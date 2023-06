Bod zlomu? Globální investice do nízkouhlíkové energetiky poprvé ve světové historii převyšují závazky do fosilních paliv v poměru 1,7:1

8. 6. 2023

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) investoři na celém světě letos do nízkouhlíkové energie vloží 1,7 bilionu dolarů, což je poprvé více, než kolik bude investováno do fosilních paliv. Výkonný ředitel IEA Fatih Birol uvádí: "Na každý dolar investovaný do fosilních paliv připadá nyní přibližně 1,7 dolaru na čistou energii. Před pěti lety byl tento poměr jedna ku jedné. Zářným příkladem jsou investice do solární energie, které poprvé předstihnou objem investic do těžby ropy." V loňském roce bylo firmami a vládami dosaženo výrazně více investičních rozhodnutí týkající se solární energie, která dosáhla 180 miliard dolarů, což představuje pětinový nárůst oproti roku 2021, píše Juan Cole.

Lidé neinvestují jen do nízkouhlíkové energetiky, i když tyto investice meziročně vzrostly o 24%, ale také do elektromobilů a tepelných čerpadel. Přírůstek výdajů na elektromobily se od roku 2021 více než zdvojnásobil a podle odhadů letos dosáhne 130 miliard dolarů. Celosvětově zaznamenal prodej tepelných čerpadel v posledních dvou letech dvouciferný nárůst.

Vlády také investují do infrastruktury, a to ve velkém. Je to nezbytné, protože v mnoha zemích se solární nebo větrná energie vyrábí v místech vzdálených od velkých měst s hustým zalidněním.

V USA vlády a společnosti investovaly v roce 2022 do modernizace starší infrastruktury téměř 90 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 7%. Evropa v této oblasti vynaložila 65 miliard dolarů, přičemž rovněž zaznamenala 7% nárůst. Čína jen v druhé polovině roku 2022 do tohoto druhu projektů investovala 22 miliard dolarů.

Mohu dodat, že jen Kalifornie se právě rozhodla investovat 7,3 miliardy dolarů do vybudování sítě přenosových linek s vysokým napětím, která propojí různé oblasti státu mezi sebou - až do Nového Mexika, Arizony a k dalším dodavatelům větrné a solární energie. Očekává se, že těch 45 projektů umožní výrobu 17 gigawattů nové solární energie v Kalifornii a sousedních státech, dále pak 1 gigawatt geotermální energie a 8 megawattů větrné energie v tomto státě či v Novém Mexiku a Wyomingu.



Pokud jde o baterie, v roce 2022 bylo v USA, Číně a Evropě investováno 20 miliard dolarů do bateriových úložišť. Další dvě miliardy dolarů byly na tyto účely vynaloženy ve zbytku světa. Čínské výdaje na bateriová úložiště se v loňském roce ztrojnásobily,

Zákon Bidenovy vlády o snížení inflace má generovat 24 miliard dolarů na investice do elektromobilů, baterií a energetické infrastruktury, nepočítaje v to daňové úlevy.

Nicméně Birol ve své zprávě nešetří špatnými zprávami. Velké ropné, plynárenské a uhelné společnosti investují do zelené energie jen asi 5% svých investic, což je v rozporu s tím, co neustále naznačují v lživých kvazizelených televizních reklamách.

Zdá se, že si uvědomují, že mají uvízlá aktiva, protože do rozvoje nové těžby ropy, plynu a uhlí vkládají jen asi polovinu svých zisků. Investují však do fosilních paliv - zejména fosilního plynu – tolik prostředků, že představují hlavní překážku toho, aby svět dosáhl svých cílů v oblasti snižování emisí uhlíku do roku 2030.

Válka na Ukrajině zde sehrála dvojí roli. Na jedné straně pomohla nasměrovat spoustu dalších peněz do obnovitelných zdrojů, protože vlády v Evropě se snaží uniknout prudkému nárůstu cen energií, který konflikt doprovázel. Ruská invaze na druhou stranu mnoho evropských vlád vyděsila. Ty se při hledání energetické bezpečnosti rozhodly pro strategii "všeho výše uvedeného". Proto se hodně investuje do zkapalněného zemního plynu a výstavby patřičné infrastruktury.

Globální jih nedosahuje v oblasti zelené energie zdaleka takového pokroku jako bohatší sever, což bude v budoucnu problém, pokud bude tento trend pokračovat.

Přesto je svět, v němž investice do nízkouhlíkové energie převyšují investice do fosilních paliv v poměru 1,7:1, zcela novým světem. Přechod na čistou energii možná neprobíhá dostatečně rychle na to, abychom splnili naše pařížské cíle, ale rozhodně probíhá, a to v obrovském měřítku.

