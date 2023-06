V dole Turów se opět těží bez povolení. Polský soud zrušil rozhodnutí o dopadech na životní prostředí

7. 6. 2023

Společná tisková zpráva platformy Společně pro vodu, Sousedského spolku Uhelná a Greenpeace ČR a Frank Bold Praha/Varšava - 7. června 2023: Kvůli těžbě v hnědouhelném polském dole Turów hrozí podle Vojvodského správního soudu ve Varšavě nebezpečí významného poškození životního prostředí. Soud se proto přiklonil na stranu žalobců a vydal předběžné opatření, jímž pozastavil účinnost rozhodnutí o dopadech dolu na životní prostředí (EIA). Toto rozhodnutí je přitom zásadní podmínkou pro pokračování v těžbě. Kvůli těžbě ubývá podzemní voda v Česku, zatímco v Německu dochází k poklesům půdy a praskají zdi domů.



Na konci loňského září vydala polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwa rozhodnutí o dopadech dolu Turów na životní prostředí, které mělo umožnit pokračovat v těžbě. S tímto rozhodnutím však nesouhlasily ekologické organizace ani místní obyvatelé žijící v okolí dolu na české i německé straně.

Přestože byly proti rozhodnutí o EIA podané žaloby, polské úřady v únoru letošního roku povolily těžbu v dole až do roku 2044. Nyní však dal polský soud za pravdu žalobcům a předběžně pozastavil rozhodnutí o dopadech na životní prostředí, bez kterého není možné těžit. Z jednání soudu lze usuzovat, že žaloby podané proti hnědouhelnému dolu jsou odůvodněné, protože těžař nedostatečně zhodnotil negativní dopady na životní prostředí, a že závěrečný verdikt naonec zruší proběhlé vyhodnocení o dopadech těžby na životní prostředí úplně. Předběžné rozhodnutí soudu zatím není právně závazné. Polské Ministerstvo životního prostředí a klimatu i společnost PGE mají právo podat stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Dokumentaci k EIA, kterou posuzovaly polské úřady, kritizujeme už 4 roky. Hned od jejího zveřejnění bylo patrné, že jde ze strany PGE pouze o formální splnění povinnosti, jinak by nemohla obsahovat takové množství evidentních nesmyslů. Nyní nám dal za pravdu polský soud. O to víc je s podivem, že naší politické reprezentaci připadá argumentace PGE v pořádku. Jen těžko se můžeme vyhnout otázce, zda hájí nás a naše životní prostředí nebo zájmy PGE,” říká k rozhodnutí soudu Milan Starec, zástupce Sousedského spolku Uhelná.

„Rozhodnutí polského soudu ukazuje, že žaloby proti těžbě v Turówě mají odůvodněný základ a nestojí na vodě. Zpráva EIA, kterou předložil polský těžař, společnost PGE, trpí vážnými nedostatky. Nezohledňuje vliv na české podzemní vody ani sesuvy půdy v Žitavě. Je nutné, aby zpráva o dopadech těžby popsala skutečný rozsah škody, kterou těžba způsobuje, a obsahovala opatření, jak těmto škodám předejde. Bez toho není možné v těžbě pokračovat,” komentuje Petra Kalenská, právnička Frank Bold.

„Neděláme si iluze, že by těžební společnost zohlednila soudní rozhodnutí a omezila těžbu v dole Turów, když v minulosti už odmítla poslechnout příkaz Soudního dvoru EU a těžila ilegálně i přes vysoké pokuty. Zastavení těžby je ale přesně ta věc, která by se měla stát, protože bez povolení EIA není možné těžit a protože i podle polského soudu hrozí nevratné poškození životního prostředí. Česká vláda a Liberecký kraj by se měly proti pokračování těžby na česko-polských hranicích jasně a důrazně vymezit, nebo konečně přiznat, že jsou jim práva lidí žijících vedle dolu ukradená a že raději půjdou na ruku polské uhelné společnosti,” říká Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace.

