádí agentura Reuters, americký prezident Joe Biden minulý měsíc sdělil vedoucím představitelům skupiny G7, že Washington podporuje společné spojenecké programy výcviku ukrajinských pilotů na letounech F-16.



Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan však uvedl, že o vyslání letounů Washingtonem nebylo definitivně rozhodnuto.



Zelenskyj dlouhodobě apeloval na poskytnutí stíhaček F-16 s tím, že jejich vystoupení s ukrajinskými piloty by bylo jistým signálem ze světa, že ruská invaze skončí porážkou.



Rusko v úterý uvedlo, že stíhačky F-16 vyrobené v USA mohou "pojmout" jaderné zbraně, a varovalo, že jejich dodání Kyjevu povede k další eskalaci konfliktu.





-"Rusové mají větší a jasnější zájem na zaplavení dolního Dněpru", říká ISW. Institut pro studium války zveřejnil svou zprávu o zřícení přehrady. Americký thinktank uvádí, že "zatím nezaznamenal jasné důkazy o tom, co se na KHPP 6. června odehrálo, a proto nemůže v době zveřejnění této zprávy nabídnout nezávislé posouzení odpovědnosti".





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil útok na přehradu Nová Kachovka na Ruskem okupovaném jihu své země jako "ekologickou bombu hromadného ničení". Zelenskyj to prohlásil ve svém úterním nočním videoposelství k národu a dodal, že pouze osvobození celé Ukrajiny od ruské invaze může být zárukou proti novým "teroristickým" činům.



- USA "nemohou jednoznačně říci", kdo je za to zodpovědný, řekl novinářům v Bílém domě mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby. "Děláme, co můžeme, abychom to posoudili," řekl s tím, že "ničení civilní infrastruktury není válečnými zákony povoleno". Dříve v úterý stanice NBC News uvedla, že americká vláda má k dispozici zpravodajské informace, které podle dvou amerických představitelů a jednoho západního úředníka naznačují, že za incidentem stojí Rusko.



- Kreml obvinil Ukrajinu z úmyslné sabotáže přehrady. Novinářům to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov: "Můžeme jednoznačně prohlásit, že se jedná o úmyslnou sabotáž ze strany ukrajinské strany." Dodal, že (ruský prezident) Vladimir Putin byl o situaci informován.



- Náčelník Zelenského štábu řekl, že "nechápe", jak mohou existovat pochybnosti o tom, že ruské síly vyhodily přehradu do povětří. Ve svém prohlášení Andrij Jermak uvedl: "Všichni jsme si vědomi, že se to stalo: "Ve 2.50 ráno ruská vojska vyhodila do povětří vodní elektrárnu Kachovka a její přehradu. Nechápu, jak o tom mohou být nějaké pochybnosti. Obě stavby se nacházejí na území dočasně okupovaném Ruskem. Ostřelování ani žádný jiný vnější vliv nebyl schopen tyto stavby zničit. Výbuch přišel zevnitř."



-Britský premiér Rishi Sunak prohlásil, že pokud se prokáže, že protržení hráze bylo úmyslné, bude to představovat "nový rekord" ruské agrese. V rozhovoru s novináři na palubě svého oficiálního letadla do Washingtonu, kde má vést předem naplánované rozhovory s americkým prezidentem Joem Bidenem, Sunak uvedl, že britské vojenské a zpravodajské agentury výbuch prověřují a že je příliš brzy na to, aby bylo možné předjímat příčinu a vynášet definitivní soudy.



- Energetická společnost Ukrahydroenergo uvedla, že vodní elektrárna na přehradě vyletěla do povětří "v důsledku výbuchu strojovny zevnitř" a je neopravitelná.



- Ukrajinská vláda vyzvala obyvatele žijící po proudu řeky k evakuaci v souvislosti s katastrofálními záplavami a tisíce lidí opustily své domovy. Gubernátor Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin uvedl, že v "kritické zóně" na Ukrajinou kontrolovaném pravém břehu řeky se nachází asi 16 000 lidí.



- Nejvíce ohrožené záplavami jsou ostrovy podél toku Dněpru po proudu Nové Kachovky a velká část Ruskem kontrolovaného levého břehu v jižním Chersonu. Andrej Alexejenko, jeden z Ruskem dosazených úředníků v okupovaném Chersonu, napsal na Telegram, že v záplavových oblastech na Ruskem kontrolovaném území se nachází až 22 000 lidí.



- Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo k naléhavému zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby projednala to, co označilo za ruský "teroristický čin proti ukrajinské kritické infrastruktuře". Ukrajina na zasedání obvinila Rusko, že se "potácí v bahně lží".



- Na zasedání byl ruský vyslanec OSN obviněn, že se potácí v "bahně lží" poté, co na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti prohlásil, že Ukrajina zničila přehradu Kachovka v rámci "válečného zločinu". Sergej Kyslycja, vyslanec Ukrajiny při OSN, uvedl, že je pro Rusko typické obviňovat oběť z vlastních zločinů, a poukázal na to, že Rusko má přehradu pod kontrolou již více než rok a že bylo fyzicky nemožné vyhodit ji do povětří ostřelováním. Uvedl, že přehradu zaminovali ruští okupanti a vyhodili ji do povětří. Obvinil Rusko, že se "opět potácí v bahně lží".



- Podle ukrajinských expertů a expertů OSN se zdá, že Záporožská jaderná elektrárna 200 km po proudu od přehrady není bezprostředně bezpečnostně ohrožena. Voda z nádrže postižené zničením přehrady se používá k zásobování chladicích systémů elektrárny.



- Odborníci však varovali, že by se mohlo jednat o nejhorší ekologickou katastrofu v zemi od havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Analytici však varovali, že si vyžádala přinejmenším evakuaci tisíců lidí, zaplavila národní parky a ohrozila dodávky vody pro miliony lidí. V nejhorším případě může představovat dlouhodobé nebezpečí pro největší evropskou jadernou elektrárnu Záporoží a mohla by také rozšířit agrotoxiny a petrochemikálie do Černého moře.







Zdroj v angličtině ZDE



Ozbrojené síly Ukrajiny vystřelily v Šebekinském okrese za den 460 kusů munice, 26krát shodily z dronu výbušné zařízení, ke ztrátám na životech nedošlo, uvedl bělgorodský gubernátor.Ruská federace prohlásila, že koncem loňského roku anektovala Cherson, přestože kontroluje pouze území na jih od Dněpru, na jeho levém břehu. Ukrajina v listopadu vytlačila ruské jednotky zpět za řeku a osvobodila pravobřežní město Cherson.uvedl gubernátor regionu."Jeden z pracovníků utrpěl při obnovování dodávek elektřiny střepinové zranění. Je v centrální okresní nemocnici a lékaři mu poskytují veškerou potřebnou léčbu," uvedl podle agentury Reuters gubernátor Roman Starovojt.píše agentura Reuters.Nejméně sedm lidí se pohřešuje poté, co vody ze zničené přehrady Nová Kachovka zaplavily okolní oblasti, citovala ve středu ruská tisková agentura TASS Moskvou dosazeného starostu města Nová Kachovka."O sedmi lidech víme s jistotou (že jsou pohřešováni)," citoval TASS starostu Nové Kachovky Vladimira Leonťjeva. Z Ruskem kontrolovaného města s přibližně 45 000 obyvateli, které leží na levém břehu řeky Dněpr, bylo v úterý evakuováno více než 900 lidí.napsala agentura Reuters."Největší potíže nyní nepředstavuje voda. Jsou to Rusové na druhé straně řeky, kteří nás nyní ostřelují dělostřelectvem," řekl v úterý Andrew Negrych, který koordinoval pomoc pro americkou charitativní organizaci Global Empowerment Mission.V Chersonu v úterý večer reportéři agentury Reuters slyšeli čtyři příchozí dělostřelecké rány poblíž obytné čtvrti, kam se evakuovali civilisté.